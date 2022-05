Länger leben mit Keith

Bis zum heutigen Tage hält sich hartnäckig das Gerücht, Keith Richards habe sich im Jahr 2006 einen Schädelbruch zugezogen, als er auf den Fidschi-Inseln beim Versuch, eine Kokosnuss von einer Palme zu pflücken, vom Baum gefallen sei. Es sollte vier Jahre dauern, ehe der unverwüstliche Gitarrist der Rolling Stones die Legendenbildung einbremste. „Die Wahrheit ist: Ich lag einfach auf einem Ast und bin heruntergeplumpst“, sagte er. Und lachend fügte er hinzu: „Vielleicht hat der Schlag auf den Kopf geholfen, mich an so vieles zu erinnern.“

Nicht ganz unwahrscheinlich ist auch, dass seine neueste Erkenntnis in Sachen Gesundheit ebenfalls eine späte Nachwirkung der Baumkletterei in Ozeanien ist. „Ich tue einfach nichts für meinen Körper, was mit Anstrengung zu tun hat“, erklärte der 78-Jährige. De facto grenzt es an ein Wunder, dass sich der Engländer, durch dessen Körper über Jahre diverse nicht komplett unbedenkliche Substanzen geblubbert sein dürften, guter Gesundheit erfreut. Derzeit bereitet er sich auf die nächste Tour mit seiner Band vor. Sport? Er stehe bei den Proben stundenlang auf der Bühne – mit seiner Gitarre um den Hals. Das genüge. Zudem lasse er sich nicht auf längere Gespräche mit seinen Ärzten ein. „Nun ja, ich scheue mich davor, den Experten Fragen zu meiner Verfassung zu stellen, denn möglicherweise würden mir ja die Antworten nicht gefallen.“

Kein Sport, keine Ärzte – wahrscheinlich muss man ein vom Glück verfolgter, stinkreicher Rockstar sein, um so entspannt durchs Leben zu gehen. Aber bitte, Keith Richards im Wartezimmer? Echt nicht. (jos)