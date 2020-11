Live-Blog US-Wahl: Diese Staaten sind jetzt noch wichtig

Amerika wählt seinen 46. Präsidenten, bleibt es Donald Trump oder wird es Joe Biden? Wir halten Sie im Live-Blog auf dem Laufenden.

Aktueller Stand: 253 Biden - 213 Trump

(08.35 Uhr)

10.51 Uhr - Zusammenstöße bei Demonstrationen in Portland, Oregon

In Portland, Oregon kam es während den Demonstrationen zur US-Wahl zu kleineren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Das zeigen Videos des NYT-Journalisten Mike Baker.

10.28 Uhr - So erleben zwei Exil-Amerikanerinnen den Wahlkrimi

Kristi Eß und Jaqueline Wanner sind beide US-Amerikanische Staatsbürgerinnen mit Wohnsitz in Wangen, beziehungsweise Amtzell.Unser Redakteur Bastian Schmidt, hat mit ihnen über die Wahl gesprochen.

Was die beiden jetzt befürchten lesen Sie hier.

09.50 Uhr - Diese Staaten entscheiden das Rennen um die Präsidentschaft

Pennsylvania: Hier gibt es noch die meisten Wahlleute zu gewinnen. 20 Stück vergibt er Staat. Bislang führt Trump hier, doch sein Vorsprung schwindet zusehends. Momentan liegt er noch etwa 163.000 Stimmen vor Biden, gestern war der Abstand zehnmal so groß. Analysten von CNN und der New York Times halten es für wahrscheinlich, das Biden Trump hier noch überholen könnte. Für Biden wäre das der Sieg. Trump muss also hier gewinnen, um Wahlsieger werden zu können. Bislang sind etwa 89 Prozent der Stimmen in Pennsylvania ausgezählt.

Georgia: Der eigentlich traditionell republikanische Staat ist hart umkämpft. Trump liegt derzeit mit 23.000 Stimmen vor Biden. Auch hier war Trump am Mittwochmorgen deutlicher in Führung gewesen. In Georgia werden derzeit Brieffwahlstimmen aus großen Städten wie Atlanta ausgezählt, die tendieren dazu eher demokratisch zu wählen. Biden hat auch hier gute Chancen Boden gut zu machen. Allein genügen ihm die 16 Wahlleute aber nicht zum Sieg. Donald Trump muss Georgia unbedingt gewinnen, um Wahlsieger zu werden. In Georgia sind etwa 95 Prozent der Stimmen ausgezählt.

Arizona: Bislang zeichnete sich in Arizona ein Wechsel ab. Biden scheint Trump den Staat im Südwesten abzunehmen. In den letzten Stunden konnte der Präsident aber aufholen. 64.000 Stimmen trennen die Kontrahenten hier im Moment. Hier ist die Frage ob Trump noch genug Stimmen gewinnen kann, um Biden einzuholen. Arizona vergibt 11 Wahlleute, die Biden in Kombination mit Nevada zum Wahlsieg reichen. In Arizona sind etwa 86 Prozent der Stimmen ausgezählt.

Nevada: In Nevada ist der Abstand der Kandidaten am geringsten. Biden führt mit etwa 7.600 Stimmen vor Trump. Da erst 86 Prozent der Stimmen ausgezählt sind, ist ein Sieger hier noch nicht absehbar. Nevada vergibt sechs Stimmen.

North Carolina: Hier führt Trump mit knapp 70.000 Stimmen vor Biden. Obwohl erst 95 Prozent der Stimmen ausgezählt sind, gilt es als relativ sicher, dass Trump hier gewinnt. Verliert er North Carolinas 15 Wahlleute, so braucht er Georgia, Nevada und Arizona für den Sieg. Der Staat hat etwa 95 Prozent seiner Stimmen ausgezählt.

09.15 Uhr - Heute tagsüber keine Ergebnisse in Nevada und Arizona

In Arizona und Nevada wird es im Laufe des heutigen Tages keine Ergebnisse geben. In Nevada ist für etwa 20 Uhr MEZ die nächste Verkündung geplant, in Arizona schrumpfte derweil Bidens Vorsprung auf Trump von gut 200.000 Stimmen auf nur noch 64.000. Der Bundesstaat hat die nächsten Zählergebnisse für Freitagmorgen (MEZ) angekündigt.

08.25 Uhr - Schwer bewaffnete Polizisten schützen Wahlbüro in Maricopa County

Da etliche der Demonstranten vor dem Wahlbüro in der Stadt Phoenix Waffen tragen, schützen nun bewaffnete Polizisten das Gebäude. In Arizona ist es erlaubt Waffen öffentlich und offen sichtbar zu tragen.

Vor dem Wahlbüro hatten sich im Laufe des Mittwochs Trump-Fans versammelt, die fordern, das alle Stimmen in dem Staat ausgezählt werden. In Arizona ist das Rennen zwischen den Kandidaten sehr knapp.

07.46 Uhr - Landesweit führt Biden mit deutlichem Abstand

Würden die USA ihren Präsidenten einfach anhand aller abgegebenen Stimmen bestimmen, wäre das Ergebnis längst klar. Biden hat derzeit etwa 71,9 Millionen Stimmen, Trump nur ungefähr 68,3 Millionen Stimmen. Ein Abstand von 3,6 Millionen Stimmen oder 2,5 Prozentpunkten.

07.30 Uhr - Stimmen zu US-Wahl aus der Region im Überblick

07.15 Uhr - Demonstrationen in mehreren US-Städten

Unter anderem in Minneapolis und New York haben am Mittwochnachmittag (Mittwochnacht in Deutschland) Menschen gegen Donald Trump und für die Auszählung aller Stimmen der US-Wahl demonstriert. Unter anderen hatte die Black-Lives-Matter-Bewegung dazu aufgerufen.

06.32 Uhr Proteste vor Wahlbüro in Arizona

Vor dem Wahlbüro in Maricopa County, in dem derzeit wichtige Stimmen für die Wahl in Arizona ausgezählt werden, haben sich Demonstranten versammelt. Dabei handelt es sich offenbar um Trump-Fans. Sie schmähen den Sender Fox News, der eigentlich als Trump freundlich gilt, jedoch als erster Arizona Biden zugeschlagen hatte. Viele amerikanische Medien haben für Arizona noch kein vorläufiges Ergebnis verkündet. Während Trump etwa in Georgia forderte, die Auszählung der Stimmen zu stoppen, fordert er in Arizona weiter auszuzählen. In Arizona liegt der US-Präsident derzeit zurück, in Georgia führt er.

06.10 Uhr - Biden fehlt noch ein Staat zum Sieg

Stand jetzt muss Joe Biden nur noch einen Staat gewinnen, um US-Präsident zu werden. Vorrausetzung dafür ist allerdings, dass man Arizona als Sieg für ihn wertet. Das hat der US-Sender Fox News bereits getan. Andere Quellen wie CNN oder die New-York-Times sind mit diesem Ergebnis noch vorsichtig. Auf Twitter zeigte sich der Herausforderer zuversichtlich gewinnen zu können.

06.05 Uhr - Trump klagt auch in Georgia gegen die Auszählung

Noch führt Donald Trump im Rennen um Georgia, er hat angekündigt, gegen die Auszählung der Stimmen aus der Briefwahl in dem Staat zu klagen.

Das waren die wichtigsten Nachrichten zur US-Wahl am MIttwoch

22.13 Uhr - Biden wendet sich mit versöhnlicher Rede an Amerikaner - Michigan fällt an ihn

Gegen 16 Uhr Ortszeit in den USA hat sich der demokratische Präsidentschafts-Herausforderer Joe Biden in einer Ansprache an die US-Bürger gewandt.

In seiner Rede vermied er es, trotz optimistischer Prognosen, bereits von einem Sieg zu sprechen - anders als es am Morgen US-Präsident Trump getan hatte: "Ich sage nicht, dass wir die Wahl gewonnen haben", so Biden. "Aber ich glaube, wenn alles ausgezählt ist, dann werden wir die Gewinner sein."

Er sprach sich erneut dafür aus, dass jede Stimme dieser Wahl ausgezählt werden müsse und erwähnte die außerordentliche hohe Wahlbeteiligung. Daneben fand er versöhnliche Worte für seine Wähler und Nicht-Wähler: "Um Fortschritte zu machen, müssen wir aufhören unsere Gegner wie Feinde zu behandeln."

Er verstehe das Amt als Präsident so, dass er Sorge für alle Amerikaner zu tragen habe, auch jene die ihn nicht gewählt hätten. Damit wählte er offenbar bewusst eine ganz andere Ansprache als Amtsinhaber Trump, der bis zuletzt auf eine Spaltung der Wählerschaft und der Gesellschaft hinzuarbeiten schien.

Kurz nach der Rede Bidens wurde durch eine CNN-Hochrechnung bekannt, dass der Demokrat voraussichtlich auch den US-Bundesstaat Michigan für sich beanspruchen kann. Damit steht es aktuell 253 zu 213 Stimmen für den Herausforderer Trumps. Wer 270 Wahlmänner erreicht, hat die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen. Beobachter halten jedoch eine Verzögerung des offiziellen Ergebnisses durch Gerichtsprozesse um die Stimmauszählung für möglich.

21.39 Uhr -Kommentar: Trump hat bewiesen, dass Skrupellosigkeit erfolgreich macht - was das für Europa bedeutet

Die US-Wahlen werden prominent in die Geschichtsbücher eingehen. Zugleich sind sie binnen vier Jahren der zweite Weckruf für die Europäer, das Geschick des Kontinents mehr in die eigenen Hände zu nehmen. Das schreibt Schwäbische.de-Chefredakteur Hendrik Groth in seinem aktuellen Kommentar zur Wahl.

Selbst wenn Donald Trump am Ende als Verlierer dastehen sollte: Er hat der Welt gezeigt, dass in den USA mit Skrupellosigkeit und radikaler Rhetorik erfolgreich Politik gemacht werden kann. Was das für die Zukunft bedeutet, lesen Sie hier.

21.27 Uhr Trump verlangt Stopp der Stimmauszählung in Pennsylvania

Nach der US-Präsidentschaftswahl ist Amtsinhaber Donald Trump auch im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania vor Gericht gezogen, um die Stimmauszählung zu stoppen. Trumps Wahlkampfteam erklärte am Mittwoch, per Klage eine Aussetzung der Auszählung erreichen zu wollen. Das Wahlkampfteam sprach von mangelnder „Transparenz“ in den Wahllokalen.

Während Trump damit weiter Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl schürt - ohne Belege und international zum Teil heftig kritisiert - setzt sich Herausforderer Biden für eine vollständige Auszählung der Stimmen ein. Dem Thema widmete er zuletzt mehrere Tweets.

Biden via Twitter: "Zählen Sie jede Stimme." Während der Herausforder laut Prognosen von der rechtmäßigen Auszählung vieler noch nicht gezählter Stimmen profitieren dürfte, macht Trump Stimmung gegen ein reguläres Finale der Wahl und streut Zweifel an deren Rechtmäßigkeit.

20.21 Uhr - Trump klagt gegen weitere Stimmauszählung in Michigan

Nach der US-Präsidentschaftswahl ist Amtsinhaber Donald Trump gegen eine weitere Stimmauszählung im Bundesstaat Michigan vor Gericht gezogen.

Trumps Wahlkampfteam erklärte am Mittwoch, bei einem Gericht einen vorläufigen Stopp der Auszählung beantragt zu haben. Michigan im Mittleren Westen ist einer der wenigen Bundesstaaten, in denen nach der Wahl noch kein Sieger feststeht.

Trumps Wahlkampfmanager Bill Stepien erklärte, das Team des Präsidenten habe in vielen Wahllokalen in Michigan keinen „bedeutsamen Zugang“ erhalten, um die Stimmauszählung zu beobachten.

Bis sich das ändere, müsse die Auszählung gestoppt werden. Auch müssten die Stimmzettel überprüft werden, die in Abwesenheit von Trump-Wahlbeobachtern geöffnet und ausgezählt worden seien. Michigan mit seinen 16 Wahlleuten spielt im erbittert geführten Präsidentschaftsrennen eine Schlüsselrolle.

20.06 Uhr - CDU-Außenexperte Kiesewetter kritisiert Trumps Verhalten

Warum haben die Demoskopen in den USA erneut versagt? Wie ist es Trump gelungen, seine Wählerschichten zu mobilisieren? Und was bedeutet die US-Wahl für das deutsch-amerikanische Verhältnis? Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ hat der CDU-Außenpolitikexperte Roderich Kiesewetter diese Fragen beantwortet. Lesen Sei das ganze Interview hier.

Vor uns liegen turbulente Wochen. Trumps undemokratisches Verhalten verstärkt auch seinen Ansehensverlust bei den wichtigsten, westlichen Bündnispartnern. Roderich Kiesewetter (CDU) im Interview

19.26 Uhr - Trump will Neuauszählung der Stimmen in Wisconsin verlangen

US-Präsident Donald Trump will das Wahlergebnis im Bundesstaat Wisconsin anfechten. Trump werde umgehend eine Neuauszählung der Stimmen verlangen, erklärte sein Wahlkampfmanager Bill Stepien am Mittwoch. Es lägen Berichte über Unregelmäßigkeiten in mehreren Bezirken in Wisconsin vor. Es bestünden daher „ernste Zweifel an der Gültigkeit der Ergebnisse“.

In Wisconsin zeichnete sich ein extrem enger Wahlausgang ab. Teilergebnissen zufolge lag zuletzt Trumps Herausforderer Joe Biden knapp vorne. Wisconsin zählt zu den Schlüsselstaaten, in denen sich das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Biden entscheiden könnte.

Trump hatte dort 2016 mit nur rund 22.700 Stimmen Vorsprung vor seiner damaligen Rivalin Hillary Clinton gewonnen.

Trump hatte bereits zuvor mehrfach einen angeblichen Betrug bei der Präsidentschaftswahl angeprangert. Er beanspruchte den Sieg in der Wahlnacht vorzeitig für sich und kündigte in einem bisher beispiellosen Schritt an, vor den Supreme Court zu ziehen, um die noch laufende Stimmauszählung gerichtlich stoppen zu lassen. Das Team von Herausforderer Joe Biden sprach von einem Skandal.

18.53 Uhr - Was bei dieser Wahl sonst noch wichtig ist

Nicht nur über den künftigen Präsidenten wurde in der Wahlnacht abgestimmt. Auch Mitglieder des Senats und des Repräsentantenhauses wurden neu gewählt. Doch es gibt noch weitere Entscheidungen und interessante Fußnoten dieser Wahlnacht. Milena Sontheim hat die Wichtigsten Nachrichten aus der zweiten Reihe für Sie aufbereitet - und zwar hier.

18.20 Uhr - Maine geht an Biden

Drei der vier Wahlmänner im US-Bundesstaat Maine fallen offenbar an den demokratischen Herausforderer Joe Biden. Das melden der US-Nachrichtensender CNN und die Nachrichtenagentur AFP. Damit hat demokratische Aufholjagd im mittlerwen Westen der USA an Fahrt aufgenommen. Eine Stimme in dem Bundesstaat mit einer ungewöhnlichen Aufteilung der Wahlmänner geht an US-Präsident Trump. Biden trennen damit nun 43, den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump noch 57 Stimmen von einem möglichen Wahlsieg.

14.43 Uhr - Biden mit verbesserten Siegchancen — Ergebnisse werden dauern

Die Lager der Demokraten und Republikaner haben am Mittwochmorgen (Ortszeit) beide Optimismus ausgestrahlt, doch bei der Auszählung der noch offenen Stimmen bessern sich aktuell weiter die Chancen des Demokraten Joe Biden auf den Sieg.

Er liegt in Michigan und Wisconsin vorne. Zusammen mit Arizona und Nevada würde das zum Sieg reichen. Allerdings hatte es am Morgen Meldungen gegeben, wonach es in Arizona zu Problemen bei der Dateneingabe der Ergebnisse gekommen sei. Es war unklar, wie viele Stimmen dort noch ausstanden.

Es könnte noch Tage dauern, bis die Verantwortlichen in den US-Bundesstaaten ein vorläufiges Ergebnis ausrufen. In Pennsylvania steht noch die Auszählung von mehr als einer Million abgegebener Stimmen an. Hier haben Verantwortliche eingeräumt, dass es schlimmstenfalls noch Tage bis zu einem Ergebnis dauert. Auch in Georgia und mit einigem Abstand North Carolina hat Biden noch geringe Chancen auf Überraschungen in letzter Minute, weil unter anderem noch in der Großstadt Atlanta viele Stimmen ausstehen.

17.33 Uhr - Kritik an Umfrageergebnissen

Nach dem zunächst engen Wahlergebnis in den USA ist am Dienstag und Mittwoch Kritik an den zuvor veröffentlichten Umfragen laut geworden. Die Wahlforscher hatten im Durchschnitt einen landesweiten Vorsprung des Demokraten Joe Biden von rund acht Prozentpunkten vorhergesagt.

Am Mittwochmorgen (Ortszeit) lag Biden zwar nur etwa zwei Punkte vor Amtsinhaber Donald Trump, allerdings haben sich auch in der Vergangenheit durch Briefwahlstimmen und die teils langwierige Auszählung im von Demokraten dominierten Kalifornien noch größere Umschwünge von mehreren Prozentpunkten ergeben.

Auf Ebene der Bundesstaaten deuteten sich dagegen bereits einige Abweichungen der Ergebnisse von Umfragen an. Außerdem schienen die Institute unter anderem die Wahlabsichten der hispanischen Bevölkerung — etwa in Florida — falsch eingeschätzt zu haben.

Unterschiede können deshalb entstehen, weil in Umfragen nur ein winziger Bruchteil der Wähler befragt werden und nicht alle Bevölkerungsgruppen zu gleichen Teilen teilnehmen wollen. In der Regel ist es beispielsweise schwieriger, junge und ärmere Wähler zu erreichen.

Die Demoskopen müssen dann die Antworten auf die von ihnen erwartete Zusammensetzung der tatsächlichen Wählerschaft hochrechnen. Ungenauigkeiten kommen beispielsweise daher, wenn die Wahlbeteiligung deutlich höher liegt als beim letzten Mal — vorherzusagen, wie sich die zusätzliche Beteiligung zusammensetzt, ist dann schwieriger.

17.13 Uhr - Von Auswanderer bis Politiker: Wie die Region den US-Wahl-Krimi erlebt

Die Wahl in den USA bewegt die Menschen zwischen Alb und Oberschwaben, Bodensee und Allgäu. Christoph Dierking und Daniel Häfele waren im Kreis Biberach unterwegs und haben eingefangen, wie die Menschen dort zum Wahl-Krimi stehen. Stimmen und ein Video finden Sie hier.

15.42 Uhr - Biden bei absoluter Stimmenzahl weit vor Trump — nicht entscheidend

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat nach vorläufigen Ergebnissen landesweit gut 2,6 Millionen Stimmen mehr erhalten als Amtsinhaber Donald Trump — diese absolute Zahl der Stimmen ist aber nicht entscheidend für das von den Mehrheiten der Einzelstaaten bestimmte Rennen um das Weiße Haus.

Nach Erhebungen der Nachrichtenagentur AP und anderer Medien entfielen bis Mittwochnachmittag (MEZ) mindestens 68,9 Millionen Stimmen auf Biden und 66,3 Millionen auf Trump. Die Auszählung der Stimmen dauerte weiter an.

Der Leiter des Statistikportals „FiveThirtyEight“, Nate Silver, äußerte auf Twitter die Erwartung, dass Biden auch die bisherige Höchstzahl von absoluten Stimmen bei einer US-Präsidentschaftswahl übertreffen wird. Diesen bislang höchsten Wert erzielte Barack Obama bei seiner ersten Wahl 2008 mit rund 69,5 Millionen Stimmen.

US-Präsident Donald Trump zeigt sich in diesem Tweet verwundert über die Stimmenverhältnisse, die sich zuletzt eher zugunsten von Herausforderer Biden bewegt haben. Abermals deutet er - ohne Belege - an, es gebe Wahlfälschung: "Letzte Nacht habe ich in vielen Schlüsselstaaten deutlich geführt. In fast allen Fällen haben dort die Demokraten die Kontrolle. Dann, einer nach dem anderen, begann [der Vorsprung] auf magische Weise zu verschwinden, als überraschend Stimmzettel ausgezählt wurden. Das ist sehr sonderbar und die Meinungsumfragen haben es völlig und historisch falsch vorhergesagt."

Bereits vor der Wahl am Dienstag machten mehr als 100 Millionen Wähler von unterschiedlichen Möglichkeiten Gebrauch, ihre Stimme vorzeitig abzugeben. Ein Grund war vermutlich angesichts der raschen Ausbreitung der Corona-Pandemie die Angst vor der Infektionsgefahr bei persönlicher Stimmabgabe.

Nach Erhebungen von AP dürfte die Wahlbeteiligung voraussichtlich klar höher sein als vor vier Jahren. Damals nahmen 139 Millionen Bürgerinnen und Bürger an der Wahl teil. Deutlich höhere Wahlbeteiligungen wurden unter anderem aus Florida, North Carolina, Georgia und Texas gemeldet.

15.13 Uhr - So reagiert die Welt auf den US-Wahl-Krimi

"Krieg um die Demokratie", eine "gestohlene Wahl" oder ganz schlicht eine "Enttäuschung für die Demokraten"? Lesen Sie, wie die internationale Presse sowie Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft den aktuellen Stand der US-Wahl kommentieren - hier zusammengestellt von unserem Redakteur Michael Scheyer.

Herausforderer Joe Biden macht sich stark für eine vollständige Auszählung aller Stimmen - vermutlich weil er weiß, dass er von den Briefwahlstimmen besonders profitieren könnte: "Wir werden nicht ruhen ehe die Stimmen von jedem ausgezählt sind. Schalten Sie ein wenn mein Kampagnenleiter @jomalleydillon and Berater Bob Bauer Ihnen gleich den aktuellen Stand des Rennens erklären."

15.01 Uhr - Die wahlentscheidenden Staaten im Überblick

PENNSYLVANIA: In dem Bundestaat im Nordosten — einem der Gründerstaaten der USA — konnte sich Trump 2016 sehr knapp durchsetzen. Die 20 Wahlleute gingen also auf ihn. In Pennnsylvania dürfen Briefwahlunterlagen erst am Wahltag erfasst und ausgezählt werden, weshalb das Ergebnis auf sich warten ließ.

Gouverneur Tom Wolf erklärte am Mittwoch, es müssten noch rund eine Million Stimmen ausgezählt werden — vor allem Briefwahlstimmen, die Umfragen zufolge eher für Biden ausfallen sollten.

MICHIGAN: Die 16 Wahlleute des Bundesstaats im Mittleren Westen gingen 2016 mit hauchdünner Mehrheit an Trump. Umfragen sahen in diesem Jahr Biden klar in Führung. Die Bearbeitung der Briefwahlunterlagen begann in Michigan erst kurz vor der Wahl. Die für die Wahl verantwortliche Politikerin Jocelyn Benson sagte im Gespräch mit dem Sender CNN, es werde im Laufe des Mittwochs mehr Klarheit geben.

Es stünden noch viele Stimmen aus größeren Städten wie Detroit aus. Experten werteten das als gutes Zeichen für Biden. Zur Stunde (15.30 Uhr) kann Biden einen hauchdünnen Vorsprung für sich in Michigan verbuchen - doch ein finales Ergebnis steht aus.

WISCONSIN: Der nordöstliche Bundesstaat hat zehn Wahlleute zu vergeben. Auch in Wisconsin konnte sich Trump 2016 Trump sehr knapp durchsetzen. In diesem Jahr galt Biden als Favorit. Vieles deutet aber wieder auf ein extrem knappes Rennen hin.

Briefwahlunterlagen durften auch dort erst am Wahltag erfasst und ausgezählt werden. Der Auszählungsstand ließ eine Bekanntgabe des Ergebnisses am Mittwoch wahrscheinlich erscheinen.

NORTH CAROLINA: Der Bundesstaat an der Ostküste hat 15 Wahlleute zu vergeben. 2016 konnte sich Trump dort mit gut drei Prozentpunkten Vorsprung durchsetzen. Der bisherige Auszählungsstand deutete auf ein sehr knappes Ergebnis hin. Resultate wurden am Mittwoch erwartet.

GEORGIA: Trump konnte sich in dem südöstlichen Bundesstaat 2016 mit gutem Vorsprung die Stimmen der 16 Wahlleute sichern. Nun hatten Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen prognostiziert. Die Auszählung musste in einem wichtigen Bezirk wegen eines Wasserrohrbruchs in einem großen Wahllokal unterbrochen werden. Die Ergebnisse wurden trotzdem noch am Mittwoch erwartet.

NEVADA: Die Stimmen der sechs Wahlleute des Bundesstaats im Westen gingen 2016 mit gut zwei Prozentpunkten Vorsprung an Trumps damalige demokratische Rivalin Hillary Clinton. Umfragen hatten nun einen knappen Sieg Bidens prognostiziert. Die Wahlbehörde erklärte über Twitter, dass es erst am Donnerstag wieder ein ausführliches Update zum Stand der Auszählung werde.

14.26 Uhr - Amerika blickt nach Norden auf die "Blaue Wand"

Im Rennen um das Weiße Haus gibt es zur Stunde noch kein klares Ergebnis. Herausforderer Joe Biden führt zwar aktuell die Ergebnisse mit 224 zu 213 Stimmen an. Doch bis klar ist, ob er oder US-Präsident Trump die erforderlichen 270 Wahlmänner zum Sieg hinter sich vereinen können, könnte es noch lange dauern.

Bislang gibt es - auch wegen Auszählpausen in der Nacht - noch keine klaren Ergebnisse in den Staaten Arizona, North Carolina, Nevada, Wisconsin, Michigan, Maine und Georgia sowie Pennsylvania. Hält die sogenannte "blue wall", die "Blaue Wand" der Demokraten im Norden der USA mit den aktuell noch hart umkämpften Bundesstaaten Wisconsin und Michigan, wäre das ein enormer Schub für Biden.

Je nachdem, wie sich die Auszählung dort entwickelt, könnte der Ausgang der Wahl am Ende auch von zahlreichen noch unausgezählten Briefwahlstimmen abhängen. In einigen Staaten könnte das noch Tage dauern und ein endgültiges Ergebnis - je nachdem, wie eng das Rennen bleibt - lange hinauszögern.

14 Uhr - Sloweniens Ministerpräsident gratuliert Trump noch vor Ende der Stimmauszählung

Noch vor Ende der Stimmauszählung in den USA hat der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa Amtsinhaber Donald Trump zum Wahlsieg gratuliert. Es sei „ziemlich klar“, dass die US-Bürger Trump für vier weitere Jahre gewählt hätten, schrieb der konservative Regierungschef am Mittwoch im Onlinedienst Twitter.

Je mehr „Verzögerungen und Leugnung von Fakten“ in den Mainstream-Medien es gebe, desto größer werde der Triumph für Trump.

Jansa ist damit der erste EU-Regierungschef, der Trump gratuliert. Die EU-Kommission wollte dies nicht direkt kommentieren. „Wir warten ab, bis die Behörden in den Vereinigten Staaten das Ergebnis mitteilen“, sagte ein Sprecher. „Das sollten alle machen.“ Er wolle aber auch nicht sagen, „dass der Tweet nicht falsch ist“, setzte der Sprecher mit Blick auf Jansas Glückwunsch hinzu.

Jansa als Vorsitzender der einwanderungsfeindlichen Partei SDS und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hatten sich vor dem Urnengang als einzige europäische Spitzenvertreter für die Wiederwahl des Amtsinhabers im Weißen Haus ausgesprochen. Jansa hatte zugleich über Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden gesagt, dieser würde bei einer Wahl „der schwächste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten“ werden.

Trump hat auch eine persönliche Verbindung nach Slowenien: Seine Frau Melania stammt aus dem kleinen EU-Land.

13.54 Uhr - Wie es nach dem Wahltag weiter geht

Im Kampf ums Weiße Haus wird weiter mit harten und schmutzigen Bandagen gekämpft. Bis ein Wahlsieger feststeht, könnte noch einige Zeit vergehen.

In einigen US-Bundesstaaten dürfen die Briefwahl-Stimmen nicht vor dem Wahltag bearbeitet oder gar gezählt werden, in einigen Staaten gelten außerdem noch Briefwahl-Stimmen, die am Wahltag versendet wurden und bis zu zehn Tage nach dem 4. November eingehen.

Wie also geht es nun weiter? Unter normalen Umständen - die man bei dieser Präsidentschaftswahl 2020 nicht erwarten kann - gibt es nun nach dem Wahltag einen Fahrplan mit klaren Zeitmarken. Welche Termine in den kommenden Tagen und Wochen anstehen, lesen Sie hier.

13.32 Uhr - Kanye West stimmt für sich selbst - und hofft auf 2024

Rapper Kanye West hat in seiner bizarren Kandidatur für die US-Präsidentschaft offenbar eine Niederlage eingeräumt. In der Nacht zum Mittwoch postete der Musiker auf Twitter ein Foto von sich vor einer US-Landkarte mit Wahlprognosen für Joe Biden und Donald Trump. Das Foto kommentierte er mit „WELP“, ein Ausdruck von Enttäuschung, und dem Hinweis „KANYE 2024“. Dies dürfte ein Signal für eine weitere Kandidatur in vier Jahren sein.

Zuvor hatte West bei der US-Präsidentenwahl seine Stimme abgegeben, allerdings wählte er weder den Demokraten Biden noch den Republikaner Trump. Er habe seinen eigenen Namen auf den Stimmzettel geschrieben, berichtete West am Dienstag.

13.04 Uhr - Wenige Schlüsselstaaten werden entscheiden

Die Schlacht um die entscheidenden Schlüsselstaaten bei US-Präsidentschaftswahlen war schon immer heftig. Nun sind nur noch wenige Bundesstaaten übrig, die über den zukünftigen Präsidenten der USA entscheiden werden. In Pennsylvania und Michigan sind noch die meisten Wahlleute zu holen. Dort ist aktuell kurz vor 7 Uhr morgens und Medienberichten zufolge machen die Wahlhelfer nun erstmal ein paar Stunden Pause.

Wahlhelferin Susan Taylor überprüft die Personalien von Wählerinnen und Wählern in Charleston. (Foto: Michael Ciaglo) Diese Wählerinnen und Wähler stehen vor der Oakmont United Methodist Kirche in Oakmont, Pennsylvania, Schlange, um ihre Stimme abzugeben. (Foto: JEFF SWENSEN) "Ich habe gewählt"-Sticker auf einer Rolle in einem Wahllokal im Stadtteil Bronx in New York City. (Foto: David Dee Delgado) Auch im Italian Heritage Center in Portland (Maine) stehen die Menschen an, um ihre Stimme abzugeben. In den USA ist heute ein regulärer Werktag. (Foto: Michael M. Santiago) Diese Wähler geben in der Indian Creek Fire Station 4 in Miami, Florida, ihre Stimme ab. (Foto: Chandan Khanna) Indiana, Ellettsville: Wählerinnen und Wähler vor der katholischen Kirche St. John the Apostle, um ihre Stimme abzugeben. (Foto: Jeremy Hogan / DPA) Diese Wahlkabinen stehen in ausreichendem Sicherheitsabstand zueinander, der wegen der Corona-Pandemie beachtet werden muss. Das Foto stammt aus dem Cross Insurance Center Bangor (Maine). (Foto: Scott Eisen) Auch in Austin (Texas) stehen die Wählerinnen und Wähler Schlange, um ihre Stimme abzugeben. (Foto: SERGIO FLORES) Mississippi war der letzte verbliebene US-Bundesstaat, der noch offiziell die Symbolik der Südstaaten-Konföderation des 19. Jahrhunderts verwendete. (Foto: Chandan Khanna / AFP) Colorado: In Rollinsville können US-Bürger ihre Wahlzettel in einer extra dafür vorgesehenen Urne abgeben. (Foto: JASON CONNOLLY / AFP) Eine Wahlhelferin hebt ihre Hand, um zu signalisieren, dass die Wahlkabine desinfiziert wurde. Das Foto entstand in der Eastern High School in Louisville (Kentucky). (Foto: Jon Cherry) Idaho, Boise: Wählerinnen und Wähler geben ihre Stimmen in der Hauptstadt des US-Bundesstaats ab. (Foto: Otto Kitsinger / DPA) Connecticut, Wallingford: Die Wahlhelferinnen Ann Cassello (l) und Nancy Cerrotti überprüfen einen Wähler, bevor er seine Stimme abgeben kann. (Foto: Aaron Flaum / DPA) Mesa, Arizona: Nachdem außergewöhnlich viele US-Bürger per Briefwahl gewählt haben, war gestern die letzte Möglichkeit zur Wahl. (Foto: Courtney Pedroza / AFP) Ein Wahlhelfer mit Mundschutz reicht einer Wählerin oder einem Wähler nach der Stimmabgabe einen Sticker. Das Foto entstand im Catholic Multicultural Center in Madison (Wisconsin). (Foto: Andy Manis) Journalisten berichten am Tag der US-Wahl vom Black Lives Matters Plaza in Washington DC - der Platz wurde zu Ehren der schwarzen Bürgerrechtsbewegung so benannt. (Foto: AFP/Alex Wong) Anhänger von Präsident Donald Trump schwenken während einer Wahlparty in Chandler eine Flagge. (Foto: Matt York/AP/dpa) Donald Trum klagt in mehreren Staaten gegen die Auszählung der Wahl. (Foto: Evan Vucci/AP/dpa) Die Pandemie ist auch während der Wahl zu spüren. Stühle stehen in markierten Kreisen im Vorfeld einer Wahlnachtsveranstaltung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden in Wilmington. (Foto: Paul Sancya/AP/dpa) Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden spricht in WIlmington neben seiner Frau Jill Biden zu seinen Anhängern. (Foto: Andrew Harnik/AP/dpa) Wahlbeobachter schauen dem Leiter (Moderator) des Wahllokals in Concord, John Williams, zu, wie er am Tag der US-Präsidentschaftswahl die Wählerstimmen überprüft, die vom optischen Scan-Wahlgerät ausgedruckt wurden. Der Ausdruck ist das offizielle Wahlergebnis-Dokument. (Foto: Michael Forster Rothbart/ZUMA Wire/dpa) Demonstrationen haben den Wahltag begleitet. In Portland steht ein Demonstrant neben einer brennenden US-Flagge vor dem Mark O. Hatfield United States Courthouse nach einem Protestmarsch in der Wahlnacht. (Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa) Demonstranten zünden während eines Protests in Minneapolis am Wahlabend Feuerwerkskörper an. (Foto: Mark Vancleave/Star Tribune/AP/dpa) Minneapolis, Minnesota: Tyrone Carter, ein ehemaliger NFL-Spieler der Minnesota Vikings, führt eine Gruppe von Biden-Unterstützern an. (Foto: Kerem Yucel / AFP) Loretta Oakes, Anhängerin von US-Präsident Donald Trump, reagiert bei einer Wahlparty der Republikaner in Las Vegas auf positive Wahlergebnisse für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. (Foto: John Locher/AP/dpa) Zwei US-Bürger machen am Mittwoch ein Selfie vor dem Sicherheitszaun am weißen Haus. Dort hängen zahlreiche Protestposter gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump. (Foto: AFP/Brendan Smialowski) 1 von 1

Pennsylvania (20 Wahlleute): Der Bundesstaat, der zu der als Rostgürtel bekannten Industrieregion im Norden der USA gehört, ist besonders umkämpft - und könnte in diesem Jahr die Wahl entscheiden.

In Pennsylvania lag Trump in der Wahlnacht bei der laufenden Stimmauszählung zwar klar vor Biden. In dem Bundesstaat hatten aber - wie in den USA insgesamt - viele Wähler per Brief gewählt. Nach Angaben der Website Elections Project waren mehr als 60 Prozent von ihnen als Wähler der Demokraten registriert, und diese Stimmen waren zu großen Teilen zunächst noch nicht ausgezählt.

Trump-Gegner gingen daher davon aus, dass sich das Ergebnis noch gewaltig zugunsten von Biden verschieben könnte. Mit einer endgültigen Auszählung der Stimmen wird frühestens am Donnerstag, womöglich sogar erst am Freitag gerechnet.

Michigan (16 Wahlleute): Der an den Großen Seen gelegene Bundesstaat mit der Autometropole Detroit gehört ebenfalls zum Rostgürtel. Im Umfrageschnitt hatte Biden dort vor der Wahl einen Vorsprung von fünf bis acht Punkten. Doch laut bisher ausgezählten Stimmen lag Trump in der Wahlnacht zeitweise mit über 51 Prozent vor Biden. Zu diesem Zeitpunkt waren aber rund 20 Prozent der Stimmen noch nicht ausgezählt. Mit einem Ergebnis wurde erst spät gerechnet.

12.31 Uhr - Mississippi bekommt neue Flagge ohne Konföderierten-Symbol

Der US-Bundesstaat Mississippi bekommt eine neue Flagge ohne die bisherige Symbolik der einstigen Sklavenhalterstaaten. Parallel zur US-Präsidentenwahl stimmten die Wähler für einen neuen Entwurf mit einer Magnolie, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Die neue Flagge trägt zudem die Inschrift „In God We Trust“ (Auf Gott vertrauen wir).

Das Parlament von Mississippi hatte Ende Juni die Abschaffung der bisherigen Fahne mit der Symbolik der einstigen Sklavenhalterstaaten beschlossen. Es reagierte damit auf die durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz verschärfte Debatte um den Umgang mit dem historischen Erbe von Rassismus und Sklaverei.

Mississippi war der letzte verbliebene US-Bundesstaat, der noch offiziell die Symbolik der Südstaaten-Konföderation des 19. Jahrhunderts verwendete. Die Südstaaten hatten im Bürgerkrieg mit dem Norden von 1861 bis 1865 vergeblich für den Erhalt der Sklaverei gekämpft. In den Kampf zogen die Südstaaten-Truppen unter der Konföderierten-Flagge - einem blauen und mit Sternen verzierten Diagonalkreuz vor rotem Hintergrund.

Mississippi war der letzte verbliebene US-Bundesstaat, der noch offiziell die Symbolik der Südstaaten-Konföderation des 19. Jahrhunderts verwendete. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

12.14 Uhr - Faktencheck: Trump kann die Auszählung nicht stoppen

Donald Trump hat sich noch während der Auszählung der Stimmen zum Sieger erklärt und will die Wahl stoppen lassen. Doch: Trumps Aussagen haben keinerlei rechtliche Wirkung.

Bei seiner Verkündigung eines angeblichen Wahlsieges handelt sich um einen rein politischen Schachzug. Er sät vor allem Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl und mobilisiert damit seine Anhänger.

Hier lesen Sie den ganzen Faktencheck.

11.57 Uhr - Bidens Vorsprung in Nevada schwindet

Im US-Bundesstaat Nevada schrumpft Bidens Vorsprung. Mittlerweile führt er dort nur noch mit knapp 10.000 Stimmen. Der Bundesstaat zählt allerdings noch Briefwahlstimmen, die bis zum 10. November eingehen, solange sie einen Poststempel vom Wahltag tragen.

11.23 Uhr - Märkte reagieren verunsichert - Ölpreis steigt

Auf den unsicheren Wahlausgang haben die Käufer an den Börsen vorsichtig reagiert. Der DAX verlor zur Eröffnung am Morgen 1,5 Prozent und fiel auf 11.903 Punkte. Der Ölpreis stieg derweil um 91 Cent pro Barrel der Sorte Brent. Marktbeobachter führen das auf die unerwartet guten Erfolgsaussichten von Trump zurück.

11.12 Uhr - US-Experten erwarten viele späte Stimmen für Demokraten

Weil viele Briefwahlstimmen erst spät ausgezählt werden, erwarten einige US-Experten, dass die Demokraten zu diesem späten Zeitpunkt und der Auszählung mehr Stimmen erhalten. "Biden könnte aufholen und seinen Vorsprung ausbauen", sagte der Wahlanalyst Harry Enten bei CNN:

10.53 Uhr - Biden übernimmt Führung in Wisconsin

Joe Biden hat aktuell die Führung in Wisconsin übernommen, das berichtet der Nachrichtensender CNN. Der Bundesstaat könnte entscheidend für den Ausgang der Wahl sein. Biden führt mit einem hauchdünnen Vorsprung. Er hält aktuell 49,3 Prozent der Stimmen, Donald Trump dagegen 49 Prozent. In absoluten Zahlen sind das weniger als 10.000 Stimmen.

10.35 Uhr - Chefredakteur Hendrik Groth: "Ich habe so etwas befürchtet"

Donald Trump erklärt sich am Morgen ohne Grundlage zum Sieger der US-Wahl. "So etwas habe ich lange nicht gesehen", sagt Chefredakteur Hendrik Groth und geht von einer langen Hängepartie aus.

10.16 Uhr - Kramp-Karrenbauer: „Schlacht um die Legitimität des Ergebnisses“ beginnt

Die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat mit Sorge auf den bisher unklaren Ausgang der US-Präsidentschaftswahl reagiert. Die „Schlacht um die Legitimität des Ergebnisses“ habe jetzt begonnen, sagte sie im ZDF-„Morgenmagazin“.

„Das ist eine sehr explosive Situation.“ Expertinnen und Experten warnten zu Recht vor einer Verfassungskrise in den USA. „Und das ist etwas, das uns insgesamt sicherlich sehr beunruhigen muss.“ Zuvor hatte sich Trump zum Sieger erklärt und angekündigt, eine weitere Auszählung von Stimmen vom Obersten US-Gericht stoppen lassen zu wollen.

09.43 Uhr - Biden siegt in Maine

Biden hat erwartungsgemäß im US-Bundesstaat Maine gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

In dem Bundesstaat am nordöstlichsten Zipfel der USA gehen wie in Nebraska nicht alle Wahlleute komplett an den Gewinner. Neben zwei Wahlleuten, die auf dem Gesamtergebnis des Staates basieren, werden dort zwei weitere Wahlpersonen auf Basis der Ergebnisse in einzelnen Wahlbezirken bestimmt. AP zufolge gewann Biden mindestens drei Wahlleute. Im 2. Distrikt war das Rennen noch nicht entschieden.

09.18 Uhr - Deutsche Politiker werfen Trump undemokratisches Verhalten vor

Politiker in Deutschland haben Trump undemokratisches Verhalten vorgeworfen. Dass Trump noch vor Auszählung aller Stimmen den Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht, führe zu einer „kritischen, einer bestürzenden Situation“, sagte FDP-Chef Christian Lindner im ZDF.

„Damit bahnt sich eine dramatische Konfliktsituation in der amerikanischen Demokratie an mit unabsehbaren Folgen nicht nur für das amerikanische Volk, sondern darüber hinaus - auch für die Welt und mithin auch uns in Europa“, warnte Lindner.

Auch der Linken-Außenexperte Gregor Gysi kritisierte Trumps Vorgehen scharf. „Das ist wirklich undemokratisch“, sagte Gysi im ZDF. „Er will die Leute aufputschen.“

09.10 Uhr - Biden gewinnt umkämpften Staat Arizona

Der demokratische Herausforderer Biden hat nach Angaben von US-Medien den besonders stark umkämpften Bundesstaat Arizona gewonnen. Sowohl der Fernsehsender Fox News als auch die Nachrichtenagentur AP berichten, dass Biden den Bundesstaat und damit elf Wahlmännerstimmen habe erobern können. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte noch Amtsinhaber Donald Trump den traditionell konservativen Bundesstaat gewonnen.

Mesa, Arizona: Nachdem außergewöhnlich viele US-Bürger per Briefwahl gewählt haben, war gestern die letzte Möglichkeit zur Wahl. (Foto: Courtney Pedroza / AFP)

09.04 Uhr - Noch 1,4 Millionen Stimmen in Pennsylvania offen

Der Fernsehsender CNN berichtet, dass in Pennsylvania 1,4 Millionen Briefwahlstimmen noch nicht ausgezählt sind. Das wäre ein knappes Drittel, der bislang gezählten Stimmen. Trump führt momentan mit ungefähr 650.000 Stimmen vor Biden. Trotz der ausstehenden Stimmen hat sich Trump in seiner Ansprache bereits zum Sieger in dem Bundesstaat erklärt.

8.28 Uhr - Trump erklärt sich zum Sieger - und will wegen Wahlbetrug vor Gericht

In einer Rede hat sich Donald Trump an seine Wähler gewandt. Er bedankte sich bei seiner „First Lady“ und seiner Familie. „Wir bereiten uns auf eine große Feier vor. Wir haben bisher große Ergebnisse gesehen.“ Das Ergebnis in Florida sei so nicht zu erwarten gewesen. Auch der Sieg in Texas sei ein großartiger Sieg gewesen. In den Berichten würde nicht auftauchen, wie deutlich der Vorsprung gewesen sei.

„Ich habe es vorgesagt. Habe ich es nicht vorhergesagt?“ Trump warf den Demokraten vor, sie seien aus Angst vor einer Niederlage vor den Obersten Gerichtshof gezogen. "Sie wussten, dass sie nicht gewinnen können."

In der kurzen Ansprache sagte er zu der Pause, die bei der Auszählung über Nacht gemacht wird: "Das ist ein Betrug am amerikanischen Volk. Wir haben diese Wahl gewonnen."

Jetzt sei sicherzustellen, dass der Integrität des Wahlprozesses kein Schaden zugefügt werde. "Wir gehen zum Obersten Gerichtshof. Wir wollen, dass die Auszählung gestoppt wird", sagte Trump. Er befürchte, dass in den Morgenstunden noch weitere Stimmen ausgezählt werden.

Biden kommt derzeit auf 220 Wahlleute, Trump auf 213. Für einen Sieg brauchen die Kandidaten 270 Wahlleute hinter sich, noch ist der Ausgang dieser Wahl also völlig offen. Hier lesen Sie mehr.

08.07 Uhr - Wahllokale in allen US-Bundesstaaten geschlossen

Die Wahllokale sind nun in allen Bundesstaaten geschlossen. Auf den zu Alaska gehörenden Aleuten konnten die Wähler bis 7 Uhr MEZ persönlich ihre Stimme abgeben. Kurz zuvor schlossen die Lokale im restlichen Alaska, auf Hawaii und an der US-Westküste. Weil sich die USA über mehrere Zeitzonen erstreckt, zog sich die Schließung der Wahllokale über mehrere Stunden.

Viele Wähler hatten bereits vor dem Wahltag per Brief oder vorzeitiger Stimmabgabe im Wahllokal abgstimmt.

07.46 Uhr - Biden zeigt sich auf Twitter zurückhaltender

Nachdem sich Trump auf Twitter zur Wahl geäußert hat, meldet sich auch Biden zu Wort. Im Gegensatz zu seinem Kontrahenten zeigt sich der Demokrat allerdings zurückhaltend und geduldig. Es sei nicht an ihm oder Donald Trump einen Sieger der Wahlen auszurufen. Das sei Aufgabe der Wähler.

Allerdings, so schreibt Biden, sei er „auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen“.

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

07.27 Uhr - Sieg für Biden in Nebraska - kein Patt mehr möglich

Joe Biden hat im 2. Distrikt von Nebraska und eine weitere Stimme gewonnen. Damit ist ein Patt bei der Wahl - also ein Unentscheiden von 269 zu 269 Wahlleuten- rechnerisch nicht möglich.

07.13 Uhr - Trump gewinnt Bundesstaat Texas

Donald Trump hat den wichtigen Bundesstaat Texas gewonnen. Damit sichert er sich die Stimmen von 38 Wahlleuten, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen meldet.

Sein Sieg dort kommt wenig überraschend. Ohne die Stimmen des bevölkerungsreichen südlichen Bundesstaats wäre es für Trump fast unmöglich, die Präsidentenwahl zu gewinnen.

Allerdings sind die Ergebnisse nach bisherigem Auszählungsstand deutlich knapper als in Texas gewohnt. Nach Auszählung der Stimmen von mehr als 96 Prozent der Bezirke lag Trump mit 52 Prozent knapp sechs Prozentpunkte vor dem Demokraten Joe Biden.

06.59 Uhr - Trump: Demokraten wollen den Wahlsieg „stehlen“

Trump hat den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, sie wollten ihm den Wahlsieg „stehlen“. Trump schrieb am Mittwoch im Onlinedienst Twitter: „Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen.“ Trumps Herausforderer Joe Biden von den Demokraten hatte kurz zuvor gesagt, er sei „auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen“.

Twitter hat den Post des US-Präsidenten als irreführend markiert, sodass Nutzer der Plattform eine Warnung bekommen: "Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess."

06.45 Uhr - Trump gewinnt Schlüsselstaat Florida

Präsident Donald Trump hat sich im Rennen um das Weiße Haus im Schlüsselstaat Florida mit seinen 29 Wahlleuten gegen den Demokraten Joe Biden durchgesetzt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

06.43 Uhr - Biden sieht sich auf dem Weg zum Sieg

Joe Biden hat sich während den Auszählungen mit einer kurzen Ansprache im Bundesstaat Delaware an seine Wähler gewandt. Er rief sie zur Geduld auf. Es sei vorher schon absehbar gewesen, dass dies eine lange Wahlnacht werden würde. Allerdings würde sie gut für die Demokraten ausgehen: "Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind, diese Wahl zu gewinnen."

06.36 Uhr - Iowa geht an Trump

Der US-Bundesstaat Iowa geht bei der Präsidentenwahl in den USA mit seinen sechs Wahlleuten an Amtsinhaber Donald Trump. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Auch Iowa gilt als wichtiger „Swing state“.

06.26 Uhr - Biden gewinnt in Minnesota

Joe Biden geht bei der US-Wahl als Gewinner im Bundesstaat Minnesota hervor. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Minnesota gilt traditionell als „Swing State“, in denen ein Sieg weder für die Republikaner noch Demokraten sicher als gilt.

Minneapolis, Minnesota: Tyrone Carter, ein ehemaliger NFL-Spieler der Minnesota Vikings, führt eine Gruppe von Biden-Unterstützern an. (Foto: Kerem Yucel / AFP)

06.12 Uhr - Biden siegt im US-Staat Hawaii

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden hat wie erwartet die Mehrheit im US-Staat Hawaii gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Hawaii gilt als sichere Bastion der Demokraten.

06.05 Uhr - US-Sender: Trump gewinnt wichtigen Swing State Ohio

US-Präsident Donald Trump hat bei der Präsidentschaftswahl Fernsehsendern zufolge den wichtigen Bundesstaat Ohio gewonnen. Die Sender Fox News, NBC und CNN riefen den Amtsinhaber in der Nacht zum Mittwoch zum Sieger in dem Swing State aus, der 18 Wahlleute vergibt. Es ist ein wichtiger Erfolg für den Präsidenten im Rennen für eine Wiederwahl.

05.09 Uhr - Drei Staaten der Westküste gehen an Biden

Bei der US-Präsidentschaftswahl hat sich der demokratische Kandidat Joe Biden wie erwartet die drei Staaten an der Westküste gesichert: Kalifornien, Oregon und Washington. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Die Westküste ist traditionell eine Hochburg der Demokraten. Mit dem bevölkerungsreichen Kalifornien kommen 55 Wahlleute auf Bidens Konto. Washington stellt zwölf und Oregon sieben Wahlleute. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

05.08 Uhr - Trump sichert sich US-Bundesstaat Idaho

Bei der US-Präsidentschaftswahl hat sich der republikanische Amtsinhaber Donald Trump in Idaho durchgesetzt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Der kleine Staat im Nordwesten der USA gilt als sichere Bastion der Republikaner. 2016 sicherte sich Trump die vier Wahlleute in Idaho mit einer deutlichen Mehrheit. Er lag damals gut 30 Prozentpunkte vor der Demokratin Hillary Clinton. Auch die Umfragen vor dieser Wahl sahen Trump dort zuletzt klar in Führung. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

Idaho, Boise: Wählerinnen und Wähler geben ihre Stimmen in der Hauptstadt des US-Bundesstaats ab. (Foto: Otto Kitsinger / DPA)

05.00 Uhr - Knappes Rennen zwischen Trump und Biden um Präsidentschaft

Vor der Wahl schien der Demokrat Biden Umfragen zufolge deutlich in Führung zu liegen. Am Wahlabend sieht alles deutlich knapper aus. Trump scheint besser abzuschneiden als erwartet. Aktuell liegt Biden zwar mit 192 Stimmen gegen 114 Stimmen für Trump vorne. Allerdings sind dabei noch nicht jene Staaten eingerechnet, von denen man weiß, dass sie für Trump abstimmen werden. Zudem sind in einigen Staaten auch noch die Wahllokale geöffnet, oftmals aber mit klaren Tendenzen.

Und demnach zeichnet sich ein deutlich knapperes Rennen ab, als es im Vorfeld der Wahl von Beobachtern erwartet worden war. Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump lag in Florida und Ohio knapp in Führung. Der Demokrat Joe Biden wiederum hoffte auf die Staaten Michigan, Pennsylvania und Wisconsin im Mittleren Westen, wo die Auszählung am Dienstagabend (Ortszeit) allerdings länger zu dauern schien. Landesweit sah es zunächst jedenfalls nicht nach einem überwältigenden Sieg für Biden aus, der in Umfragen vor der Wahl deutlich vorne gelegen hatte. Hier lesen Sie mehr.

04.44 Uhr - Prognosen: Biden siegt in New Hampshire

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat nach Prognosen von Fernsehsendern bei der US-Wahl im Bundesstaat New Hampshire gesiegt und sich vier weitere Wahlleute gesichert. Das ging am Dienstag (Ortszeit) aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender ABC und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner.

2016 konnte sich die damalige demokratische Kandidatin Hillary Clinton dort mit einer hauchdünnen Mehrheit von 0,3 Prozentpunkten vor Trump die vier Stimmen der Wahlleute sichern. Umfragen sahen in dem Staat an der Grenze zu Kanada zuletzt eher Biden in Führung. In dem Staat haben somit beide großen Parteien eine gute Chance auf den Wahlsieg. Auch New Hampshire gilt als „Swing State“.

04.44 Uhr - Prognosen: Trump sichert sich Bundesstaat Utah

US-Präsident Donald Trump hat sich nach Prognosen von Fernsehsendern bei der US-Wahl den Bundesstaat Utah gesichert. Das ging am Dienstagabend (Ortszeit) aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender NBC, CNN und Fox News auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner.

Der Bundesstaat mit sechs Wahlleuten geht seit Jahrzehnten an Republikaner. Trump lag dort 2016 fast 20 Prozentpunkte vor der damaligen Kandidatin Hillary Clinton. Umfragen vor dieser Wahl sahen Trump dort in Führung - allerdings weniger deutlich. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

04.39 Uhr - AP: US-Staat Missouri geht an Trump

US-Präsident Donald Trump hat auch im Bundesstaat Missouri den erwarteten Wahlsieg erzielt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Missouri gilt als sichere Bastion der Republikaner. Bereits 2016 sicherte sich Trump die zehn Wahlleute mit einer deutlichen Mehrheit. Er lag damals gut 18 Prozentpunkte vor der damaligen Gegenkandidatin Hillary Clinton. Die Umfragen sahen Trump dieses Jahr wieder klar in Führung. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

04.07 Uhr - AP: Trump gewinnt Wahl in Kansas

US-Präsident Donald Trump hat wie erwartet die Mehrheit im Bundesstaat Kansas gewonnen und sich damit die Stimmen von sechs weiteren Wahlleuten gesichert. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

Der Staat im mittleren Westen der USA gilt als sichere Bastion der Republikaner. 2016 sicherte sich Trump die sechs Wahlleute mit einer deutlichen Mehrheit. Er lag damals gut 20 Prozentpunkte vor seiner damaligen Gegnerin Clinton. Auch die Umfragen sahen Trump dort zuletzt klar in Führung.

03.28 Uhr - Prognosen: Biden siegt in Colorado

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat nach Prognosen von Fernsehsendern erwartungsgemäß im Bundesstaat Colorado gewonnen und damit neun weitere Wahlleute verbucht. Das ging am Dienstagabend (Ortszeit) aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender ABC, NBC, Fox News und CBS auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner.

2016 ging der „Mountain State“ auch an die Demokraten. In den Umfragen zu dieser Wahl lag Biden deutlich vor US-Präsident Donald Trump. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

Colorado: In Rollinsville können US-Bürger ihre Wahlzettel in einer extra dafür vorgesehenen Urne abgeben. (Foto: JASON CONNOLLY / AFP)

03.13 Uhr - AP: Biden setzt sich in New Mexico durch

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich bei der US-Wahl wie erwartet im Bundesstaat New Mexico durchgesetzt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Die fünf Wahlleute des Bundesstaats gingen bei der Wahl 2016 mit einer deutlichen Mehrheit an die Demokraten. Die damalige Kandidatin Hillary Clinton lag dort damals gut acht Prozentpunkte vor Wahlsieger Donald Trump. Umfragen sahen vor dieser Wahl Biden klar in Führung. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

03.12 Uhr - AP: Trump siegt im Bundesstaat Nebraska

US-Präsident Donald Trump hat erwartungsgemäß auch im Bundesstaat Nebraska die meisten Stimmen erhalten. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

In Nebraska gehen anders als in den meisten Bundesstaaten nicht alle Wahlleute komplett an den Gewinner. Neben zwei Wahlleuten, die basierend auf dem Gesamtergebnis des Staates an den Sieger gehen, werden dort drei weitere Wahlpersonen auf Basis der Ergebnisse in einzelnen Bezirken bestimmt. Trump erzielte auch die Mehrheit in mindestens einem dieser Bezirke und sicherte sich somit wenigstens drei Wahlleute aus diesem Staat. In den zwei weiteren Bezirken stand die Entscheidung zunächst noch aus. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

03.10 Uhr - AP: Trump holt Louisiana, Wyoming, North Dakota und South Dakota

Bei der US-Wahl hat Präsident Donald Trump erwartungsgemäß die Bundesstaaten Louisiana mit 8 Wahlleuten und Wyoming, North Dakota sowie South Dakota mit jeweils 3 für sich entschieden. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

03.10 Uhr - AP: Biden gewinnt erwartungsgemäß Bundesstaat New York

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich bei der US-Wahl erwartungsgemäß im Bundesstaat New York gegen Amtsinhaber Donald Trump durchgesetzt. Damit sichert er sich die Stimmen der 29 Wahlleute des Bundesstaats. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. New York gilt als sichere Bastion der Demokraten. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat mindestens die Stimmen von 270 Wahlleuten.

03.07 Uhr - Bewaffneter Mann vor US-Wahllokal festgenommen

Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann ist am Rande der US-Wahl vor einem Wahllokal festgenommen worden. Der Mann habe nach seiner Stimmabgabe in der Stadt Charlotte in North Carolina weiter vor dem Wahllokal "herumgelungert", schrieb die örtliche Polizei auf Twitter. Es sei ein Anruf eingegangen, wonach der Mann andere Wähler eingeschüchtert haben könnte. Er sei daraufhin zum Verlassen des Geländes aufgefordert worden. Zwei Stunden später kam der Mann der Polizei zufolge aber zurück zu dem Wahllokal. Er sei wegen unbefugten Betretens des Geländes festgenommen worden. Die Schusswaffe habe er legal dabei gehabt.

Fotos in den sozialen Medien sowie Medienberichten zufolge trug der Mann eine Kappe mit der Aufschrift "Trump 2020". Im Vorfeld der Wahl hatte es Bedenken gegeben, dass Trump-Unterstützer andere Wähler einschüchtern könnten. In der Wahlnacht waren jedoch zunächst keine größeren Zwischenfälle bekannt.

02.44 Uhr - AP: Republikaner McConnell bleibt im Senat

Der bisherige Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hat seinen Sitz in der Kongress-Kammer verteidigt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

02.37 Uhr - AP: Trump gewinnt im US-Staat Arkansas

US-Präsident Donald Trump hat in Arkansas wie erwartet die meisten Stimmen gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Arkansas gilt als sichere Bastion der Republikaner. Schon 2016 sicherte sich Trump die sechs Wahlleute mit einer deutlichen Mehrheit. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

02.12 Uhr - AP: Biden gewinnt in sechs weiteren Staaten und Washington

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei der Wahl in den USA erwartungsgemäß in sechs weiteren Bundesstaaten gewonnen. Auf sein Konto gehen Delaware (3 Wahlleute), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Illinois (20), Rhode Island (4) und die Bundeshauptstadt Washington D.C. (3). Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen am Dienstagabend (Ortszeit). Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

02.12 Uhr - AP: Trump gewinnt Mehrheiten in vier weiteren US-Staaten

US-Präsident Donald Trump hat sich erwartungsgemäß die Mehrheiten in den vier Bundesstaaten Oklahoma, Tennessee, Alabama und Mississippi gesichert. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Damit sicherte sich Trump weitere 33 Stimmen für die Wahlversammlung, das "Electoral College". Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

02.06 Uhr - Biden gewinnt Connecticut

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei der US-Wahl wie erwartet den Ostküstenstaat Connecticut mit sieben Wahlleuten gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstag (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Der Bundesstaat ging 2016 mit einer deutlichen Mehrheit an die damalige demokratische Kandidatin Hillary Clinton. Sie lag damals knapp 14 Prozentpunkte vor dem Wahlsieger Donald Trump. Umfragen sahen Biden zuletzt klar in Führung. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

Connecticut, Wallingford: Die Wahlhelferinnen Ann Cassello (l) und Nancy Cerrotti überprüfen einen Wähler, bevor er seine Stimme abgeben kann. (Foto: Aaron Flaum / DPA)

02.03 Uhr - Trump gewinnt South Carolina

Präsident Donald Trump hat bei der US-Wahl erwartungsgemäß den Bundesstaat South Carolina gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Der Bundesstaat im Südosten der USA mit neun Wahlleuten gilt als sichere Bastion der Republikaner. Trump gewann den Staat 2016 mit großem Vorsprung. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

01.41 Uhr - Biden gewinnt Virginia

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei der US-Wahl erwartungsgemäß den Bundesstaat Virginia gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Der Bundesstaat an der Ostküste hat 13 Wahlleute zu vergeben. Auch 2016 gewannen die Demokraten dort. Umfragen hatten Biden vor US-Präsident Donald Trump gesehen. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

01.36 Uhr - Trump gewinnt West Virginia

US-Präsident Donald Trump hat bei der Wahl in den USA erwartungsgemäß den Bundesstaat West Virginia gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

West Virginia geht mit fünf Wahlleuten seit Jahrzehnten an die Republikaner. Trump erzielte dort 2016 gut 40 Prozentpunkte mehr als die damalige demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Umfragen sahen Trump dort zuletzt wieder klar in Führung vor dem Demokraten Joe Biden. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

01.14 Uhr - Prognosen: Trump gewinnt erwartungsgemäß Bundesstaat Indiana

Präsident Donald Trump hat bei der US-Wahl Prognosen von Fernsehsendern zufolge erwartungsgemäß den Bundesstaat Indiana gewonnen. Damit sichert sich der Republikaner die Stimmen von elf Wahlleuten. Das ging am Dienstagabend (Ortszeit) aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender CNN und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner. Um Präsident zu werden, braucht ein Kandidat die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten.

Indiana, Ellettsville: Wählerinnen und Wähler vor der katholischen Kirche St. John the Apostle, um ihre Stimme abzugeben. (Foto: Jeremy Hogan / DPA)

01.10 Uhr - Biden gewinnt Vermont, Trump Kentucky

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei der US-Wahl erwartungsgemäß den Bundesstaat Vermont gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen.

Der kleine Bundesstaat im Nordosten mit drei Wahlleuten geht seit Jahrzehnten an die Demokraten. Hillary Clinton lag dort 2016 mit mehr als 25 Prozentpunkten Vorsprung vor dem Wahlsieger Donald Trump. Aktuelle Umfragen sahen den Demokraten Biden dort zuletzt klar in Führung.

US-Präsident Donald Trump hat bei der US-Wahl nach Prognosen von Medien erwartungsgemäß im Bundesstaat Kentucky gewonnen. Das meldeten am Dienstagabend (Ortszeit) die Nachrichtenagentur AP und mehrere andere Medien. Damit erhält Trump die Stimmen von acht Wahlleuten. Auch 2016 lag Trump in Kentucky weit vorn.

23.04 Uhr - Hohe Beteiligung zeichnet sich ab

Nach vier Jahren Donald Trump zeichnet sich bei der US-Präsidentenwahl eine hohe Beteiligung ab. Umfragen sehen seinen Herausforderer Biden vorne. Der Amtsinhaber setzt nach einem beispiellosen Wahlkampf trotzdem auf Sieg.

Hinter den beiden Kontrahenten liegt ein beispielloser und hart geführter Wahlkampf, der von persönlichen Attacken vor allem von Trump geprägt war. Der Präsident nannte Biden bei seinen letzten Wahlkampfveranstaltungen einen „korrupten Politiker“, der die Wirtschaft in eine „tiefe Depression“ stürzen würde.

Biden warf Trump vor, bei der Eindämmung der Corona-Pandemie völlig versagt zu haben. Er spalte die Nation und spiele Amerikaner gegeneinander aus. Trump sei der „korrupteste“ und „rassistischste“ Präsident der Geschichte.

Biden machte einen sehr vorsichtigen Wahlkampf angesichts der Corona-Pandemie, Trump versammelte trotzdem große Mengen an Anhängern, von denen viele ohne Masken kamen.

Mit Hochrechnungen oder gar Ergebnissen aus den einzelnen Bundesstaaten rechnen Beobachter frühestens in den kommenden Stunden (Karte). In besonders wichtigen und womöglich wahlentscheidenden Bundesstaaten wie Florida und Pennsylvania zeichnen sich enge Rennen ab.

22.49 Uhr - Diese Baustellen hat der nächste US-Präsident vor sich

Welche Rolle spielen die USA in den kommenden Jahren im Weltgeschehen? Fest steht: Falls Biden im Weißen Haus einzieht, dürften die Zeichen eher auf Versöhnung stehen. Doch in einigen Punkten wird Biden nicht weniger hartnäckig sein als Trump.

21.57 Uhr - Donald Trump wirbt mit Video für seine Wiederwahl

21.45 Uhr - Obama spricht Wahlempfehlung aus

Ex-Präsident Barack Obama würde seinen ehemaligen Vize wählen - und macht das in einem aktuellen Tweet deutlich.

21.34 Uhr - Biden vor Unterstützern: „Wir wählen Hoffnung statt Angst“

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat seinen Anhängern in Philadelphia am Wahltag noch einmal Mut gemacht.

„Wir wählen Hoffnung statt Angst. Wir wählen die Wahrheit statt Lügen. Wir wählen Wissenschaft statt Fiktion“, rief Biden einigen Dutzend Menschen in der Großstadt im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania am Dienstag durch ein Megafon zu.

Er sagte seinen Anhängern dabei zu, sie ernst nehmen zu wollen und Fehler einzugestehen. „Ich verspreche Euch, ich werde meine Worte Euch gegenüber niemals brechen“.

Auf Twitter hatte Biden zuvor zum Wählen aufgerufen: „Wir sind in einer Schlacht um die Seele der Nation. Und ihr habt die ultimative Macht, das Ergebnis zu bestimmen“.

21.06 Uhr - Gebiet rund um Weißes Haus mit Zaun abgeriegelt

Als Sicherheitsmaßnahme wegen möglicher Proteste nach der US-Präsidentenwahl ist das Weiße Haus in Washington durch einen zusätzlichen Zaun abgeriegelt worden.

Auf Bildern ist eine weiße, mauerartige Befestigung an der Südseite der Machtzentrale in der US Ein Zaun ist in der Nacht vor der US-Präsidentschaftswahl vor dem Weißen Haus zu sehen. (Foto: Imagespace)

Diese Wahlhelfer in Denver (Colorado) bereiten Stimmzettel für die Zählung vor. (Foto: Marc Piscotty)

„Ich glaube, wir werden eine großartige Nacht haben“, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag in Arlington bei Washington. Trump besuchte dort Wahlkampfhelfer. (Foto: Saul Loeb)

