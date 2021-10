Länderchefs auf dem Corona-Holzweg

Die Ministerpräsidenten haben es mit der Angst zu tun bekommen. Angesichts einer bisher unabsehbaren Corona-Entwicklung in Herbst und Winter und einer bereits jetzt wieder steigenden Inzidenz fürchten sie, für Pandemie-Bekämpfungsmaßnahmen wie Maskenpflicht oder regelmäßige Tests in den Schulen bald ohne Rechtsgrundlage dazustehen.

Denn Ende November könnte die seit März 2020 mehrfach vom Bundestag verlängerte „epidemische Lage nationaler Tragweite“ auslaufen. Das zumindest hat der noch amtierende Bundesgesundheitsminister angekündigt. Der dafür etwa auch in den Fraktionen der wahrscheinlichen Ampel-Koalition durchaus Zustimmung fand.

Damit wären aber die Sonder-Befugnisse von Bund und Ländern in der Pandemie vom Tisch. An die man sich aber offenbar in den Landeshauptstädten schon sehr gewöhnt hat – und deshalb nicht so schnell wieder abgeben will. Dabei verweisen Rechtsexperten darauf, dass man in den Bundesländern auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes sehr wohl einige Corona-Bestimmungen länderspezifisch verabschieden könnte – wenn der jeweilige Landtag das unterstützt.

Offenbar, so kann man diese Ministerpräsidentenkonferenz interpretieren, scheint es den Regierenden der 16 Bundesländer aber einfacher, bei unpopulären Maßnahmen auf Berlin zu zeigen, als sie im eigenen Landesparlament durchzuboxen. Um das zu kaschieren, heißt es von den Ministerpräsidenten nun zur Begründung, man wolle einen Flickenteppich in der Bundesrepublik vermeiden – den man sonst doch selbst in schöner Regelmäßigkeit verursacht hat. Weil jedes Land in der Corona-Bekämpfung als besonders schlau erscheinen wollte.

Von der jetzt beschworenen Einigkeit konnte ja häufig keine Rede sein. Deshalb jedenfalls muss sich nun der neu gewählte Bundestag, der sich am kommenden Dienstag konstituiert, des umstrittenen Themas annehmen – und das ganz ohne die Vorgaben einer neuen Bundesregierung. Denn die wird es ja erst nach Ende November geben. Eine erste echte Bewährungsprobe für die Bundestagsabgeordneten.