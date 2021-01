Laschet nimmt die erste Hürde auf dem Weg zur Kanzlerkandidatur - Merz sorgt für Aufsehen

Es dauert nicht allzu lange, bis Friedrich Merz nach der verlorenen Stichwahl im Rennen um den CDU-Vorsitz wieder von sich reden macht. „Dem neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet habe ich aber angeboten, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen“, schreibt er im Kurznachrichtendienst Twitter.

„Zugunsten der Frauen“ habe er sich nicht für Präsidium der CDU beworben. Dass Laschet überhaupt nicht derjenige ist, der derzeit über Kabinettsposten zu entscheiden hat, macht die prompte Reaktion aus dem Kanzleramt klar. „Die Bundesregierung plane keine Kabinettsumbildung“, hieß es.

Der neue Vorsitzende steht auf dünnem Eis

„Ich hätte mich gefreut, wenn Merz in das Präsidium gekommen wäre. Eine Entscheidung, ins Wirtschaftsministerium zu gehen, steht heute nicht an“, sagt Laschet später in der ZDF-Sendung „Was nun?“. Er habe Merz ein Gesprächsangebot gemacht, um gemeinsam zu überlegen, „wie sein Beitrag für unsere Partei aussehen kann“ – mehr aber auch nicht. Doch die verwirrende Merz-Botschaft, die so viel Aufmerksamkeit erfährt, zeigt wie dünn das Eis für den neuen Vorsitzenden von Anfang an ist.

Sein Sieg war knapp. 52,78 Prozent der 991 abgegebenen Stimmen gingen an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, für Merz entschieden sich in der Stichwahl immerhin noch 47,21 Prozent der Delegierten. Norbert Röttgen hatte, nachdem er im ersten Wahlgang nur auf Platz drei kam mit 224 Stimmen, das Feld geräumt – und somit dem Erfolg Laschets, der beim ersten Durchgang mit 380 Stimmen noch auf Platz zwei lag, den Weg geebnet. Für Merz hatten in dieser Runde 385 Delegierte gestimmt.

Auch mit dieser Personalfrage wird Laschet am Tage seines Erfolgs immer wieder konfrontiert: Wird es als neuer CDU-Vorsitzender auch den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur erheben? Wird er dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder den Vortritt lassen, wenn seine eigenen Umfragewerte in dieser Frage bis zum April nicht besser werden sollten? Laschet bleibt die Antwort darauf an diesem Samstag schuldig. Zuerst werde es Gespräche mit der CSU geben, betont er ein ums andere Mal. Er wolle ein faires Verfahren. „Dabei bleibe ich“, sagt der 59-Jährige und verweist darauf, dass in Zeiten der Corona-Pandemie die Krisenbekämpfung Priorität vor Unionspersonalien haben müsse.

Aber trotz bohrender Fragen, Merz-Querschüsse und einer weitgehend menschenleeren Messehalle in Berlin: Es war Laschets großer Tag, und er hielt „die Rede seines Lebens“, wie es der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther formulierte. Er erzählte von seinem Vater, der als Bergmann gearbeitet habe und ihm den Wert des Vertrauens mit auf den Weg gegeben habe. Das Vertrauen der Wähler müsse sich auch die CDU erarbeiten, das werde nicht geschenkt, und nach dem Rückzug von Angela Merkel auch nicht vererbt, sagt er. „Dafür reichen nicht markige Worte und nicht schöne Worte“ – ein kleiner Seitenhieb auf seine Mitbewerber.

Der Glücksbringer: Die Bergmanns-Marke seines Vaters

Zugleich unterstrich er aber, dass er sich nicht als „CEO“ der Partei verstehe, sondern als „Mannschaftskapitän, auf den sich alle verlassen können“. Zum Schluss trat Laschet neben das Rednerpult und zeigte die Bergmannsmarke, die ihm sein Vater als Glücksbringer mit auf den Weg nach Berlin gegeben habe. Ein emotionaler Moment, der selbst via digitaler Übertragung verfängt.

Doch der große Applaus, mit dem Laschet an dieser Stelle bei einem normalen Parteitag hätte rechnen können, blieb aus. Die 1001 Delegierten saßen ja zu Hause vor ihren Bildschirmen. Ihre einzige Möglichkeit, sich in Corona-Zeiten auszutauschen und abzustimmen über ihren Eindruck von den Kandidaten waren Telefon, Messengerdienste oder E-Mail. Der Vorteil der unpersönlichen Begegnung, die mit dem Digitalen verbunden ist: Der Parteitag ging ruckzuck über die leere Bühne. Bereits um 11.30 Uhr stand fest, wer der neue Vorsitzende ist. Und wenig später gingen via persönlicher Statements oder Twitter-Nachrichten die Glückwünsche an Laschet ein.

Armin und ich werden, da bin ich ganz sicher, für alle weiteren Fragen, die mal anstehen, eine gemeinsame, kluge und geschlossene Lösung finden. Markus Söder

„Armin und ich werden, da bin ich ganz sicher, für alle weiteren Fragen, die mal anstehen, eine gemeinsame, kluge und geschlossene Lösung finden“, sagt Markus Söder am Nachmittag in Nürnberg und gratuliert dem neuen CDU-Chef freundlich. Bei dieser Linie blieb der CSU-Chef auch später am Abend im ZDF, als auch er mit der Frage nach dem geeigneten Kanzlerkandidaten der Union konfrontiert wurde. Offensichtlich sind die Parteispitzen der Union fest entschlossen, bis nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu warten, bis sie eine Antwort auf die K-Frage präsentieren. Doch der Druck von außen, sich früher zu erklären, dürfte zunehmen.

Schlechtestes Ergebnis für Jens Spahn

Offen ist, ob sich Gesundheitsminister Jens Spahn, der sich vor einem Jahr zum Team Laschet bekannt hat, noch Chancen ausrechnet, an dem neuen CDU-Vorsitzenden vorbeiziehen zu können. Bei dem digitalen Parteitag wurde der 40-Jährige, der sich über Monate in der Corona-Pandemie als Krisenmanager profilieren konnte, jedenfalls abgestraft. Er wurde mit dem schlechtesten Ergebnis zu einem der fünf stellvertretenden Vorsitzenden gewählt – 589 Delegierte stimmten für ihn, auf den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier fielen dagegen 806 Stimmen, auf den baden-württembergischen CDU-Chef Thomas Strobl immerhin 670.

Die beiden weiblichen Parteivize, Julia Klöckner und Silvia Breher, kamen auf 787 und 777 Stimmen. Spahn hatte sich zuvor in der Fragerunde mit den drei Bewerbern zu Wort gemeldet, aber keine Frage gestellt, sondern eine Werbeansprache für Laschet gehalten.

„Ich werde weiter für unsere CDU arbeiten und unterstütze den neuen Vorsitzenden mit aller Kraft. Der interne Wettbewerb ist zu Ende.“ Das kündigte der dritte im Rennen um den Vorsitz, der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen, nach seiner Niederlage im ersten Wahlgang auf Twitter an.

Dass er sich direkt um einen Platz im Präsidium der CDU bewarb, kam bei den CDU-Mitgliedern offensichtlich gut an. 764 Delegierte unterstützten Röttgens Bewerbung, ein guter Mittelwert zwischen 835 Stimmen für den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und den 514 Stimmen für Annette Widmann-Mauz.

In ihrer Funktion als Vorsitzende der Frauen-Union hatte sich die Tübinger Bundestagsabgeordnete und Integrationsbeauftragte der Bundesregierung für die Wahl von Laschet oder Röttgen ausgesprochen – dies allerdings ohne die CDU-Frauen vorher befragt zu haben.