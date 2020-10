Längere Weihnachtsferien wegen Corona? Das sagen User von Schwäbische.de

Unions-Politiker haben als Schutzmaßnahme gegen Corona-Infektionen eine Verlängerung der Weihnachtsferien vorgeschlagen. „Wir sollten darüber nachdenken, die Winterferien um zwei bis drei Wochen zu verlängern und im Sommer entsprechend zu kürzen“, sagte der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß.

Sein Fraktionskollege Stephan Pilsinger (CSU) forderte sogar bis zu vier Wochen längere Weihnachtsferien mit entsprechender Kürzung der Oster- und Sommerferien an. „Das Wohl der Schüler und Lehrer muss im Vordergrund stehen“, begründete er seinen Vorschlag.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält nichts von verlängerten Weihnachtsferien. Mit einer Verlängerung würde eine Welle von Betreuungsproblemen von Kindern und Jugendlichen ausgelöst.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält davon nichts. „Wir reden jetzt darüber, wie wir Unterricht gestalten können“, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung in München. Schule sei schon anstrengend genug - da sei es jetzt jedenfalls nicht die Zeit, über Ferienverlängerungen zu reden und damit mit „zusätzlichen Dingen“ für Verunsicherung zu sorgen.

Wir haben unsere Leser gefragt:

Was halten Sie von diesem Vorschlag?

Schüler haben zu viele Ferien

Matthias M.: "Mal ganz unabhängig von Corona sollte im Gegenteil mal überlegt werden, ob wir nicht ganz grundsätzlich zu viel Schulferien haben. Die Kinder sind (auch unter normalen Umständen) kaum mal ein paar Wochen am Stück in der Schule, ohne dass dann gleich wieder Ferien sind. Und die Eltern wissen nicht, wie sie in den Ferien die Betreuung organisieren sollen, denn so viele Urlaubstage hat bekanntermaßen niemand."

Bringt nur zusätzlicher Reiseverkehr

Verena U.: "Die Ferienverlängerung im Winter bringt nur zusätzlichen Reiseverkehr. Nach Rückkehr dann wieder die Diskussion über Reiseeinschränkungen wegen aufflammender im Urlaub 'erworbener' Infektionen. Scheint keine vernünftige Lösung."

Vorschlag ist blinder Aktionismus

Stefan N.: "Besser wäre es gewesen, die Herbstferien ausfallen zu lassen und die eine Woche dann an die Winterferien dranzuhängen. Der Sommer ist die schönste Zeit des Jahres und da sollen die Kinder auch Ferien haben. Der Vorschlag ist blinder Aktionismus. Wir werden mit dem Virus leben müssen, also bitte hier Normalität einkehren lassen."

Fernunterricht wäre eine Lösung

Christian H.: "Die Ferien sollen so bleiben, wie sie sind. Wenn einige Schulen es nicht hinbekommen, einen ordentlichen Fernunterricht zu machen, müssen nicht die Familien dafür bluten."

Ein guter Vorschlag

Ulrike K.: "Die Idee hat Professor Drosten in seinem Podcast schon mal angedacht, und zwar aus dem Grund, dass die Familien in den Winterferien damit in so einer Art natürlicher Quarantäne wären und das Virus danach stark eingedämmt sein dürfte. Man sollte bei solchen guten Vorschlägen die Absicht und Begründung mitliefern, dann wären bestimmt viel mehr Leute dafür zu haben."

Menschenmassen in den verkürzten Sommerferien

Dieter Siegfried Maier via Facebook: "Was würde das bringen, außer ein riesiges Durcheinander? Werden die Sommerferien verkürzt, nehmen die Eltern zwangsweise in den drei oder vier Wochen ihren Jahresurlaub. In den Betrieben fehlen dann die Leute. Zudem ballt sich dann in den verkürzten Ferien die Menschenmasse noch verstärkter an beliebten Ausflugszielen, Seen, Bäder etc. Und mal ehrlich, die Sommerferien und der Sommer sind doch die schönste Jahreszeit, welcher Schüler/-in paukt da gerne, da ist die Luft raus und bei Hitze lernt es sich auch nicht besser. Ich weiß ja noch, wie das bei uns war, als wir selber Kinder waren, da freute man sich über jedes Hitzefrei."

Kinder müssen beaufsichtigt werden

Daniel Staiger via Facebook: "Ja, dann sollten wir auch nicht arbeiten gehen. 1.: Muss ich ja meine Kinder beaufsichtigen und 2.: Muss man ja auch dort das Risiko einer Infektion vermeiden."

Flexiblere Stundenpläne als Lösung

Karin Peh: "Tolle Idee! Steckt ja auch null Organisation für Familien, Schulen und Arbeitgeber dahinter. Diese Energie hätte man mal lieber in flexiblere Stundenpläne stecken können."

Eltern können nicht einfach ihren Urlaub verlängern

Claudia Dentler Liebe via Facebook: "Abgeordnete der Union - wer betreut dann die Schulkinder, die nicht alleine zu Hause bleiben können und deren Eltern diesen Winter nicht zwei bis drei Wochen einfach länger Urlaub machen können?"

Schülern fehlt der Lernstoff

Julian Marwan via Facebook: "Auf der einen Seite kann ich das verstehen. Aber was ist mit Schülern, die im Abschlussjahr sind? Uns fehlen dann drei Wochen, wo man dann viel Stoff eventuell nicht mehr durchnehmen kann."

Arbeitgeber werden sich freuen

Sabrina Adomeith-Ruschke via Facebook: "Super! Die Arbeitgeber werden sich freuen."