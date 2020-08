Linken-Spitze: Kipping und Riexinger äußern sich zu Rückzug

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht im Mittelmeer-Streit mit Krieg. Die Gegner der Türkei sollten sich vorsehen, sagte Erdogan am Sonntag: „Wir schrecken vor einem Kampf nicht zurück.“ Sein Land sei bereit, Soldaten zu opfern. Andere Regierungspolitiker stellten die Zugehörigkeit von Inseln in der Ägäis und im Mittelmeer zu Griechenland infrage.

Erdogan äußerte sich in einer Rede zum Gedenken an eine Schlacht gegen Griechenland am 30.