Laschets Rückzug ist längst überfällig

Dass Armin Laschet als Kanzler geeignet ist, daran haben von Anbeginn seiner Kandidatur die meisten gezweifelt – sogar innerhalb der Union. Mittlerweile scheint sogar ihm selbst klar geworden zu sein, dass er nicht zum Hoffnungsträger taugt.

Selbst im Rückzug bleibt er seiner Linie des Uneindeutigen treu. Es nötigt beinahe Respekt ab, was der gescheiterte Kandidat der Union an Kritik von außen, Indiskretionen von innen und Gegenwind von allen Seiten ausgehalten hat, ehe er bereit war, nun endlich persönliche Konsequenzen zumindest anzudeuten.

Doch diese außergewöhnliche Leidensfähigkeit, die in anderen Situationen auch eine Stärke sein könnte, ist symptomatisch für die Krise der CDU.

Armin Laschet ist das Symbol für den Niedergang der CDU

Viel zu lange an Dingen und Ambitionen festzuhalten, die keine Zukunft haben, ist nicht konservativ, sondern stur. Über die Aussagekraft von Umfragen lässt sich trefflich streiten, doch Laschet muss sich den Vorwurf gefallen lassen, seine Partei sehenden Auges in ein historisches Tief geführt zu haben. Wider besseres Wissen, trotz schlechter Werte und gegen die Stimmung an der Parteibasis hat er an seiner wenig aussichtsreichen Kandidatur festgehalten.

Spätestens am Tag nach der fürchterlichen Niederlage hätte er als CDU-Vorsitzender zurücktreten sollen, um seiner Partei peinliche Auftritte wie jenen an diesem Donnerstagnachmittag zu ersparen. Die Bettelei um eine Jamaika-Koalition, direkt nachdem SPD, Grüne und FDP erneut ihre Gemeinsamkeiten betont und von „tieferer Sondierung“ gesprochen haben, ist der einst stolzen Volkspartei CDU unwürdig.

Armin Laschet ist gewiss nicht allein schuld an diesem Tief, aber er ist das Symbol für den Niedergang. Sein Schritt war überfällig. Eigentlich kommt er Monate zu spät.

Ob eine Jamaika-Koalition noch im Sinne der gebeutelten Christdemokraten ist, kann bezweifelt werden. Die Partei benötigt dringend eine personelle Erneuerung. Doch auch inhaltlich bedarf die CDU nach der Ära Merkel wieder eines klaren konservativen Profils. In der Opposition lässt es sich besser schärfen.