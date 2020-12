Lastwagen rollen wieder am Ärmelkanal

„Wir wollen kein Risiko eingehen.“ Es ist kurz vor 14.30 Uhr, als Stephane Klein sich mit seiner Frau und den beiden Kindern in die Warteschlange hinter der Rotachhalle einreiht, allesamt mit dem Fahrrad. An Weihnachten will die Familie Oma und Opa besuchen - und die Gefahr minimieren, die Großeltern mit dem Coronavirus zu infizieren.

Deshalb der Abstecher zur Schnelltestaktion an der Rotachhalle. Insgesamt 228 Menschen haben sich dort allein am Mittwoch von Sanitätern der Johanniter testen lassen, die meisten mit derselben ...