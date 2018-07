Lächerliche Volte von Trump

Der Vorgang ist so absurd, dass man ihn sich nicht ausdenken könnte. Nach Kritik in den eigenen Reihen hat US-Präsident Donald Trump eingeräumt, dass Russland doch versucht habe, den Präsidentschaftswahlkampf 2016 zu manipulieren. Er habe sich in der Pressekonferenz mit Wladimir Putin nur versprochen, sagte Trump dreist. Anderswo dürfte eine solch lächerliche, durchsichtige, taktisch motivierte Volte die Karriere eines Politikers beenden. Aber nicht im Amerika dieser Tage.

Trumps Fans werden sich von bizarren Äußerungen ihres Präsidenten nicht beirren lassen – egal, ob er das eine oder ein paar Stunden später das Gegenteil davon sagt. Sie lieben ihn dafür, dass er das etablierte System aufmischt. Und die Abgeordneten der Republikaner, die moderaten Konservativen im Land und die Parteioberen haben trotz wachsender Sorge zu viel Angst vor Trump und seiner Wählerbasis, um gegen den Mann im Weißen Haus aufzustehen.

Im November wird der Kongress neu gewählt und wer sich offen gegen Trump wendet, muss die Abstrafung fürchten. Die Kehrtwende in Sachen Russland wird nicht die letzte verstörende Volte dieses Präsidenten gewesen sein.