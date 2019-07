Linken-Chef Riexinger will Fluggesellschaften verstaatlichen

Von Schwäbische Zeitung

Zwei polizeibekannte Gewalttäter stehen in dringendem Verdacht, in der Nacht zum Donnerstag mit teilweise brutalen Attacken mehrere Menschen in Angst und Schrecken versetzt zu haben.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln unter anderem wegen mehrerer Raub- und Körperverletzungdelikte. Einer der beiden mutmaßlichen Täter, ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Rottweil, konnte noch in der Nacht bei Seitingen-Oberflacht vorläufig festgenommen werden.