Leser interviewen Volker Kauder: „Eine höhere Mütterrente kommt“

Die Redakteure der Schwäbischen Zeitung interviewen regelmäßig Politiker. Diesmal aber haben Leser der Schwäbischen Zeitung, die an einer Leserreise nach Berlin teilgenommen haben, zusammen mit unserer Korrespondentin Sabine Lennartz Unionsfraktions-chef Volker Kauder interviewt.

Herr Kauder, wie läuft der Wahlkampf, was sind die Themen, die den meisten auf den Nägeln brennen?

Der Wahlkampf läuft sehr gut, aber entschieden ist noch nichts. Was wird aus unserem Geld, wann steigen mal wieder die Zinsen? fragen die Älteren, die Geld haben. Die Jüngeren fragen mich, ob sie noch mit dem Hausbau beginnen sollen. Und auch nach der Rente wird gefragt. Und es freut mich, wenn die Frauen fragen, stimmt es, dass wir ab 1.1.2014 mehr Mütterrente kriegen? Dann sage ich: Ja, eine höhere Mütterrente für die Frauen, die vor 1992 Kinder geboren haben, kommt. Sie ist finanziert. Das wird das erste Gesetz sein, das wir in einer neuen Regierung, die hoffentlich in der alten Konstellation antreten wird, durchbringen.

Was halten Sie davon, die Altersversorgung für Abgeordnete und Beamte zu begrenzen?

Wir haben die Beamtenversorgung und die gesetzliche Rentenversicherung. Die Beamtenversorgung ist im Grundgesetz besonders geschützt. Selbst wenn man das Grundgesetz ändern würde, könnte man das auch nur für die Zukunft ändern. Eine solche Debatte führt aber ohnehin nicht weiter. Berufsbeamte werden wir auch in Zukunft brauchen. Polizei und die Soldaten bei der Bundeswehr aber kann man nicht zu Angestellten machen, weil sie – wie man sagt – hoheitlich handeln.

Müssen die Länder nicht Rücklagen für ihre Beamten schaffen, wie in Baden-Württemberg?

Der Bund fängt an. Doch solange der Staat noch Schulden hat und Geld aufnehmen muss, macht es auch wenig Sinn, wenn er Rücklagen bildet, die er wieder durch Schulden bezahlt. Man muss auch hier einmal festhalten: Nicht alle Beamten verdienen viel, sondern viele eher wenig. Und wir bekommen heute schon keine Lehrer mehr für unsere Berufsschulen, weil die Gehälter zu niedrig sind.

Die Staatsverschuldung steigt pro Sekunde um 850 Euro. Wie soll man davon herunterkommen?

Mit der Deutschen Einheit sind die Schulden um mehrere Hundert Milliarden Euro gestiegen. Nun haben wir die Schuldenbremse eingeführt, die uns eine Neuverschuldung in normalen Zeiten im Grunde verbietet. Im nächsten Haushalt werden wir nur noch sieben Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen. Ab 2015 wird es keine neuen Verbindlichkeiten geben. Ab 2016 wird der Schuldenberg langsam abgetragen.

Kommt nach der Wahl der Kassensturz?

Den haben wir ständig. Finanzminister Wolfgang Schäuble ist doch ein ganz harter Knochen. Der passt auf. Viele fragen in dem Zusammenhang auch immer danach, wie es in Europa weitergeht. Da kann man nur immer sagen: Wir sind entschlossen, in Europa solidarisch zu sein und zu helfen. Die europäischen Staaten sollen wieder auf die Beine kommen, weil das in unserem eigenen Interesse ist. Wir stellen Geld, in erster Linie übrigens Bürgschaften, zur Verfügung, aber nur gegen Gegenleistungen. In meinem Wahlkreis sagen manche: Hauptsache, uns geht es gut. Was scheren mich die anderen Länder. Diese Rechnung geht nicht auf. Denn wir produzieren zum Beispiel Automobilteile für ganz Europa. Und wenn es Europa nicht gut geht, bekommen auch wir das schnell zu spüren.

Muss die Unternehmenssteuer nicht in allen Ländern der EU gleich sein?

Wenn Irland nur 12,5 Prozent hat, versteuern Unternehmen dort und schreiben Verluste bei uns ab.

Natürlich verzerren die unterschiedlich hohen Steuern den Wettbewerb unter den Ländern. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Festlegung von einheitlichen Steuern, wenn sie in Europa jemals möglich sein sollte, eher zu insgesamt höheren Steuern führen würde. Der Reiz wäre einfach für die EU und die Staaten da, sich zu bedienen.

Haben Sie Angst vor der Alternative für Deutschland (AfD)?

Nein. Diese Partei hat sich etwas auf die Fahne geschrieben, was der Untergang Europas wäre. Sie meint, wir könnten uns in der Europa- und Weltpolitik verhalten wie in der Wirtschaft. Aber wenn eine Firma Konkurs macht, wird sie am Ende aufgelöst. Wenn Griechenland zahlungsunfähig wäre, ist das Land noch immer da. Mit allen Bürgern, die ganz konkret in Not wären. Denen müssten wir auch dann helfen. Griechenland wäre nach dem Ausscheiden aus dem Euro immer noch ein europäisches Land.

Herr Kauder, wie ist eigentlich das Verhältnis zu Ihrem Bruder Siegfried?

Ich glaube, man muss nicht alles, was in einer Familie geschieht, öffentlich austragen.

Wie sehr bewegt Sie das Thema Syrien?

Ich bin froh, dass wir bei allen grundsätzlichen Dingen im Bundestag parteiübergreifend doch eine gemeinsame Haltung haben. Giftgas ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das nicht ohne Konsequenzen bleiben darf. Sonst dauert es nicht mehr lange, bis ein anderer Diktator woanders auch Giftgas einsetzt. Deutschland wird sich an militärischen Aktionen nicht beteiligen. Ich habe erhebliche Zweifel, ob eine militärische Aktion langfristig etwas in Syrien bewirken könnte.

Auch im Süden gibt es viele Maut-Fans. Ist Merkels Nein in Ihrem Sinne?

Nur die Ausländer zur Kasse zu bitten, wirft europarechtlich sehr viele Fragen auf. Ich will keine zusätzlichen Kosten für die deutschen Autofahrer. Die zahlen bereits rund 53 Milliarden in die Staatskasse. Je nach Schätzung gehen davon 17 Milliarden in den Straßenbau. Der Autofahrer zahlt via Ökosteuer auch noch in die Rentenkassen ein. Angesichts dieser Zahlen bin ich sehr zurückhaltend bei der Maut. Und warum müssen die Arbeitnehmer im ländlichen Raum für ihre Autobahn, die sie für den Weg zur Arbeit brauchen, Maut zahlen, während ihre Kollegen im Ballungsgebiet, die mit der U-Bahn ins Büro kommen, nicht belastet werden? Ich glaube, das kann nicht sein.