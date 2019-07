Lang genug analysiert

Was ist das nun für eine Angela Merkel? Auf jeden Fall eine Kanzlerin in der Abschiedsphase. Eine Frau, die in Europa nicht mehr die zentrale Rolle spielt und die in Deutschland schon einmal ihrer Nachfolge-Lieblingskandidatin in den Sattel hilft. Aber auch eine Politikerin, die es noch schafft, in einem großen Coup ihre Vertrauten Ursula von der Leyen für Europa und Annegret Kramp-Karrenbauer für das Verteidigungsministerium durchzusetzen.

Angela Merkel geht mit ein bisschen Stolz nach der ereignisreichen Woche in Brüssel und Berlin in die Sommerpause. Sie gibt sich überzeugt, dass sie bis 2021 im Amt bleiben kann. Doch es rumort nicht nur in der SPD, sondern auch in ihrer eigenen Partei. Nicht alle sind mit der neuen Aufteilung der Macht zufrieden und auch in der Union könnte sehr leicht sehr schnell größerer Unfriede entstehen, wenn die SPD die GroKo aufkündigen sollte.

Die deutschen Sozialdemokraten haben gerade erst in Brüssel demonstriert, wie sehr sie zurzeit auf Konfrontationskurs sind, als sie die neue deutsche Kommissionspräsidentin nicht mitwählten. Die kommissarische Führung der SPD sagt nichts oder wenig dazu, und so erscheint die SPD zurzeit unberechenbar. Sie wird es erst recht im Herbst sein, sollten sich die befürchteten Verluste bei den Landtagswahlen einstellen.

Angela Merkel schiebt all das zur Seite. Man habe genug zu tun, und sie gehe davon aus, dass man das gemeinsam mit der SPD tue. So wohltuend mitunter etwas Ruhe im Regierungsstil sein kann, so merkwürdig mutet dies allerdings manchmal nach 13 Regierungsjahren an. Etwa Merkels Verweis, man habe schon vor Greta Thunberg im Koalitionsvertrag ein Klimaschutzgesetz vereinbart. Das stimmt. Doch es kommt nicht darauf an, was man vorhat, sondern was man tut. Oder, wie Helmut Kohl einst ebenso unglücklich wie zutreffend formulierte: Entscheidend ist, was hinten rauskommt.

Die Koalition ist an vielen Dauerbaustellen beschäftigt. Von der Rente über den Soli bis zum Klima-schutz. Analysen gibt es genug. Die konkreten Gesetze sind überfällig.