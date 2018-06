Leiden unter Luftschlägen

Die Hamas-Führung hat sich in unterirdische Bunker in Sicherheit gebracht. Aber anderthalb Millionen Palästinenser in Gaza haben keine Schutzräume, in die sie vor dem Bombardement fliehen könnten. Menschenrechtler in Gaza gehen von bislang 17 zivilen Opfern seit Beginn der israelischen Militäroperation „Fels in der Brandung“ aus. Sechs von ihnen kamen in den Trümmern ihres Hauses in Chan Junis ums Leben. Im Norden Gazas starben fünf Angehörige eines Dschihad-Kämpfers durch ein gezieltes Geschoss aus einer Drohne. Auch eine 80-jährige Frau soll bei einem der israelischen Luftangriffe getötet worden sein. Die Luftschläge auf den Gazastreifen gingen am Mittwoch nach Augenzeugenberichten „quasi nonstop“ weiter.

Aber auch in Israel herrscht Angst und Aufregung. Je größer man den Radius rund um den Gazastreifen zieht, desto weniger sind die Menschen auf die Raketenangriffe vorbereitet. Der Ort Kirjat Mal´achi liegt beispielsweise rund 30 Kilometer nördlich von Gaza. Nur ein Bruchteil der von den Islamisten per Hand gefertigten Raketen reicht so weit. „Die Regierung sorgt nicht ausreichend vor, um uns zu schützen“, schimpft die Einwohnerin Adi Farrade, die darauf hofft, dass „die Soldaten der Hamas endlich eine Lektion verpassen“. Am Vorabend flogen die Raketen sogar weit in Israels Norden. Als gegen 20 Uhr die Sirenen in Tel Aviv aufheulen, trifft es die meisten Leute unvorbereitet. Im ersten Moment scheint keiner recht zu wissen, wohin. Wer keinen Bunker hat, dem bleibt nur das Treppenhaus.

„Je länger der Konflikt andauert, umso mehr unschuldige Opfer wird er kosten“, sagt Mahmud Aburahma von der Bürgerrechtsorganisation Al Mezan (die Waage) in Gaza-City. Mit all der hochmodernen Technologie, die ihnen zur Verfügung stünde, müssten die Piloten der israelischen Luftwaffe doch klar erkennen, dass da Zivilisten nahe den Zielobjekten seien, die sie ins Visier nähmen. Israel hält dagegen, dass „Kollateralschäden“ bedauerlich, aber unvermeidlich seien, da palästinensische Militante ihre Raketenwerfer bewusst in dicht besiedelten Gebieten in Stellung brächten.

Gegenseitige Vorwürfe

„Die palästinensische Zivilbevölkerung hat leider ein Regime, dass keine Rücksicht auf sie nimmt“, sagt Jakov Amidror, ehemals nationaler Sicherheitsberater der Regierung Benjamin Netanjahu. Die Armee tue ihr Möglichstes, um die Bewohner vorzuwarnen. International kommt das gut an. Aber Palästinenser in Gaza halten die Telefonanrufe wenige Minuten vor den Luftangriffen eher für ein Alibi, um Vorwürfen zu entgehen, wie sie nach der israelischen Gaza-Offensive „Schutzschild“ vor vier Jahren erhoben wurden.

Jerusalem beruft sich bei der laufenden Militäroperation auf das Recht zur Selbstverteidigung gegen das Raketenfeuer aus Gaza, das drei Millionen Israelis in die Gefahrenzone gebracht hat. In Gaza herrscht selbstredend eine andere Lesart vor. Der Bürgerrechtler Aburahma verweist auf die Siedler-Übergriffe und Armeerazzien im Westjordanland nach der Entführung und Ermordung dreier jüdischer Teenager und den brutalen Racheakt israelischer Rechtsextremisten an einem 16-jährigen Palästinenser aus Ost-Jerusalem. „Selbst jene, die nicht die Hamas unterstützen, sind über dieses Vorgehen empört.“ Israel, ist Aburahma überzeugt, habe damit die Grundlage für einen Waffenstillstand zerstört.

Bedingungen der Hamas

„Die meisten Palästinenser wollen keinen Krieg“, betont ebenso Usama Antar, ein politisch unabhängiger Analyst aus Gaza-City. Auch die Hamas wolle eigentlich eine Rückkehr zur Waffenruhe – freilich zu ihren Bedingungen: Freilassung von fünfzig palästinensischen Gefangenen, die im Austausch gegen den entführten Soldaten Gilad Schalit amnestiert, aber während der Westbank-Razzien ohne konkreten Schuldvorwurf wieder inhaftiert worden waren.

Noch wichtiger ist der Hamas die Lösung ihrer Finanzkrise, die dazu geführt hat, dass 40000Angestellte in Krankenhäusern, Schulen und der Polizei seit Monaten keine Gehälter bekommen. Verantwortlich machen die Islamisten dafür allerdings die Einheitsregierung in Ramallah, die sie unterstützen, aber in der sie nicht vertreten sind.