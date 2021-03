Landesgartenschau Überlingen wegen zu hoher Inzidenz verschoben

Die Landesgartenschau in Überlingen wird wegen zu hoher Corona-Infektionszahlen im Bodenseekreis verschoben. "Aus Sorge, in einer kritischen Phase der Pandemie noch mehr Menschen als ohnehin schon nach Überlingen zu locken, haben wir schweren Herzens die Eröffnung abgesagt" teilte Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler (SPD) am Mittwoch mit.

Zuvor habe er sich mit Landrat Lothar Wölfle (CDU) und der Geschäftsführung der Landesgartenschau abgestimmt.

Da die Landesgartenschau vom Land als botanischer Garten eingestuft werde, dürfe sie während der vom Bodenseekreis verhängten Notbremse nicht öffnen. Der Landkreis hatte am Dienstagabend bekanntgegeben, die sogenannten Notbremse zu verhängen, da die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche drei Tage in Folge über den Wert von 100 gestiegen war. Botanische Gärten dürfen derzeit nur bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 geöffnet werden.

Die erste Landesgartenschau am Bodensee sollte am 9. April beginnen. Der Start soll nun erfolgen, sobald die Inzidenzwerte an fünf Tagen in Folge unter 100 fallen.

