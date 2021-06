Wer auch nur ein, zwei Bekannte aus Amerika hat, der weiß, mit welcher Verwunderung in den USA der Erfolg David Hasselhoffs hierzulande wahrgenommen wurde. Klar, auch in Übersee kennt ihn jeder als Baywatch-Bademeister, Knight-Rider-Fahrer oder Alkohol-Eskapaden-Promi. Aber als Sänger? Echt nicht. Bis heute hält sich jedoch unter Verschwörungstheoretikern das Gerücht, der Hüne hätte damals mit seinem Nummer-1-Hit „Looking for Freedom“ („Suche nach Freiheit“) die Berliner Mauer niedergesungen. Was natürlich Blödsinn ist. Denn für die doch recht dicke Mauer war sein Stimmchen wirklich viel zu dünn.

Jahrzehnte später ist Hasselhoff nun tatsächlich im Einsatz für Deutschland – und dieses Mal allen Ernstes im Auftrag der Bundesregierung. Der 68-Jährige wirbt für die Impfkampagne von Gesundheitsminister Jens Spahn. „Ärmel hoch“, gröhlt Hasselhoff im Video, das vom Ministerium nun auf Twitter veröffentlicht wurde. Im zweiten Filmchen steht er vor seiner Villa in Kalifornien, präsentiert ein Pflaster auf dem rechten Oberarm und empfiehlt allen, sich impfen zu lassen. So erhalte man den Alltag zurück und könne wieder reisen. „Meine Freiheit war die Impfung“, sagt Hasselhoff.

Hätte bloß noch gefehlt, dass er singt. Wobei – mit einem neuen Text wäre das ein grandioses Video geworden: „Looking for Impfstoff“ – Hasselhoff in Badehose im überfüllten Wartezimmer einer Hausarztpraxis. Und im Hintergrund ringen Jens Spahn und Karl Lauterbach mit den Arzthelferinnen um die einzige verfügbare Dosis des Tages. (jos)