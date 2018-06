Von Schwäbische Zeitung

Zwei Autofahrer sind am Donnerstagnachmittag am Ulmer Bismarckring aneinandergeraten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde dabei zwar niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Doch der Reihe nach: Die beiden 31 und 54 Jahre alten Männer waren zunächst auf der A7 von Süden her kommend unterwegs. Dann bogen sie bei Hittisstetten auf die B28 in Richtung Ulm ab. Schon unterwegs habe der eine den anderen ausgebremst und ihn am Weiterfahren gehindert.