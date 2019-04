Lukas Köhler: Dieser Mann soll die FDP-Klimapolitik verkörpern

Dass FDP-Chef Christian Lindner in Sachen Klimaschutz gerne mehr Profis an der Arbeit sähe, ist sattsam bekannt. Wer die Profis für das Thema innerhalb der FDP sein sollen, wissen aber bisher nur wenige Menschen in Deutschland. Lukas Köhler soll das baldmöglichst ändern.

Der Münchner Köhler, Jahrgang 1986, ist klimapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. 2017 ist er erstmals in den Bundestag eingezogen - und hat sich danach, so erzählt er selbst es im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, offensiv um den Posten als klimapolitischer Sprecher beworben.

Der Streit macht ihm offensichtlich Spaß

Der Streit um das Thema macht Köhler offensichtlich Spaß. Am Samstagvormittag fordert auf dem Bundesparteitag ein Delegierter nach dem anderen Änderungen an der künftigen FDP-Linie zum Klimaschutz. Köhler sitzt dahinter auf der Bühne, neben Parteichef Lindner.

Mehr entdecken: Die FDP will auch Klimaprofi sein

Mal um mal eilt er nach den Redebeiträgen nach vorne, umgreift das Rednerpult und verteidigt mit gleichmäßig lauter und fester Stimme Details des Antrags aus dem Parteivorstand - etwa den Ausdruck „symbolpolitischer Kohleausstieg“ als Kritik an der Linie der Bundesregierung.

Am Ende wird der Klimaschutz-Antrag des Parteivorstands mit einigen Änderungen angenommen.

Herausforderung für Kameraleute

Köhlers Weg zum FDP-Klimaexperten hat im Studium begonnen: Während seiner Doktorarbeit an der Hochschule für Philosophie in München über die „Repräsentation von Non-Voice-Parties“, erzählt er, sei er immer wieder auf ein Problem gestoßen: „Generationengerechtigkeit geht nicht ohne eine funktionierende Umwelt“, wie er es ausdrückt.

Danach leitete Köhler drei Jahre lang das Zentrum für Umweltethik und Umweltbildung. In der Partei hätten derweil junge Neumitglieder nach der desaströsen Bundestagswahl 2013 immer stärker gefordert, die FDP möge doch „eine Schippe drauflegen“ beim Klimaschutz.

Das soll nun mit diesem Bundesparteitag geschehen sein, mit seitenlangen Beschlüssen zum Klimaschutz, mit dem Bekenntnis zu Emissionshandel und Technologieoffenheit.

Ob man Lukas Köhler als FDP-Mann fürs Klima künftig in großen TV-Talkshows sieht? „Das wäre die Hoffnung, ja“, sagt er. Eine Herausforderung könnte Köhler dann für manche Kameraleute sein: Er ist 2,07 Meter groß.