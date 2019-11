Land im blutigen Aufruhr: Warum im Irak so viele Menschen aufbegehren

Mit Freudenkundgebungen auf dem Tahrir-Platz in Bagdad haben Mitglieder der Protestbewegung im Irak am Freitag die Rücktrittsankündigung von Ministerpräsident Abdul Mahdi gefeiert. Mahdi stellte sein Amt zur Verfügung, nachdem der oberste Geistliche der Schiiten im Irak, Groß-Ajatollah Ali Sistani, das Parlament aufgerufen hatte, dem Kabinett die Unterstützung zu entziehen. Sistani begründete seinen Appell mit dem brutalen Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen regierungskritische Demonstranten: Mehr als 400 Menschen sind in den vergangenen Wochen bei Unruhen getötet worden.

Die Proteste brachen Anfang Oktober aus. Damals gingen die Menschen auf die Straße, um gegen Korruption und Misswirtschaft in einem Land zu protestieren, das wegen seines Ölreichtums zu den reichsten Ländern der Welt gehören könnte, in dem aber jeder Vierte nach Angaben der UN mit zwei Euro oder weniger am Tag auskommen muss.

Zu den wirtschaftlichen Gründen für die Protestwelle kommen politische. Viele Menschen misstrauen einem politischen System, in dem Schiiten, Sunniten, Kurden und andere Gruppen um Posten schachern. Der Einfluss des großen Nachbarn Iran ist für viele Iraker ein weiteres Ärgernis. Das Teheraner Regime hatte im Chaos nach der amerikanischen Invasion und der Entmachtung von Saddam Hussein im Jahr 2003 erheblichen Einfluss auf den Irak gewonnen – nicht zuletzt, um einen neuen Angriffskrieg der Iraker gegen Iran wie in den 1980er-Jahren auszuschließen.

„Iran raus“ ist in den vergangenen Wochen zu einem Schlachtruf der Demonstranten im Irak geworden. Auch die Interessen der USA prägt die irakische Politik bis heute.

Mahdis angekündigter Rücktritt ist ein Etappensieg für die Protestbewegung und bringt die Politik in Zugzwang. Eine Regierung zu bilden, dürfte jedoch schwierig werden – nach den Wahlen im vergangenen Jahr dauerte es fast ein halbes Jahr, bis Mahdi vereidigt wurde.

Der Reformstau und die Wut der Demonstranten stellen die irakische Politik vor eine unlösbare Aufgabe, wie die Irak-Expertin Maria Fantappie von der Denkfabrik International Crisis Group kürzlich schrieb: Von den Politikern werden sofortige Lösungen für Probleme verlangt, die langfristige Strategien erforderten – Strategien, zu denen das disfunktionale politische System bisher nicht fähig war. Ein weiteres Problem ist, dass die Protestbewegung weder eine einheitliche Führung noch ein politisches Programm hat.