Live-Blog zur US-Wahl: Biden führt in Georgia und greift Trump in Pennsylvania an

Amerika wählt seinen 46. Präsidenten, bleibt es Donald Trump oder wird es Joe Biden? Wir halten Sie im Live-Blog auf dem Laufenden.

Aktueller Stand: 253 Biden - 214 Trump

(Donnerstag, 11.09 Uhr)

Das Wichtigste in Kürze

Termin-Fahrplan der nächsten Tage: Wie es nach dem Wahltag weiter geht

Stimmen zur US-Wahl: Der Überblick

13.54 Uhr - Trumps Feuerwerk an Falschbehauptungen

Ausgesperrte Wahlbeobachter, gesetzeswidrig gezählte Stimmzettel - und eigentlich hat Trump längst gewonnen. Was der US-Präsident behauptet und was die Fakten sagen. Wir haben hier den Faktencheck gemacht:

13.15 Uhr - Twitter blockiert Bannon nach Enthauptungs-Fantasien

Twitter hat den ehemaligen Trump-Chefstrategen Steve Bannon ausgesperrt, nachdem er über die Enthauptung des FBI-Chefs Christopher Wray und des Corona-Experten Anthony Fauci fantasiert hatte. Bannon sagte in seinem am Donnerstag veröffentlichten Podcast zunächst, US-Präsident Donald Trump würde gleich zu Beginn einer zweiten Amtszeit Wray und Fauci feuern. Trump sei ein barmherziger Mann. Er selbst hingegen würde gern in die Zeit der Tudor-Dynastie im alten England zurückkehren. „Ich würde die Köpfe aufspießen. Ich würde sie an zwei Ecken des Weißen Hauses positionieren, als Warnung an die Bürokraten der Bundesregierung.“

Twitter erklärte, Bannons Äußerungen verstießen gegen das Verbot von Gewaltverherrlichung auf der Plattform und blockierte seinen Account. Der Streamingdienst Spotify entfernte die Podcast-Folge. Auch YouTube ging gegen den Clip vor. Fauci ist ein hochangesehener Experte, der stets zu mehr Vorsicht gegenüber dem Coronavirus und zum Tragen von Masken aufruft. Dafür bekam er bereits Morddrohungen. Er wird von Personenschützern begleitet.

Bannon gehört zu den einflussreichsten Stimmen im ultra-konservativen Lager der US-Politik. Der Mitgründer der Internetplattform „Breitbart“ war 2016 zu Trumps Team gestoßen und übernahm die Leitung des Wahlkampfs. Dem 66-Jährigen wird ein maßgeblicher Anteil am damals eher überraschenden Erfolg zugeschrieben. Nach dem Wahlsieg wurde Bannon Trumps Chefstratege, musste aber 2017 seinen Hut nehmen.

11.58 Uhr - Entscheidende Zahlen für Pennsylvania noch an diesem Nachmittag erwartet

US-Experten erwarten noch an diesem Nachmittag (MEZ), dass entscheidende neue Zahlen für Pennsylvania vorliegen. Noch führt Trump hier mit 18.000 Stimmen, 50.000 sind noch nicht ausgezählt. CNN-Analysten sagen voraus, dass 80 Prozent der ausstehenden Stimmen an Biden gehen, damit würde er den Staat und damit die gesamte Wahl gewinnen.

11.25 Uhr - Trump scheitert mit Klage in Pennsylvania

Ein Bundesrichter hat den Antrag von Donald Trumps Wahlkampfteam auf Stopp der Auszählung in Pennsylvania abgelehnt. Der Klage werde nicht stattgegeben, erklärte Richter Paul Diamond in einer kurzen Mitteilung. Trump wollte erzwingen, dass die Auszählung nur dann fortgesetzt werden kann, wenn Beobachter der Republikaner dem Prozess beiwohnen. Am Donnerstag erklagten sich die Republikaner bereits Zugang zu dem Wahlzentrum in Philadelphia. Sie beschweren sich darüber, dass ihre Wahlbeobachter behindert werden.

10.31 Uhr - Biden übernimmt Führung in Georgia

Laut dem US-Sender CNN hat Joe Biden die Führung in Georgia übernommen. Gewänne Biden den Staat im Südosten der USA mit seinen 16 Stimmen, könnte Trump, auch wenn er alle anderen ausstehenden Staaten für sich entscheidet, nicht mehr gewinnen. Weitere Medien bestätigen diese diese Einschätzung.

10.06 Uhr - Wenige hundert Stimmen Unterschied in Georgia

Trumps Abstand auf Biden ist in Georgia ist stark zusammengeschmolzen. Zur Stunde führt der Amtsinhaber hier mit nur noch 463 Stimmen. Etwa 98 Prozent der Stimmen in Georgia sind ausgezählt.

9.13 Uhr - Video: So schätzt der Konstanzer Politikwissenschaftler Prof. Wolfgang Seibel die Lage ein

8.37 Uhr - US-Polizei nimmt zwei Männer mit Waffen nahe Stimmauszählung fest

Die Polizei in Philadelphia hat in der Nähe des Kongresszentrums, wo Stimmen der US-Präsidentenwahl ausgezählt werden, zwei Männer mit Waffen in ihrem Fahrzeug festgenommen. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht zu den Hintergründen. Der Lokalsender WPVI berichtete in der Nacht zum Freitag (Ortszeit), die Polizei habe einen Hinweis bekommen, wonach ein Angriff auf das Kongresszentrum geplant worden sein könnte. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie einer der Männer abgeführt wurde.

In Philadelphia sind die Regeln zum Mitführen von Waffen etwas strenger als im Rest des Bundesstaates Pennsylvania — dafür ist eine Erlaubnis erforderlich. Der Sender Fox News berichtete, die Bundespolizei FBI habe die Ermittlungen übernommen.

Am Vortag waren bereits im Bundesstaat Arizona bewaffnete Personen bei einer Demonstration von Trump-Anhängern vor einem Gebäude für die Stimmauszählung dabei. In Arizona ist das offene Tragen von Waffen erlaubt.

8.16 Uhr - Video: Noch nie haben so viele Menschen in den USA gewählt

Fast 67% der US-amerikanischen Wahlberechtigten haben von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Damit wird der nächste US-Präsident von mehr Menschen gewählt worden sein als jeder seiner 45 Vorgänger. Zu verdanken ist das aber nicht dem Charisma von Joe Biden, sondern wohl eher der Tatsache, dass Donald Trump stärker polarisiert als jeder Präsident zuvor. Wir haben die Menschen aus unserer Heimat gefragt, was sie sich von den nächsten 4 Jahren erwarten.

8.08 Uhr - Trump beansprucht erneut Wahlsieg für sich und spricht von „illegalen“ Stimmen

US-Präsident Donald Trump hat erneut den Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht und versucht, mit Betrugsvorwürfen Zweifel am Wahlprozess zu schüren. Der Republikaner warf den oppositionellen Demokraten bei einer Rede im Weißen Haus am Donnerstagabend (Ortszeit) erneut vor, ihm die Wahl „stehlen“ zu wollen: „Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich mit Leichtigkeit. Wenn man die illegalen Stimmen zählt, können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen.“

Der Präsident sprach ein Mal mehr von angeblichem „Betrug“ bei der Wahl an und bekräftigte, massiv juristisch gegen die Wahlergebnisse in einzelnen Bundesstaaten vorgehen zu wollen. „Das ist der Fall, wo sie versuchen, die Wahl zu stehlen. Sie versuchen, eine Wahl zu manipulieren.“

Der Präsident griff insbesondere die Briefwahlen an: „Es ist unglaublich zu sehen, wie diese Briefwahlstimmen so einseitig sind.“ Trump bezog sich damit auf die Tatsache, dass die Möglichkeit der Stimmabgabe per Post mehrheitlich von Anhängern seines Herausforderers Joe Biden genutzt worden war.

Die Demokraten hatten ihre Anhänger wegen der Corona-Pandemie zur Briefwahl ermutigt, außerdem hatten demokratische Wähler Umfragen zufolge mehr Sorgen wegen des Virus als Wähler der Republikaner. Trump hatte dagegen über Monate Stimmung gegen die Briefwahl gemacht und seine Anhänger zur persönlichen Stimmabgabe aufgefordert.

Bei seinem Auftritt im Presseraum des Weißen Hauses legte Trump keinerlei Belege für seine Betrugsvorwürfe vor. Mehrere Fernsehsender unterbrachen die Live-Übertragung nach kurzer Zeit, als erstes der Sender MSNBC, der die Notwendigkeit anführte, Falschaussagen des Präsidenten richtigzustellen. Trump selbst verließ den Raum nach etwas über einer Viertelstunde, ohne Fragen von Journalisten zu beantworten.

06.39 Uhr - Biden kommt Sieg näher

In Pennsylvania und Georgia holt Joe Biden immer weiter den anfänglichen Vorsprung von Trump auf, während dort die per Post eingegangenen Stimmzettel ausgezählt werden. In Georgia lag Biden zum Stand 5 Uhr MEZ noch knapp 1800 Stimmen hinter Trump zurück, in Pennsylvania waren es noch gut 26.000. Pennsylvania allein könnte Biden ins Weiße Haus bringen. Der Bundesstaat stellt 20 Wahlleute, während man für einen Sieg bei der Wahl 270 Wahlleute hinter sich vereinen muss. Georgia bringt 16 Wahlleute. Ob ein Erfolg dort für Bidens Sieg reicht, hängt noch von der weiteren Entwicklung in Arizona ab.

Der Bundesstaat mit elf Wahlleuten wurde von der Nachrichtenagentur AP und dem Sender Fox News nach deren Berechnungen bereits Biden zugeschlagen. Biden käme damit auf 264 Stimmen von Wahlleuten — und jeder weitere Bundesstaat würde ihn über die Schwelle heben. Zugleich holte Trump in Arizona zuletzt auf. Zum Stand 5 Uhr MEZ lag Biden noch gut 46.700 Stimmen vor Trump. AP und Fox News behielten ihre Prognose aufrecht.

01.19 Uhr - Trump beansprucht erneut Wahlsieg für sich und spricht von „illegalen“ Stimmen

Donald Trump sieht sich weiterhin als legitimer Sieger der Wahl in den USA. „Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich mit Leichtigkeit“, sagte er am Donnerstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Wahlnacht.

„Wenn man die illegalen Stimmen zählt, dann können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen.“ Trump kritisierte, dass vor der Wahl zu seinem Schaden wissentlich falsche Umfrageergebnisse veröffentlicht worden seien. Trump hat bislang keine Beweise für seine Behauptungen vorgelegt, dass es massiven Wahlbetrug gegeben habe.

Der Republikaner liegt bei der laufenden Auszählung hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden.

Donald Trump spricht im Weißen Haus zu Reportern. (Foto: BRENDAN SMIALOWSKI)

00.35 Uhr -Greta Thunbergs Twitter-Revanche gegen Trump

Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die mögliche Wahlschlappe von US-Präsident Donald Trump für eine späte Revanche auf dessen Lieblingsmedium Twitter genutzt. Als Reaktion auf einen Tweet Trumps, in dem der Präsident das Ende der Stimmenauszählung in den USA forderte, schrieb Thunberg:

„So lächerlich. Donald muss an seinem Problem mit Aggressionsbewältigung und dann mit einem Freund in einen guten alten Film gehen! Entspann dich, Donald, entspann dich!“ Einen identischen Tweet hatte Trump im vergangenen Dezember über Greta Thunberg geschrieben. Anlass war, dass das „Time“-Magazin Thunberg damals zur „Person des Jahres“ ernannt hatte.

23.07 Uhr - Biden glaubt an bevorstehenden Sieg und ruft zu Besonnenheit auf

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden glaubt an einen bevorstehenden Sieg bei der US-Wahl. Bei einem kurzen Auftritt in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware rief er die Amerikaner am Donnerstag zudem auf, angesichts der andauernden Auszählung aller Stimmen geduldig und besonnen zu bleiben. „Die Demokratie ist manchmal chaotisch. Sie erfordert manchmal auch ein bisschen Geduld“, sagte Biden.

Er und seine Vize-Kandidatin Kamala Harris hätten keinen Zweifel, dass sie nach Auszählung der Stimmen die Wahl gewonnen haben werden.

„Deswegen bitte ich alle, die Ruhe zu bewahren“, sagte Biden. „Der Ablauf funktioniert, das Auszählen wird zu Ende gebracht.“ Jede Stimme müsse gezählt werden, betonte Biden. Man werde das Ergebnis der Wahl „sehr bald“ kennen.

22.28 Uhr - Richterin in Michigan weist Trumps Klage gegen Auszählung ab

Eine Richterin im US-Bundesstaat Michigan hat Medienberichten zufolge eine Klage von Donald Trumps Wahlkampfteam gegen die Stimmauszählung abgewiesen.

Die Beschwerde über angeblichen Betrug beruhe nur auf Hörensagen, zudem sei die Auszählung bereits abgeschlossen, erklärte Richterin Cynthia Stephens demnach am Donnerstag. Das berichteten unter anderem die „New York Times“ und die örtliche Zeitung „Detroit Free Press“ unter Berufung auf die Anhörung.

Die Richterin lehnte auch das Ansinnen von Trumps Team ab, die Videoaufnahmen von Wahlurnen zu bekommen, die für die Abgabe von Briefwahlstimmen aufgestellt worden waren.

Auch im Bundesstaat Georgia wies ein Richter Medienberichten zufolge eine von Trump angestrengte Klage als grundlos zurück.

21.35 Uhr - Was die Menschen von der nächsten Präsidentschaft erwarten

Fast 67% der US-amerikanischen Wahlberechtigten haben von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Damit wird der nächste US-Präsident von mehr Menschen gewählt worden sein als jeder seiner 45 Vorgänger.

Zu verdanken ist das aber nicht dem Charisma von Joe Biden, sondern wohl eher der Tatsache, dass Donald Trump stärker polarisiert als jeder Präsident zuvor. Wir haben die Menschen aus unserer Heimat gefragt, was sie sich von den nächsten vier Jahren erwarten.

20.31 Uhr - Wahlsieger im umkämpften Pennsylvania könnte noch am Donnerstag feststehen

Bei der US-Präsidentschaftswahl könnte noch am Donnerstag der Sieger im besonders umkämpften Bundesstaat Pennsylvania bekannt gegeben werden. Wahlleiterin Kathy Boockvar sagte im Sender CNN, das sei „definitiv“ möglich.

Bis Donnerstagabend (Ortszeit) könne die „überwältigende Mehrheit“ der Stimmen ausgezählt sein. Nach Angaben Boockvars mussten zuletzt noch rund 550.000 Stimmen ausgezählt werden.

Donald Trump liegt in dem womöglich wahlentscheidenden Bundesstaat derzeit mit mehr als 110.000 Stimmen Vorsprung vor Joe Biden. Der Demokrat konnte den Rückstand zuletzt aber verkleinern.

Ein Sieg in Pennsylvania würde Biden zum Gesamtsieg bei der Präsidentschaftswahl verhelfen. Trump müsste dagegen neben Pennsylvania noch weitere Bundesstaaten für sich entscheiden, in denen bislang noch kein Sieger ausgerufen wurde.

Biden kommt nach jetzigem Stand auf mindestens 253 der 270 Wahlleute, die er für einen Sieg braucht. Wird der Bundesstaat Arizona hinzugerechnet, in dem einige Medien Biden bereits zum Sieger ausgerufen haben, sind es 264. Trump kommt auf 214 Wahlleute.

Eine CBS-Reporterin teilte auf Twitter ein Foto, dass Trump- und Biden-Anhänger in Philadelphia zeigen soll, die sich gegenüber stehen. Die Einen rufen "Zählt jede Stimme", die Anderen"Stehlt nicht diese Wahl".

Was zuvor geschah?

