Lösung für Rettungsschiff „Lifeline“ zeichnet sich ab

Das blockierte Migranten-Rettungsschiff „Lifeline“ könnte nach französischen Angaben möglicherweise in einem Hafen der Mittelmeerinsel Malta anlegen.

Derzeit scheine sich eine europäische Lösung abzuzeichnen, sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux in Paris im Radiosender RTL. Diese Lösung wäre demnach eine Landung auf Malta. Griveaux erwähnte, dass der französische Präsident Emmanuel Macron am Vortag mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat gesprochen habe.

Bei der maltesischen Regierung hieß es, noch gebe es keine Entscheidung. Es liefen Diskussionen, ob die „Lifeline“ in Malta anlegen dürfe - allerdings nur unter der Bedingung, dass die Migranten dann auf EU-Länder verteilt würden.

Etwa 230 Migranten und 17 deutsche Besatzungsmitglieder harren seit Donnerstag auf dem Schiff der Dresdner Organisation Mission Lifeline im Meer vor Malta aus und warten darauf, dass sich ein Land zur Aufnahme bereiterklärt. Lifeline habe am Dienstagmorgen nochmal eine Mail an Malta geschickt und darauf hingewiesen, dass sich die Crew an alle Regeln gehalten habe und sich die Situation zuspitze. „Wir brauchen dringend einen sicheren Hafen“, sagte Ruben Neugebauer von der Hilfsorganisation Sea Watch, die Mission Lifeline derzeit bei der Pressearbeit unterstützt.

Falls das Schiff auf Malta anlegt, wäre Frankreich nach Angaben von Griveaux bereit, ein Team zu schicken, um Asylanträge von Migranten an Bord zu bearbeiten. Auch nach der Aufnahme des Rettungsschiffs „Aquarius“ in Spanien hatte Frankreich Mitarbeiter seines Flüchtlingsamtes geschickt und angeboten, Asylsuchende bei sich aufzunehmen.

Die neue populistische Regierung in Italien will private Seenotretter aus dem Meer verbannen, weil sie diese für Handlanger der Schlepper hält. Seit Jahren dringen Länder wie Italien allerdings schon darauf, dass die ankommenden Migranten fair unter den anderen EU-Mitgliedstaaten verteilt werden - alle Versuche dazu scheiterten bisher jedoch. Malta sah sich bei der Aufnahme der „Lifeline“ bisher nicht in der Pflicht, weil das Land die Rettung nicht koordiniert hätte und sie nicht in maltesischen Gewässern stattfand.

Italien lässt zwar keine NGOs in seine Häfen. Doch Militär-, Handels- und Küstenwache-Schiffe durften schon mit Geretteten anlegen. Allerdings oft mit großer Verzögerung. So bekam das dänische Containerschiff „Alexander Maersk“ erst knapp vier Tage nach der Rettung von 113 Flüchtlingen die Erlaubnis, in Sizilien anzulegen.

Der Bürgermeister der Stadt Pozzallo erklärte italienischen Nachrichtenagenturen am Montagabend, Innenminister Matteo Salvini habe der „Alexander Maersk“ erlaubt, in den Hafen einzulaufen. „Wir werden diese Menschen mit der gleichen Menschlichkeit wie immer aufnehmen“, sagte Roberto Ammatuna. „Heute ist ein wichtiger Tag, weil es sich (...) gezeigt hat, dass die Solidarität immer noch ein verbreitetes Gefühl ist.“

Tweet der Mission Lifeline