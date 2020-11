Amerika wählt in der Nacht seinen 46. Präsidenten, bleibt es Donald Trump oder wird es Joe Biden? Und bleibt es ruhig auf den Straßen? Wir halten Sie im Live-Blog auf dem Laufenden.

Aktueller Stand: 220 Biden - 213 Trump

(7.34 Uhr)

Das Wichtigste in Kürze

Trump erklärt sich zum Sieger - und will wegen Wahlbetrug vor Gericht (08.28 Uhr)

vor Gericht (08.28 Uhr) Knappes Rennen zwischen Trump und Biden um Präsidentschaft (05.00 Uhr)

zwischen Trump und Biden um Präsidentschaft (05.00 Uhr) Wahllokale in allen US-Bundesstaaten geschlossen (08.07 Uhr)

09.18 Uhr - Deutsche Politiker werfen Trump undemokratisches Verhalten vor

Politiker in Deutschland haben Trump undemokratisches Verhalten vorgeworfen. Dass Trump noch vor Auszählung aller Stimmen den Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht, führe zu einer „kritischen, einer bestürzenden Situation“, sagte FDP-Chef Christian Lindner im ZDF.

„Damit bahnt sich eine dramatische Konfliktsituation in der amerikanischen Demokratie an mit unabsehbaren Folgen nicht nur für das amerikanische Volk, sondern darüber hinaus - auch für die Welt und mithin auch uns in Europa“, warnte Lindner.

Auch der Linken-Außenexperte Gregor Gysi kritisierte Trumps Vorgehen scharf. „Das ist wirklich undemokratisch“, sagte Gysi im ZDF. „Er will die Leute aufputschen.“

09.10 Uhr - Biden gewinnt umkämpften Staat Arizona

Der demokratische Herausforderer Biden hat nach Angaben von US-Medien den besonders stark umkämpften Bundesstaat Arizona gewonnen. Sowohl der Fernsehsender Fox News als auch die Nachrichtenagentur AP berichten, dass Biden den Bundesstaat und damit elf Wahlmännerstimmen habe erobern können. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte noch Amtsinhaber Donald Trump den traditionell konservativen Bundesstaat gewonnen.

09.04 Uhr - Noch 1,4 Millionen Stimmen in Pennsylvania offen

Der Fernsehsender CNN berichtet, dass in Pennsylvania 1,4 Millionen Briefwahlstimmen noch nicht ausgezählt sind. Das wäre ein knappes Drittel, der bislang gezählten Stimmen. Trump führt momentan mit ungefähr 650.000 Stimmen vor Biden. Trotz der ausstehenden Stimmen hat sich Trump in seiner Ansprache bereits zum Sieger in dem Bundesstaat erklärt.

8.28 Uhr - Trump erklärt sich zum Sieger - und will wegen Wahlbetrug vor Gericht

In einer Rede hat sich Donald Trump an seine Wähler gewandt. Er bedankte sich bei seiner „First Lady“ und seiner Familie. „Wir bereiten uns auf eine große Feier vor. Wir haben bisher große Ergebnisse gesehen.“ Das Ergebnis in Florida sei so nicht zu erwarten gewesen. Auch der Sieg in Texas sei ein großartiger Sieg gewesen. In den Berichten würde nicht auftauchen, wie deutlich der Vorsprung gewesen sei.

„Ich habe es vorgesagt. Habe ich es nicht vorhergesagt?“ Trump warf den Demokraten vor, sie seien aus Angst vor einer Niederlage vor den Obersten Gerichtshof gezogen. "Sie wussten, dass sie nicht gewinnen können."

In der kurzen Ansprache sagte er zu der Pause, die bei der Auszählung über Nacht gemacht wird: "Das ist ein Betrug am amerikanischen Volk. Wir haben diese Wahl gewonnen."

Jetzt sei sicherzustellen, dass der Integrität des Wahlprozesses kein Schaden zugefügt werde. "Wir gehen zum Obersten Gerichtshof. Wir wollen, dass die Auszählung gestoppt wird", sagte Trump. Er befürchte, dass in den Morgenstunden noch weitere Stimmen ausgezählt werden.

Biden kommt derzeit auf 220 Wahlleute, Trump auf 213. Für einen Sieg brauchen die Kandidaten 270 Wahlleute hinter sich, noch ist der Ausgang dieser Wahl also völlig offen. Hier lesen Sie mehr.

08.07 Uhr - Wahllokale in allen US-Bundesstaaten geschlossen

Die Wahllokale sind nun in allen Bundesstaaten geschlossen. Auf den zu Alaska gehörenden Aleuten konnten die Wähler bis 7 Uhr MEZ persönlich ihre Stimme abgeben. Kurz zuvor schlossen die Lokale im restlichen Alaska, auf Hawaii und an der US-Westküste. Weil sich die USA über mehrere Zeitzonen erstreckt, zog sich die Schließung der Wahllokale über mehrere Stunden.

Viele Wähler hatten bereits vor dem Wahltag per Brief oder vorzeitiger Stimmabgabe im Wahllokal abgstimmt.

07.46 Uhr - Biden zeigt sich auf Twitter zurückhaltender

Nachdem sich Trump auf Twitter zur Wahl geäußert hat, meldet sich auch Biden zu Wort. Im Gegensatz zu seinem Kontrahenten zeigt sich der Demokrat allerdings zurückhaltend und geduldig. Es sei nicht an ihm oder Donald Trump einen Sieger der Wahlen auszurufen. Das sei Aufgabe der Wähler.

Allerdings, so schreibt Biden, sei er „auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen“.

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

07.27 Uhr - Sieg für Biden in Nebraska - kein Patt mehr möglich

John Biden hat im 2. Distrikt von Nebraska und eine weitere Stimme gewonnen. Damit ist ein Patt bei der Wahl - also ein Unentscheiden von 269 zu 269 Wahlleuten- rechnerisch nicht möglich.

07.13 Uhr - Trump gewinnt Bundesstaat Texas

Donald Trump hat den wichtigen Bundesstaat Texas gewonnen. Damit sichert er sich die Stimmen von 38 Wahlleuten, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen meldet.

Sein Sieg dort kommt wenig überraschend. Ohne die Stimmen des bevölkerungsreichen südlichen Bundesstaats wäre es für Trump fast unmöglich, die Präsidentenwahl zu gewinnen.

Allerdings sind die Ergebnisse nach bisherigem Auszählungsstand deutlich knapper als in Texas gewohnt. Nach Auszählung der Stimmen von mehr als 96 Prozent der Bezirke lag Trump mit 52 Prozent knapp sechs Prozentpunkte vor dem Demokraten Joe Biden.

06.59 Uhr - Trump: Demokraten wollen den Wahlsieg „stehlen“

Trump hat den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, sie wollten ihm den Wahlsieg „stehlen“. Trump schrieb am Mittwoch im Onlinedienst Twitter: „Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen.“ Trumps Herausforderer Joe Biden von den Demokraten hatte kurz zuvor gesagt, er sei „auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen“.

Twitter hat den Post des US-Präsidenten als irreführend markiert, sodass Nutzer der Plattform eine Warnung bekommen: "Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess."

06.45 Uhr - Trump gewinnt Schlüsselstaat Florida

Präsident Donald Trump hat sich im Rennen um das Weiße Haus im Schlüsselstaat Florida mit seinen 29 Wahlleuten gegen den Demokraten Joe Biden durchgesetzt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

06.43 Uhr - Biden sieht sich auf dem Weg zum Sieg

Joe Biden hat sich während den Auszählungen mit einer kurzen Ansprache im Bundesstaat Delaware an seine Wähler gewandt. Er rief sie zur Geduld auf. Es sei vorher schon absehbar gewesen, dass dies eine lange Wahlnacht werden würde. Allerdings würde sie gut für die Demokraten ausgehen: "Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind, diese Wahl zu gewinnen."

06.36 Uhr - Iowa geht an Trump

Der US-Bundesstaat Iowa geht bei der Präsidentenwahl in den USA mit seinen sechs Wahlleuten an Amtsinhaber Donald Trump. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Auch Iowa gilt als wichtiger „Swing state“.

06.26 Uhr - Biden gewinnt in Minnesota

Joe Biden geht bei der US-Wahl als Gewinner im Bundesstaat Minnesota hervor. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Minnesota gilt traditionell als „Swing State“, in denen ein Sieg weder für die Republikaner noch Demokraten sicher als gilt.

Minneapolis, Minnesota: Tyrone Carter, ein ehemaliger NFL-Spieler der Minnesota Vikings, führt eine Gruppe von Biden-Unterstützern an. (Foto: Kerem Yucel / AFP)

06.12 Uhr - Biden siegt im US-Staat Hawaii

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden hat wie erwartet die Mehrheit im US-Staat Hawaii gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Hawaii gilt als sichere Bastion der Demokraten.

06.05 Uhr - US-Sender: Trump gewinnt wichtigen Swing State Ohio

US-Präsident Donald Trump hat bei der Präsidentschaftswahl Fernsehsendern zufolge den wichtigen Bundesstaat Ohio gewonnen. Die Sender Fox News, NBC und CNN riefen den Amtsinhaber in der Nacht zum Mittwoch zum Sieger in dem Swing State aus, der 18 Wahlleute vergibt. Es ist ein wichtiger Erfolg für den Präsidenten im Rennen für eine Wiederwahl.

05.09 Uhr - Drei Staaten der Westküste gehen an Biden

Bei der US-Präsidentschaftswahl hat sich der demokratische Kandidat Joe Biden wie erwartet die drei Staaten an der Westküste gesichert: Kalifornien, Oregon und Washington. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Die Westküste ist traditionell eine Hochburg der Demokraten. Mit dem bevölkerungsreichen Kalifornien kommen 55 Wahlleute auf Bidens Konto. Washington stellt zwölf und Oregon sieben Wahlleute. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

05.08 Uhr - Trump sichert sich US-Bundesstaat Idaho

Bei der US-Präsidentschaftswahl hat sich der republikanische Amtsinhaber Donald Trump in Idaho durchgesetzt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Der kleine Staat im Nordwesten der USA gilt als sichere Bastion der Republikaner. 2016 sicherte sich Trump die vier Wahlleute in Idaho mit einer deutlichen Mehrheit. Er lag damals gut 30 Prozentpunkte vor der Demokratin Hillary Clinton. Auch die Umfragen vor dieser Wahl sahen Trump dort zuletzt klar in Führung. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

Idaho, Boise: Wählerinnen und Wähler geben ihre Stimmen in der Hauptstadt des US-Bundesstaats ab. (Foto: Otto Kitsinger / DPA)

05.00 Uhr - Knappes Rennen zwischen Trump und Biden um Präsidentschaft

Vor der Wahl schien der Demokrat Biden Umfragen zufolge deutlich in Führung zu liegen. Am Wahlabend sieht alles deutlich knapper aus. Trump scheint besser abzuschneiden als erwartet. Aktuell liegt Biden zwar mit 192 Stimmen gegen 114 Stimmen für Trump vorne. Allerdings sind dabei noch nicht jene Staaten eingerechnet, von denen man weiß, dass sie für Trump abstimmen werden. Zudem sind in einigen Staaten auch noch die Wahllokale geöffnet, oftmals aber mit klaren Tendenzen.

Und demnach zeichnet sich ein deutlich knapperes Rennen ab, als es im Vorfeld der Wahl von Beobachtern erwartet worden war. Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump lag in Florida und Ohio knapp in Führung. Der Demokrat Joe Biden wiederum hoffte auf die Staaten Michigan, Pennsylvania und Wisconsin im Mittleren Westen, wo die Auszählung am Dienstagabend (Ortszeit) allerdings länger zu dauern schien. Landesweit sah es zunächst jedenfalls nicht nach einem überwältigenden Sieg für Biden aus, der in Umfragen vor der Wahl deutlich vorne gelegen hatte. Hier lesen Sie mehr.

04.44 Uhr - Prognosen: Biden siegt in New Hampshire

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat nach Prognosen von Fernsehsendern bei der US-Wahl im Bundesstaat New Hampshire gesiegt und sich vier weitere Wahlleute gesichert. Das ging am Dienstag (Ortszeit) aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender ABC und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner.

2016 konnte sich die damalige demokratische Kandidatin Hillary Clinton dort mit einer hauchdünnen Mehrheit von 0,3 Prozentpunkten vor Trump die vier Stimmen der Wahlleute sichern. Umfragen sahen in dem Staat an der Grenze zu Kanada zuletzt eher Biden in Führung. In dem Staat haben somit beide großen Parteien eine gute Chance auf den Wahlsieg. Auch New Hampshire gilt als „Swing State“.

04.44 Uhr - Prognosen: Trump sichert sich Bundesstaat Utah

US-Präsident Donald Trump hat sich nach Prognosen von Fernsehsendern bei der US-Wahl den Bundesstaat Utah gesichert. Das ging am Dienstagabend (Ortszeit) aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender NBC, CNN und Fox News auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner.

Der Bundesstaat mit sechs Wahlleuten geht seit Jahrzehnten an Republikaner. Trump lag dort 2016 fast 20 Prozentpunkte vor der damaligen Kandidatin Hillary Clinton. Umfragen vor dieser Wahl sahen Trump dort in Führung - allerdings weniger deutlich. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

04.39 Uhr - AP: US-Staat Missouri geht an Trump

US-Präsident Donald Trump hat auch im Bundesstaat Missouri den erwarteten Wahlsieg erzielt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Missouri gilt als sichere Bastion der Republikaner. Bereits 2016 sicherte sich Trump die zehn Wahlleute mit einer deutlichen Mehrheit. Er lag damals gut 18 Prozentpunkte vor der damaligen Gegenkandidatin Hillary Clinton. Die Umfragen sahen Trump dieses Jahr wieder klar in Führung. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

04.07 Uhr - AP: Trump gewinnt Wahl in Kansas

US-Präsident Donald Trump hat wie erwartet die Mehrheit im Bundesstaat Kansas gewonnen und sich damit die Stimmen von sechs weiteren Wahlleuten gesichert. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

Der Staat im mittleren Westen der USA gilt als sichere Bastion der Republikaner. 2016 sicherte sich Trump die sechs Wahlleute mit einer deutlichen Mehrheit. Er lag damals gut 20 Prozentpunkte vor seiner damaligen Gegnerin Clinton. Auch die Umfragen sahen Trump dort zuletzt klar in Führung.

03.28 Uhr - Prognosen: Biden siegt in Colorado

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat nach Prognosen von Fernsehsendern erwartungsgemäß im Bundesstaat Colorado gewonnen und damit neun weitere Wahlleute verbucht. Das ging am Dienstagabend (Ortszeit) aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender ABC, NBC, Fox News und CBS auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner.

2016 ging der „Mountain State“ auch an die Demokraten. In den Umfragen zu dieser Wahl lag Biden deutlich vor US-Präsident Donald Trump. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

Colorado: In Rollinsville können US-Bürger ihre Wahlzettel in einer extra dafür vorgesehenen Urne abgeben. (Foto: JASON CONNOLLY / AFP)

03.13 Uhr - AP: Biden setzt sich in New Mexico durch

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich bei der US-Wahl wie erwartet im Bundesstaat New Mexico durchgesetzt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Die fünf Wahlleute des Bundesstaats gingen bei der Wahl 2016 mit einer deutlichen Mehrheit an die Demokraten. Die damalige Kandidatin Hillary Clinton lag dort damals gut acht Prozentpunkte vor Wahlsieger Donald Trump. Umfragen sahen vor dieser Wahl Biden klar in Führung. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

03.12 Uhr - AP: Trump siegt im Bundesstaat Nebraska

US-Präsident Donald Trump hat erwartungsgemäß auch im Bundesstaat Nebraska die meisten Stimmen erhalten. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

In Nebraska gehen anders als in den meisten Bundesstaaten nicht alle Wahlleute komplett an den Gewinner. Neben zwei Wahlleuten, die basierend auf dem Gesamtergebnis des Staates an den Sieger gehen, werden dort drei weitere Wahlpersonen auf Basis der Ergebnisse in einzelnen Bezirken bestimmt. Trump erzielte auch die Mehrheit in mindestens einem dieser Bezirke und sicherte sich somit wenigstens drei Wahlleute aus diesem Staat. In den zwei weiteren Bezirken stand die Entscheidung zunächst noch aus. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

03.10 Uhr - AP: Trump holt Louisiana, Wyoming, North Dakota und South Dakota

Bei der US-Wahl hat Präsident Donald Trump erwartungsgemäß die Bundesstaaten Louisiana mit 8 Wahlleuten und Wyoming, North Dakota sowie South Dakota mit jeweils 3 für sich entschieden. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

03.10 Uhr - AP: Biden gewinnt erwartungsgemäß Bundesstaat New York

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich bei der US-Wahl erwartungsgemäß im Bundesstaat New York gegen Amtsinhaber Donald Trump durchgesetzt. Damit sichert er sich die Stimmen der 29 Wahlleute des Bundesstaats. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. New York gilt als sichere Bastion der Demokraten. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat mindestens die Stimmen von 270 Wahlleuten.

03.07 Uhr - Bewaffneter Mann vor US-Wahllokal festgenommen

Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann ist am Rande der US-Wahl vor einem Wahllokal festgenommen worden. Der Mann habe nach seiner Stimmabgabe in der Stadt Charlotte in North Carolina weiter vor dem Wahllokal "herumgelungert", schrieb die örtliche Polizei auf Twitter. Es sei ein Anruf eingegangen, wonach der Mann andere Wähler eingeschüchtert haben könnte. Er sei daraufhin zum Verlassen des Geländes aufgefordert worden. Zwei Stunden später kam der Mann der Polizei zufolge aber zurück zu dem Wahllokal. Er sei wegen unbefugten Betretens des Geländes festgenommen worden. Die Schusswaffe habe er legal dabei gehabt.

Fotos in den sozialen Medien sowie Medienberichten zufolge trug der Mann eine Kappe mit der Aufschrift "Trump 2020". Im Vorfeld der Wahl hatte es Bedenken gegeben, dass Trump-Unterstützer andere Wähler einschüchtern könnten. In der Wahlnacht waren jedoch zunächst keine größeren Zwischenfälle bekannt.

02.44 Uhr - AP: Republikaner McConnell bleibt im Senat

Der bisherige Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hat seinen Sitz in der Kongress-Kammer verteidigt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

02.37 Uhr - AP: Trump gewinnt im US-Staat Arkansas

US-Präsident Donald Trump hat in Arkansas wie erwartet die meisten Stimmen gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Arkansas gilt als sichere Bastion der Republikaner. Schon 2016 sicherte sich Trump die sechs Wahlleute mit einer deutlichen Mehrheit. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

02.12 Uhr - AP: Biden gewinnt in sechs weiteren Staaten und Washington

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei der Wahl in den USA erwartungsgemäß in sechs weiteren Bundesstaaten gewonnen. Auf sein Konto gehen Delaware (3 Wahlleute), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Illinois (20), Rhode Island (4) und die Bundeshauptstadt Washington D.C. (3). Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen am Dienstagabend (Ortszeit). Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

02.12 Uhr - AP: Trump gewinnt Mehrheiten in vier weiteren US-Staaten

US-Präsident Donald Trump hat sich erwartungsgemäß die Mehrheiten in den vier Bundesstaaten Oklahoma, Tennessee, Alabama und Mississippi gesichert. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Damit sicherte sich Trump weitere 33 Stimmen für die Wahlversammlung, das "Electoral College". Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

02.06 Uhr - Biden gewinnt Connecticut

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei der US-Wahl wie erwartet den Ostküstenstaat Connecticut mit sieben Wahlleuten gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstag (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Der Bundesstaat ging 2016 mit einer deutlichen Mehrheit an die damalige demokratische Kandidatin Hillary Clinton. Sie lag damals knapp 14 Prozentpunkte vor dem Wahlsieger Donald Trump. Umfragen sahen Biden zuletzt klar in Führung. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

02.03 Uhr - Trump gewinnt South Carolina

Präsident Donald Trump hat bei der US-Wahl erwartungsgemäß den Bundesstaat South Carolina gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Der Bundesstaat im Südosten der USA mit neun Wahlleuten gilt als sichere Bastion der Republikaner. Trump gewann den Staat 2016 mit großem Vorsprung. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

01.41 Uhr - Biden gewinnt Virginia

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei der US-Wahl erwartungsgemäß den Bundesstaat Virginia gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Der Bundesstaat an der Ostküste hat 13 Wahlleute zu vergeben. Auch 2016 gewannen die Demokraten dort. Umfragen hatten Biden vor US-Präsident Donald Trump gesehen. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

01.36 Uhr - Trump gewinnt West Virginia

US-Präsident Donald Trump hat bei der Wahl in den USA erwartungsgemäß den Bundesstaat West Virginia gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

West Virginia geht mit fünf Wahlleuten seit Jahrzehnten an die Republikaner. Trump erzielte dort 2016 gut 40 Prozentpunkte mehr als die damalige demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Umfragen sahen Trump dort zuletzt wieder klar in Führung vor dem Demokraten Joe Biden. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

01.14 Uhr - Prognosen: Trump gewinnt erwartungsgemäß Bundesstaat Indiana

Präsident Donald Trump hat bei der US-Wahl Prognosen von Fernsehsendern zufolge erwartungsgemäß den Bundesstaat Indiana gewonnen. Damit sichert sich der Republikaner die Stimmen von elf Wahlleuten. Das ging am Dienstagabend (Ortszeit) aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender CNN und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

01.10 Uhr - Biden gewinnt Vermont, Trump Kentucky

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei der US-Wahl erwartungsgemäß den Bundesstaat Vermont gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Der kleine Bundesstaat im Nordosten mit drei Wahlleuten geht seit Jahrzehnten an die Demokraten. Hillary Clinton lag dort 2016 mit mehr als 25 Prozentpunkten Vorsprung vor dem Wahlsieger Donald Trump. Aktuelle Umfragen sahen den Demokraten Biden dort zuletzt klar in Führung.

US-Präsident Donald Trump hat bei der US-Wahl nach Prognosen von Medien erwartungsgemäß im Bundesstaat Kentucky gewonnen. Das meldeten am Dienstagabend (Ortszeit) die Nachrichtenagentur AP und mehrere andere Medien. Damit erhält Trump die Stimmen von acht Wahlleuten. Auch 2016 lag Trump in Kentucky weit vorn.

23.04 Uhr - Hohe Beteiligung zeichnet sich ab

Nach vier Jahren Donald Trump zeichnet sich bei der US-Präsidentenwahl eine hohe Beteiligung ab. Umfragen sehen seinen Herausforderer Biden vorne. Der Amtsinhaber setzt nach einem beispiellosen Wahlkampf trotzdem auf Sieg.

Hinter den beiden Kontrahenten liegt ein beispielloser und hart geführter Wahlkampf, der von persönlichen Attacken vor allem von Trump geprägt war. Der Präsident nannte Biden bei seinen letzten Wahlkampfveranstaltungen einen „korrupten Politiker“, der die Wirtschaft in eine „tiefe Depression“ stürzen würde.

Biden warf Trump vor, bei der Eindämmung der Corona-Pandemie völlig versagt zu haben. Er spalte die Nation und spiele Amerikaner gegeneinander aus. Trump sei der „korrupteste“ und „rassistischste“ Präsident der Geschichte.

Biden machte einen sehr vorsichtigen Wahlkampf angesichts der Corona-Pandemie, Trump versammelte trotzdem große Mengen an Anhängern, von denen viele ohne Masken kamen.

Mit Hochrechnungen oder gar Ergebnissen aus den einzelnen Bundesstaaten rechnen Beobachter frühestens in den kommenden Stunden (Karte). In besonders wichtigen und womöglich wahlentscheidenden Bundesstaaten wie Florida und Pennsylvania zeichnen sich enge Rennen ab.

22.49 Uhr - Diese Baustellen hat der nächste US-Präsident vor sich

Welche Rolle spielen die USA in den kommenden Jahren im Weltgeschehen? Fest steht: Falls Biden im Weißen Haus einzieht, dürften die Zeichen eher auf Versöhnung stehen. Doch in einigen Punkten wird Biden nicht weniger hartnäckig sein als Trump.

21.57 Uhr - Donald Trump wirbt mit Video für seine Wiederwahl

21.45 Uhr - Obama spricht Wahlempfehlung aus

Ex-Präsident Barack Obama würde seinen ehemaligen Vize wählen - und macht das in einem aktuellen Tweet deutlich.

21.34 Uhr - Biden vor Unterstützern: „Wir wählen Hoffnung statt Angst“

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat seinen Anhängern in Philadelphia am Wahltag noch einmal Mut gemacht.

„Wir wählen Hoffnung statt Angst. Wir wählen die Wahrheit statt Lügen. Wir wählen Wissenschaft statt Fiktion“, rief Biden einigen Dutzend Menschen in der Großstadt im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania am Dienstag durch ein Megafon zu.

Er sagte seinen Anhängern dabei zu, sie ernst nehmen zu wollen und Fehler einzugestehen. „Ich verspreche Euch, ich werde meine Worte Euch gegenüber niemals brechen“.

Auf Twitter hatte Biden zuvor zum Wählen aufgerufen: „Wir sind in einer Schlacht um die Seele der Nation. Und ihr habt die ultimative Macht, das Ergebnis zu bestimmen“.

21.06 Uhr - Gebiet rund um Weißes Haus mit Zaun abgeriegelt

Als Sicherheitsmaßnahme wegen möglicher Proteste nach der US-Präsidentenwahl ist das Weiße Haus in Washington durch einen zusätzlichen Zaun abgeriegelt worden.

Auf Bildern ist eine weiße, mauerartige Befestigung an der Südseite der Machtzentrale in der US-Hauptstadt zu erkennen. Teile des Gebiets rund ums Weiße Haus, darunter der Lafayette Park im Norden, waren schon seit dem Sommer teilweise für die Öffentlichkeit gesperrt — wegen Protesten, aber auch wegen Bauarbeiten.

Im Weißen Haus will US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit Hunderten geladenen Gästen die Wahlnacht verbringen.

Ein Zaun ist in der Nacht vor der US-Präsidentschaftswahl vor dem Weißen Haus zu sehen. (Foto: Imagespace)

20.45 Uhr - Kurz erklärt: Rot, blau, der Esel und der Elefant - Angeberwissen zur US-Wahl

Warum sind die Demokraten blau und die Republikaner rot? Und warum werden die einen als Esel und die anderen als Elefant dargestellt?

Die Hintergründe zu den beiden großen US-Parteien haben wir in unserem Erklärvideo zusammengestellt.

20.29 Uhr - „Aus diesem Haus ins Weiße Haus“: Biden besucht Ort seiner Kindheit

Unter dem Jubel von Anwohnern und Schaulustigen hat Trump-Herausforderer Joe Biden am US-Wahltag das Haus besucht, in dem er seine ersten Lebensjahre verbracht hat.

Nach einem Gespräch mit der jetzigen Bewohnerin des Gebäudes in Scranton (Pennsylvania) erzählte Biden vor laufenden Kameras, er habe im Wohnzimmer einen Gruß an die Wand geschrieben.

Mitreisenden Journalisten zufolge lautete dieser: „Aus diesem Haus ins Weiße Haus mit der Gnade Gottes. Joe Biden 3.11.2020“. Biden zog mit seiner Familie im Alter von zehn Jahren von Scranton nach Wilmington (Delaware), wo er bis heute lebt.

20.08 Uhr - Bis es ein Ergebnis gibt, kann es dauern

Wahlergebnisse aus ersten Bundesstaaten werden nach Mitternacht (MEZ) erwartet. Es ist aber unklar, ob die US-Fernsehsender schon in der Wahlnacht einen Gesamtsieger ausrufen werden.

Wegen der vielen Briefwahlstimmen dürfte die Auszählung länger dauern. Bei dieser Präsidentschaftswahl droht ein tage- oder sogar wochenlanger Wahlkrimi. Im US-Bundesstaat North Carolina haben die Behörden laut CNN entschieden, mindestens ein Wahllokal länger geöffnet zu lassen, da es am Morgen technische Probleme gegeben habe. Die Bekanntgabe erster Ergebnisse für den gesamten Staat wird dadurch verzögert.

Der amtierende Heimatschutzminister Chad Wolf rief die US-Bürger auf, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl „geduldig“ abzuwarten. Bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses könne einige Zeit verstreichen, sagte Wolf dem Sender Fox News.

Diese Wahlhelfer in Denver (Colorado) bereiten Stimmzettel für die Zählung vor. (Foto: Marc Piscotty)

19.23 Uhr - Trump siegessicher: „Wir werden eine großartige Nacht haben“

Während eines Besuchs bei seinen Wahlkampfhelfern am Tag der Präsidentenwahl in den USA hat sich Amtsinhaber Donald Trump siegessicher gezeigt. „Ich glaube, wir werden eine großartige Nacht haben“, sagte Trump am Dienstag in Arlington bei Washington.

Die Zahlen, die er aus den Bundesstaaten Texas, Arizona oder Florida sehe, seien sehr gut. Die letzten Umfragen sehen den republikanischen Präsidenten allerdings hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden — sowohl landesweit als auch in mehreren entscheidenden „Swing States“.

Auf die Frage, ob er für den Fall eines Sieges oder einer Niederlage bereits Reden vorbereitet habe, sagte Trump, dass er darüber noch nicht nachdenke.

Er hoffe aber, dass das Ergebnis schnell feststehe. Trump weiter: „Gewinnen ist leicht. Verlieren ist niemals leicht. Nicht für mich.“ Die Ergebnisse aus den ersten Bundesstaaten werden in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) nach 1.00 Uhr erwartet.

„Ich glaube, wir werden eine großartige Nacht haben“, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag in Arlington bei Washington. Trump besuchte dort Wahlkampfhelfer. (Foto: Saul Loeb)

18.31 Uhr - Aus US-Töchtern deutscher Konzerne flossen Millionen in den US-Wahlkampf

Aus US-Tochterunternehmen deutscher Konzerne sind knapp drei Millionen US-Dollar (gut 2,5 Millionen Euro) in den US-Wahlkampf geflossen. Gut die Hälfte des Geldes (50,2 Prozent) ging dabei laut einem Bericht der Zeitung „Die Welt“ vom Dienstag an die Republikaner von US-Präsident Donald Trump. Bei der Wahl 2016 waren sogar 64 Prozent solcher Spenden an die Republikaner gegangen.

Nach US-Recht sind Wahlkampfspenden nur Einzelpersonen erlaubt. Allerdings gibt es in Unternehmen sogenannte Political Action Committees (PAC), die - häufig gesteuert von leitenden Managern - Spenden der Mitarbeiter einsammeln und zentral weiterleiten.

Die „Welt“ berief sich auf eine Auswertung amtlicher Datenbanken durch das Center for Responsive Politics mit Sitz in Washington. Nach dessen Auffassung sind die Spenden tatsächlich den Unternehmen zuzuschreiben, da diese deren Weitergabe steuern.

Größte Spender sind dem Bericht zufolge nach dieser Definition die Deutsche Telekom mit 1,065 Millionen Dollar vor BASF (423.250 Dollar), Fresenius Medical Care (413.000 Dollar) und Bayer (313.500 Dollar). Laut „Welt“ ließen diesmal BASF, Continental, Fresenius Medical Care und Siemens anders als vor vier Jahren den Demokraten von Joe Biden mehr Geld zukommen als den Republikanern.

Dagegen hatte die Berliner „tageszeitung“ am Wochenende berichtet, das Geld von Bayer sei zu 58 Prozent an die Republikaner geflossen, insbesondere an Kandidaten für Senat und Repräsentantenhaus. „Das Bayerpac unterstützt Kandidaten, die im Einklang mit den politischen Zielen von Bayer stehen“, zitierte das Blatt dazu einen Konzernsprecher von Bayer.

18.11 Uhr - Wer gewinnt die US-Wahl?

Wird Donald Trump oder Joe Biden der nächste Präsident? Die Menschen in der Region haben ganz unterschiedliche Meinungen, wie unsere Umfrage zeigt.

17.49 Uhr - First Lady Melania Trump wählt in Florida

First Lady Melania Trump hat bei der US-Präsidentenwahl ihre Stimme abgegeben. Die 50-Jährige ging am Dienstag winkend in ein Wahllokal in Palm Beach im umkämpften Bundesstaat Florida, wie TV-Aufnahmen zeigten.

Mitreisende Journalisten berichteten, Trump sei die einzige Person gewesen, die trotz der Corona-Pandemie keine Maske getragen habe.

Präsident Donald Trump hatte seine Stimme bereits frühzeitig Ende Oktober in Florida abgegeben. Der offizielle Wohnsitz des Paares ist Trumps Luxushotel Mar-a-Lago in Palm Beach.

17.32 Uhr - Was tut Präsident Trump, wenn er verliert?

Uneindeutig äußerte sich Trump heute in der TV-Sendung „Fox and Friends“ zu dem möglichen Szenario, er könnte bei der Präsidentenwahl vor der Auszählung aller Stimmen seinen Sieg verkünden.

„Ich denke, wir werden siegen. Aber nur wenn es einen Sieg gibt. Es gibt keine Gründe, Spiele zu spielen“, sagte Trump. Seine Wiederwahl ist trotz der für ihn schlechten Umfragen nicht ausgeschlossen. Trump hat vor der Wahl nicht zugesagt, ob er das Resultat akzeptieren wird.

Zudem betonte er immer wieder und ohne Belege die Gefahr des Wahlbetrugs durch Briefwahl.

17.18 Uhr - Biden geht zur Kirche – in seiner Heimatstadt

Während der Präsident den Wahltag größtenteils im Weißen Haus verbringen wollte, wollte Biden in den letzten Stunden noch einmal auf Stimmenfang im hart umkämpften Bundesstaat Pennsylvania gehen.

Der 77-Jährige reiste am Dienstag in seine Heimatstadt Scranton unweit von New York. Den Tag begann der ehemalige Vizepräsident mit einem Besuch der Kirche bei seinem Wohnort Wilmington (Delaware).

17.07 Uhr - Fast 100 Millionen US-Bürger haben bereits abgestimmt

Die ersten Wahllokale öffneten am Dienstag im Osten der Vereinigten Staaten, unter anderem in New York, New Jersey und Connecticut. Vor einigen Lokalen bildeten sich lange Schlangen. Die USA erstrecken sich über mehrere Zeitzonen. Die letzten Wahllokale in Alaska sind bis 6.00 Uhr MEZ am Mittwoch geöffnet, auf den Aleuten noch eine Stunde länger, bis 7.00 Uhr MEZ.

Fast 100 Millionen US-Bürger stimmten bereits per Brief oder in vorab geöffneten Wahllokalen ab, wie das „U.S. Elections Project“ berichtete — viele wohl wegen der Corona-Pandemie. Das entspricht rund 70 Prozent der 2016 bei der Präsidentenwahl insgesamt abgegebenen Stimmen.

Wahlhelferin Susan Taylor überprüft die Personalien von Wählerinnen und Wählern in Charleston. (Foto: Michael Ciaglo) Diese Wählerinnen und Wähler stehen vor der Oakmont United Methodist Kirche in Oakmont, Pennsylvania, Schlange, um ihre Stimme abzugeben. (Foto: JEFF SWENSEN) "Ich habe gewählt"-Sticker auf einer Rolle in einem Wahllokal im Stadtteil Bronx in New York City. (Foto: David Dee Delgado) Auch im Italian Heritage Center in Portland (Maine) stehen die Menschen an, um ihre Stimme abzugeben. In den USA ist heute ein regulärer Werktag. (Foto: Michael M. Santiago) Diese Wähler geben in der Indian Creek Fire Station 4 in Miami, Florida, ihre Stimme ab. (Foto: Chandan Khanna) Diese Wahlkabinen stehen in ausreichendem Sicherheitsabstand zueinander, der wegen der Corona-Pandemie beachtet werden muss. Das Foto stammt aus dem Cross Insurance Center Bangor (Maine). (Foto: Scott Eisen) Auch in Austin (Texas) stehen die Wählerinnen und Wähler Schlange, um ihre Stimme abzugeben. (Foto: SERGIO FLORES) Eine Wahlhelferin hebt ihre Hand, um zu signalisieren, dass die Wahlkabine desinfiziert wurde. Das Foto entstand in der Eastern High School in Louisville (Kentucky). (Foto: Jon Cherry) Ein Wahlhelfer mit Mundschutz reicht einer Wählerin oder einem Wähler nach der Stimmabgabe einen Sticker. Das Foto entstand im Catholic Multicultural Center in Madison (Wisconsin). (Foto: Andy Manis) 1 von 1

16.45 Uhr - Ihr Fahrplan für den spannenden Wahl-Abend

Sie wollen heute Nacht wach bleiben oder früh aufstehen? Wir verraten Ihnen, wann es sich lohnt, den Fernseher anzuschalten und wann mit möglichen Entscheidungen zu rechnen ist.

Florida etwa gilt als Jackpot: Mit 29 Wahlleuten ist es einer der wichtigsten umkämpften Staaten. Dahinter folgen die traditionellen „Battleground States“ oder „Swing States“, also jene Bundesstaaten, die sich nicht eindeutig zum demokratischen oder republikanischen Lager zuordnen lassen.

Die Wahllokale in diesen entscheidenden Bundesstaaten schließen in der Nacht zu unterschiedlichsten Zeiten. Die Chronologie der Wahl-Nacht markiert somit auch die Spannungskurve. Wann es erste Hinweise auf den neuen oder alten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika geben könnte, erfahren Sie HIER in unsere Zeit-Übersicht.

16.15 Uhr - Nicht nur der Präsident wird gewählt

Die US-Bürger waren aufgerufen, am Dienstag den Präsidenten, die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie rund ein Drittel der 100 Mandate im Senat neu zu bestimmen. Zudem gab es in vielen Bundesstaaten auch örtliche Abstimmungen.

Der US-Präsident wird nicht direkt gewählt. Der Wahlsieger in einem Bundesstaat gewinnt dort die Stimmen der Wahlleute. Diese wählen dann im Dezember den Präsidenten.

Für den Wahlsieg benötigt ein Kontrahent mindestens 270 Stimmen der Wahlleute. Trump bewirbt sich um eine zweite und verfassungsgemäß letzte Amtszeit, der frühere Vizepräsident Biden will ihn ablösen.

In den letzten Tagen des Wahlkampfs konzentrierten sich beide Kandidaten auf „Swing States“ wie Pennsylvania, Michigan und Florida, bei denen nicht feststeht, ob der Kandidat der Republikaner oder der Demokraten siegen wird.

Wir erklären im Video wie die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten funktioniert.