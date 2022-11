Leser der „Schwäbischen Zeitung“ können Neubaustrecke vorab testen

Schnellere Verbindungen, mehr Züge: Von der Eröffnung der Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm am Sonntag, 11. Dezember, verspricht sich die Deutsche Bahn einen kräftigen Schub für die Verkehrswende. Mit bis zu 250 Kilometern pro Stunde sind Reisende hier künftig unterwegs, passieren zwölf Tunnel und die Filstalbrücke, eine der höchsten Eisenbahnbrücken Deutschlands. Im Fernverkehr verkürzt sich die Fahrzeit zwischen Stuttgart und München um 15 Minuten. Leser der „Schwäbischen Zeitung“ können das neue Fahrgefühl auf der Schnellbahntrasse bereits einen Tag vor der offiziellen Inbetriebnahme erleben – bei einer kostenlosen Testfahrt mit dem ICE „Bundesrepublik Deutschland“, einem ICE4-XXL, am Samstag, 10.Dezember, ab Ulm.

Wer mitfahren will, kann sich bis Montag, 21. November, 9Uhr bewerben unter redaktionsservice@schwaebische.de – jeder Interessent kann bis zu zwei Personen nennen, jeweils unter Angabe von Vor- und Zuname, Kontaktmöglichkeit (Mail und/oder Telefon) sowie einer Angabe, warum er gern dabei sein möchte. 100 Plätze stehen zur Verfügung, wer einen Platz bekommt, wird kontaktiert. Eine Mitfahrt ist nur mit Zusage möglich. Treffpunkt für alle Mitfahrer ist um 13 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof, Gleis 1. Die Abfahrt ist für 13.30 geplant, die Rückkehr für 15.30 Uhr. Ein Ausstieg in Stuttgart ist nicht vorgesehen.