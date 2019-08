Liebe UserInnen: Finden Sie „Gendern“ gesellschaftlich sinnvoll oder nervigen Sprachkrampf?

Jedes Jahr im August lohnt sich ein abendlicher Blick in den Himmel ganz besonders, so auch jetzt. Denn in den kommenden Tagen ist wieder der ergiebigste Sternschnuppenregen des Jahres zu erwarten, die sogenannten Perseiden.

Seinen eigentlichen Höhepunkt erreicht das Phänomen am kommenden Dienstag – allerdings tagsüber, wenn die Sternschnuppen natürlich nicht zu sehen sind. Doch auch am Wochenende und in der Nacht von Montag auf Dienstag erwarten Experten eine Vielzahl an sogenannten Sommermeteoren.