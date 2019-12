Labour sucht einen Weg aus der Krise

Während die Konservativen in Großbritannien unter Premierminister Boris Johnson ihren glänzenden Wahlsieg feiern, ist in der Labour Party der Streit um die Nachfolge des Vorsitzenden Jeremy Corbyn voll entbrannt. Über die beste Person hinaus geht es dabei um die inhaltliche und regionale Ausrichtung der alten Arbeiterpartei, die unter ihrem 70-jährigen Vorsitzenden stark nach links gerückt war.

Normalerweise steht in Großbritannien nach einer Wahl die Regierung im Mittelpunkt. Meist stellt der Premierminister schon am Wochenende ein neues Team zusammen. Johnson hingegen vermied diesen Schritt, reiste stattdessen in den Norden Englands, wo am Donnerstag reihenweise Wahlbezirke zum ersten Mal seit Jahrzehnten mehrheitlich für die Tories votiert hatten. Eine große Umbildung des Kabinetts soll es erst im Februar geben – also nach dem EU-Austritt.

So konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Medien voll auf das Hauen und Stechen bei Labour. Vertreter der Mitte und des rechten Parteiflügels forderten Corbyns raschen Rücktritt. Dieser will aber noch mehrere Monate bis zur Wahl einer Nachfolgerin im Amt bleiben. Nachdem der seit vier Jahren amtierende Vorsitzende das Ergebnis seiner Partei 2017 um beinahe zehn Punkte auf 40 Prozent verbessert hatte, fiel Labour am Donnerstag auf 32,1 Prozent zurück. Durch das Mehrheitswahlrecht holte die Partei lediglich 202 Mandate, so wenig wie zuletzt 1935.

Corbyn und seine engsten Verbündeten erklären die Niederlage damit, dass der EU-Austritt alle anderen Themen überlagert habe. Labours Finanzsprecher John McDonnell kritisierte zudem die überwiegend rechtsgerichtete Presse des Landes: Der Spitzenkandidat sei als Sicherheitsrisiko und Gefahr für die Wirtschaft verteufelt worden. Corbyn selbst freute sich darüber, man habe trotz der Wahlniederlage „die thematische Debatte gewonnen“.

Während Johnson klar für den Brexit eingetreten war, hatte Labour Neuverhandlungen mit Brüssel versprochen sowie ein anschließendes zweites Referendum, bei dem Corbyn neutral bleiben wollte. Diese Position habe der Partei massiv geschadet, glaubt Caroline Flint, eine der 59abgewählten Abgeordneten. EU-Freunde wie Corbyns Londoner Wahlkreis-Nachbarn Emily Thornberry und Keir Starmer trügen Mitschuld an der Niederlage. Zudem habe sich die Partei zu sehr von der Stammwählerschaft in der Mitte und dem Norden Englands wegentwickelt und werde von der städtischen Elite, besonders in London, dominiert.

Neben der erfahrenen Thornberry, bisher außenpolitische Sprecherin, und dem Brexit-Experten Starmer, streben mehrere Frauen um die 40 den Vorsitz der Partei und damit auch der erstmals mehrheitlich aus Frauen bestehenden Fraktion im Unterhaus an. Dazu gehören die eher zur Parteirechten zählende Jessica Phillips aus Birmingham ebenso wie ein Trio, das Wahlkreise im Großraum Manchester vertritt. Die wirtschaftspolitische Sprecherin Rebecca Long-Bailey gilt als Favoritin der linken Parteispitze, Bildungssprecherin Angela Rayner wird nachgesagt, sie mache die Tories nervös. Lisa Nandy weist als Hinterbänklerin seit Jahren vergeblich auf die Vernachlässigung alter Industriestädte wie ihrem Wahlkreis Wigan hin.