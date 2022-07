Lewandowski, Liegestütze, Lustlosigkeit

Die lustige Welt des Profisports liefert auch den konsequenten Nichtsportlern laufend relevante Nachrichten mit hohem Unterhaltungswert. Eine davon handelt von einem Mittelstürmer – das sind die Typen, die vor dem gegnerischen Tor herumlungern und warten, bis ihnen jemand den Ball vor die Füße legt. Konkret geht es um Robert Lewandowski, den die „Bild“-Zeitung in einer poetischen Anwandlung „Lustlos-Lewandowski“ getauft hat. Hintergrund ist, dass der Spieler sehr gerne den FC Bayern verlassen würde. Der FC Bayern das aber noch nicht so richtig verstanden hat. Und der Spieler den Trennungsschmerz möglichst klein halten möchte, in dem er sich in München nicht mehr ganz so viel Mühe gibt.

Neulich soll Lewandowski gemäß „Bild“ sechs Minuten zu spät zum Training gekommen sein. Außerdem sei er als Letzter auf den Platz getrödelt. Und noch schwerwiegender: Offenbar hat Robert Lewandowski die ihm auferlegten Strafliegestütze, stinkstiefelig wie er war, verweigert. Ob man ihm auch den Nachtisch in der Vereinskantine gestrichen hat, steht leider nicht in dem Bericht. Aber wer dazu fähig ist, Liegestütze zu verweigern, der raucht wahrscheinlich auch heimlich auf dem Klo.

Die Fußballwelt schaut nun gespannt auf München, wie sich Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach dem Liegestütz-Affront wohl verhält. Als moralische Instanz wird Hoeneß jetzt vermutlich andere Saiten aufziehen. Vereinsmitglieder munkeln, dass er womöglich zum äußersten Mittel greifen könnte: Lewandowski ohne Abendbrot ins Bett schicken. (nyf)