Lernen im virtuellen Klassenzimmer: Wie Frankreich den Schulbetrieb trotz Coronavirus aufrecht erhält

Mehrere Teilnehmer einer Skireise wurden im Ostalbkreis positiv auf das Coronavirus getestet. Auf einer Pressekonferenz hat Landrat Klaus Pavel über die aktuelle Lage informiert.

Landkreis richtet Drive-in-Testzentrum ein

Am späten Donnerstagabend startete der Kreis einen dringenden Aufruf an Skireisende, die mit mehreren Busunternehmen am Samstag, 7. März, nach Ischgl gereist sind. Mehrere Teilnehmer wurden positiv auf das Coronavirus getestet.