Laschet siegesgewiss im Rennen um CDU-Vorsitz

Von Schwäbische Zeitung

Zu einem wüsten Streit ist es in der Nacht zum Freitag um kurz nach 0 Uhr in der Sigmaringer Zeppelinstraße gekommen. Zwei 20-Jährige gerieten dort laut Polizei aneinander. Als der Streit in Beleidigungen mündete, wurden die beiden handgreiflich. Dabei verletzte sich einer der Beteiligten leicht und sein T-Shirt zerriss. Das Polizeirevier ermittelt wegen Körperverletzung.