Luftangriffe in Tripolis: Neun Tote und zahlreiche Verletzte

Von Schwäbische Zeitung

Der seit Donnerstag vermisste 13-Jährige Junge konnte am Samstag von seiner Mutter in einer Gartenhütte auf dem Anwesen der Familie schlafend aufgefunden werden. Dem Jungen geht es gut, so die Polizei.

Nach momentanem Erkenntnisstand verbrachte der 13 jährige die Nacht von Donnerstag auf Freitag bei der Familie eines Mitschülers, die nicht wusste, dass das Kind als vermisst gemeldet worden war. Bis Freitagabend hielt er sich bei der Familie auf.