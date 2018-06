Länder bekommen Unterstützung

Die Erwartungen waren hoch, die Wünsche der Länder groß, der Druck, sich zu einigen, enorm. Kurz nach 22 Uhr war es soweit. Beim Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt hatten sich Bund und Länder geeinigt: Von einer gemeinsamen Kraftanstrengung sprach Kanzlerin Angela Merkel. Sie hatte bis in den frühen Morgen noch in Brüssel verhandelt, am Abend in Berlin, um dann noch in der Nacht nach New York weiterzufliegen. Kein Problem, sie erreiche ihren Flug rechtzeitig, sagte sie zum Abschluss der Sitzung.

Zufrieden schienen auch die Länder mit dem Paket. In erster Linie natürlich, weil sie dauerhafte Zusagen bekommen haben. 670 Euro pro Flüchtling will der Bund aufbringen, und es wird „spitz“ abgerechnet, so die Kanzlerin. Sollten es mehr werden, bekommen die Länder auch mehr Geld. Ein atmendes System, für das der Bund die Risiken übernimmt.

Dringlichkeitsstufe eins hatte für den baden-württembergischen Bundesratsminister Peter Friedrich (SPD) vor dem großen Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt, dass der Bund die Verfahrensdauer für Asylverfahren auf höchstens drei Monate verkürzt und das auch garantiert. Garantie gab es zwar am Ende nicht, aber der Bund hat nun ein ureigenes Interesse an der Beschleunigung der Verfahren. Nicht länger als drei Monate sollen sie dauern. Vereinbart wurde auch, dass die sicheren Herkunftsländer um Albanien, Kosovo und Montenegro erweitert werden. Sie solle, so Angela Merkel, von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ausrichten, dass dieser die Regelung unterstütze und dafür werben wolle.

Die Gesundheitskarte für Flüchtlinge wird in das Ermesssen der Länder gestellt. Gleiches gilt für das Betreuungsgeld. Die frei werdenden Mittel sollen an die Länder gehen, damit sie damit die Kinderbetreuung verstärken können, für einheimische und für Flüchtlingskinder. Außerdem soll eine halbe Milliarde in den Wohnungsbau fließen.

Von einem „guten Tag für Deutschland“ sprach Brandenburgs Ministerpräsident Woidke (SPD) und auch Ministerpräsident Reiner Haseloff aus Sachsen-Anhalt war zufrieden. „Es hat sich gelohnt.“

Schon am Morgen hatte Angela Merkel (CDU) in seltener Klarheit im Bundestag ihre über Deutschland hinausgehenden Vorstellungen erläutert. „Ich möchte, dass Europa diese gesellschaftliche, ökonomische, kulturelle und moralische Herausforderung besteht.“ Manchen in den Reihen der Unionsfraktion stand jedoch die Frage ins Gesicht geschrieben, ob sie es nicht eine Nummer kleiner hätte.

Nebenbei streicht Merkel noch einmal die Verdienste von Innenminister Thomas de Maizière heraus. Der nicht enden wollende Applaus in der Unionsfraktion – und nur dort – zeigt, wie angeschlagen der für die Asylverfahren zuständige Innenminister dasteht. Und wie kritisch ihm die SPD gegenübersteht, wo nur Fraktionschef Thomas Oppermann etwas klatscht.

Merkel kennt die skeptische Stimmung in den eigenen Reihen und macht deshalb nicht nur Mut, sondern formuliert auch klare Ansagen an die Flüchtlinge: Sie müssten die deutsche Sprache erlernen und beherrschen, sagt die Kanzlerin streng.

Sie berichtet vom Treffen der EU am Abend zuvor, auf dem beschlossen wurde, dass beim Asyl Mindeststandards einzuhalten sind, dass die EU-Außengrenzen besser kontrolliert werden, dass sogenannte Hot Spots in Griechenland und Italien eingerichtet werden, wo die Flüchtlinge gesammelt werden und dass eine Milliarde Euro ans Welternährungsprogramm gehen soll. All diese Herausforderungen werde man meistern. „Wer, wenn nicht wir“, fragt Merkel, „hätte die Kraft dazu?“ Damit greift sie Gerhard Schröders altes Wahlkampfmotto von 1998 „Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt?“ auf.

Der Opposition ist das alles zu wenig. Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter erinnert daran, dass er 1970 geboren ist, in jenem Jahr, als die Vereinten Nationen auf ihrem Gipfel in New York vereinbarten, dass die Industrieländer 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Entwicklungshilfe ausgeben sollten. Es helfe nicht, nur zu reden, meint Hofreiter. Auch heute noch seien in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes nur 0,4 Prozent für Entwicklungshilfe vorgesehen.

„Lächerlich“ findet Sarah Wagenkecht von den Linken die Milliarde zusätzlich für die Flüchtlingslager. Zumal Deutschland mit Rüstungsexporten mitverantwortlich an den Kriegen und dem Hunger auf der Welt sei.

Mehr entdecken: Ein Armutszeugnis