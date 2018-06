Mütterrente: Die Frauen lassen nicht locker

Nein, sie lassen nicht locker, die fünf Frauen aus Süddeutschland, die sich jetzt auf den Weg nach Berlin gemacht haben, um im Reichstag der Vorsitzenden der Frauenunion Deutschlands, Maria Böhmer, 50000 Unterschriften zu überreichen. Endlich soll die Mütterrente erhöht werden, fordern sie. Bei Maria Böhmer rennen sie offene Türen ein. „Wir haben das Thema schon lange auf der Tagesordnung, schließlich sind acht Millionen Frauen und Männer betroffen“, sagt Böhmer.

Die Vorsitzende der Frauen Union hält es für einen großen Erfolg, dass der CDU-Bundesparteitag in Leipzig schon mal den Beschluss gefasst hat, dass die schrittweise Anerkennung von drei Erziehungsjahren ab 2014 erfolgen soll.

Von „Nebelkerzen“ und „leeren Rentenversprechen“ spricht dagegen die Opposition. Denn es gibt zwar eine grundsätzliche Einigung von CDU und CSU, die Umsetzung aber soll frühestens 2014 erfolgen. „Merkel hätte doch im Bundestag den Gesetzentwurf schon lange vorlegen können, dann hätte die SPD vielleicht zugestimmt“, sagt SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. Stattdessen stehe die Mütterrente jetzt als Paket im Schaufenster mit einem schönen Band drumherum.

Auch ein Großvater wird aktiv

Maria Bösch, die Bezirksvorsitzende der Frauen Union Württemberg-Hohenzollern, Maria Blaseg von der Frauen Union Ravensburg, Evelyn Riener aus Leutkirch, Christina Maurer aus Ravensburg und Monika Descharmes aus Pforzheim stehen vor dem Reichstagsrestaurant und überreichen stolz die Unterschriften. 48100 Online-Unterschriften und rund 1000 per Hand gesammelte.

Der Kampf um die Mütterrente hat viele Mütter, und auch einige Väter. Zum Beispiel Gunter Reimann aus Rutesheim. Der hat von der Internet-Plattform openpetition gehört und gleich die Petition für drei Entgeltpunkte ins Netz gestellt. Gunter Reimann ist Großvater. Weil der Enkel an diesem Tag ein Jahr alt wird, ist er bei der Übergabe der Unterschriften in Berlin nicht dabei. Aber seine Petition bleibt bis 31.10. offen. (https.wws.openpetition.de/petition/online/3-entgeltpunkte-bei-der-rente-auch-fuer-muetter-die-ihre-kinder-vor-1992-geboren-haben.)

Oder Evelyn Riener aus Leutkirch mit ihrer Initiativgruppe „Rente für Mütter“. Sie hat immer wieder die Werbetrommel gerührt, auch mit Unterschriftslisten in Geschäften. In Aulendorf, Bad Waldsee und in Friedrichshafen liegen ebenfalls in vielen Läden die Listen aus. Oder Bezirksvorsitzende Maria Bösch, die als Beamtin selbst nichts davon hat, sich aber für die Frauen starkmacht. Oder Christina Maurer, deren Tochter 1996 geboren ist, die also ohnehin drei Punkte bekommt, die aber für die älteren Mütter kämpft. Oder Monika Descharmes aus Pforzheim, die auch über facebook („Müttersturm“) Unterschriften für die Mütterrente sammelt. Und deren Petition im Netz unter www.change.org/ muetterrente zu finden ist. In den Kommentaren von openpetition liest man immer wieder das, was auch auf CDU-Parteitagen, was auf der Straße, was überall zu hören ist. So schreibt Evelyn Lux aus Gerlingen: „Drei meiner Kinder sind vor 1992 geboren, drei danach. Meine Erziehungsleistung war bei allen Kindern gleich. Ich bitte, dies auch gleich anzuerkennen.“

Die Aussicht, das neue Versprechen, das jetzt Unionsfraktionschef Volker Kauder gegeben hat, freut die Frauen. Aber es reicht ihnen nicht. Denn bisher ist nur von einem Punkt mehr die Rede. „Wir kämpfen aber für die drei Punkte, genau wie bei denen, die nach 1992 Kinder bekommen haben“, sagt Riener.

Besonders die CSU hatte in der Vergangenheit immer wieder auf eine Gleichstellung von Frauen gedrungen, die vor 1992 ihre Kinder bekommen haben mit denen, die nach 1992 Kinder bekamen. „Wir wollen auf jeden Fall die Mütterrente“, das hatte CSU-Chef Horst Seehofer Anfang des Jahres noch einmal wiederholt. Man werde sich auch anderen Reformen bei der Rente nicht verschließen, „aber innerhalb des Pakets steht die Mütterrente an erster Stelle“. Und das nicht erst seit gestern.

Anfänge vor 20 Jahren

Vor über 20 Jahren, 1991, brachte der CDU-Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm das Gesetz auf den Weg. Mütter sollten künftig drei Erziehungsjahre und nicht nur eines bei der Rente anerkannt bekommen. Stichjahr war 1992. Ein Wahljahr übrigens. Bei vielen Gesetzen gibt es einen Stichtag, das ist normal. Ungewöhnlich ist, dass in diesem Fall eben Mütter, die vorher Kinder geboren haben und Mütter, die nachher ihr Kind bekamen, unterschiedlich behandelt werden. Oder sogar die gleiche Mutter unterschiedlich hohe Rentenpunkte bekommt für ihre Kinder. Wie Maria Blaseg. Die hat zwei Kinder vor 1992 bekommen und eins nach 1993. „Nur eines rentiert sich“, sagt sie lachend.

Das wollen die Frauen in der Union seit Langem ändern. Und so haben seit dem Jahr 2003 allein drei CDU-Bundesparteitage und acht CDU-Landesparteitage festgestellt und versprochen, diese Ungerechtigkeit zu beheben – und die Frauen-Union hat dazu insgesamt 250000 Unterschriften gesammelt.

Konkret geschehen ist bisher nichts. Aber steter Tropfen scheint den Stein zu höhlen. „Die Welle der Unterstützung ist phantastisch“, sagt Maria Böhmer. „Ja, eine höhere Mütterrente kommt“ verspricht jetzt Unions-Fraktionschef Volker Kauder.