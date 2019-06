London empfängt seinen ungeliebten Gast

Festliche Kanonenschüsse, militärische Ehren durch das Grenadiergarderegiment, drei Mahlzeiten in Londoner Königspalästen – die erste Etappe des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump stand am Montag unter royalen Vorzeichen. Zwischendurch fand der US-Präsident Zeit für politische Botschaften via Twitter. Dort kanzelte er Londons Bürgermeister Sadiq Khan als „kompletten Versager“ ab. Khan solle sich lieber um die Kriminalität in der britischen Hauptstadt kümmern anstatt den „wichtigsten Alliierten des Vereinigten Königreichs“ zu beleidigen.

Der präsidentielle Tadel adelt den Labour-Politiker in den Augen jener Mehrheit von Londonern, die Umfragen zufolge Trumps Besuch als zu teuer und unangemessen ablehnen. Parteiübergreifend wollten führende Politiker das Festbankett am Montag abend boykottieren, darunter Oppositionsführer Jeremy Corbyn, der Speaker des Unterhauses John Bercow sowie der liberaldemokratische Parteichef Vincent Cable.

Trumps Fehde mit dem praktizierenden Muslim Khan reicht mindestens zwei Jahre zurück, als Anschläge islamistischer Terroristen die Hauptstadt erschütterten. Mehrfach äußerte sich der Präsident via Twitter verächtlich über London im Allgemeinen und Khan im Besonderen; dieser unternehme nicht genug gegen Terroristen und Kriminelle. Der Bürgermeister bezichtigte nun seinen Kritiker in der Sonntagszeitung Observer, Trump bediene sich der Sprache „von Faschisten des 20. Jahrhunderts“. Die harte Rechte bedrohe „die Rechte, Freiheiten und Werte, die unsere liberalen Demokratien mehr als 70 Jahre geprägt haben“. Schon vor seiner Auseinandersetzung mit Khan hatte sich Trump in die politische Debatte seines Gastlandes eingemischt. In Interviews mit Blättern seines Verlegerfreundes Rupert Murdoch warb der amerikanische Präsident für den Chaos-Brexit ohne Austrittsvereinbarung, empfahl den Nationalpopulisten Nigel Farage als britischen Chefverhandler und empfahl aktuell den Konservativen die Wahl Boris Johnsons zum neuen Parteichef: „Er wäre ein exzellenter Premierminister.“

Volles Programm

Nach diesen Botschaften flog Trump nach London. Im Anschluss an die Landung der Präsidentenmaschine Airforce One auf dem Flughafen Stansted nördlich von London reiste Trump im Helikopter Marine One zum Winfield House, der Residenz des US-Botschafters in Londons Regent’s Park, von wo aus er mittags zum Buckingham-Palast weiterzog. Dort nahmen zunächst Thronfolger Prinz Charles und dessen Gattin Camilla die Gäste in Empfang, ehe der Präsident die Hand der britischen Königin Elizabeth II schütteln durfte. Im Londoner Sonnenschein entstanden so prächtige Bilder für Trumps Wiederwahlkampf im kommenden Jahr.

Nach dem Lunch im Buckingham-Palast sah das Programm am Montag weitere Termine mit Royals vor. Am Nachmittag waren Melania und Donald Trump zum Afternoon Tea Gäste von Charles und Camilla in deren Londoner Residenz, dem Palast von St. James’s. Abends präsidierte die Queen im Buckingham-Palast dem traditionellen Staatsbankett. Zwischendurch legte der Präsident in der Westminster Abbey gegenüber vom Parlament einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder.