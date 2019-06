Kurzzeit-Präsident Christian Wulff wird 60

Wäre alles optimal gelaufen, dann würde seine Dienstanschrift noch immer „Spreeweg 1, 10557 Berlin“ lauten. Er würde vom Schloss Bellevue aus zu Staatsbesuchen ins Ausland reisen, Botschafter anderer Staaten empfangen, Verdienstorden aushändigen, wohlformulierte Reden halten. Doch bei Christian Wulff lief es nicht optimal. Seine Amtszeit als Bundespräsident endete schon nach 598 Tagen im Februar 2012.

So jung wie er wurde zuvor niemand Bundespräsident, so schnell wie er wurde niemand wieder aus dem Amt katapultiert – der Mann hätte also Grund, verbittert zu sein. Doch Wulff sagt heute, gut sieben Jahre später, über sich selbst: „Ich bin ein zufriedener Mensch.“ Zufrieden, weil er dankbar sei für das, was er für seine Heimatstadt Osnabrück, das Land Niedersachsen und die Bundesrepublik leisten durfte. An diesem Mittwoch wird er 60.

Rückblick: Am 17.Februar 2012 spricht Wulff im Schloss Bellevue die schwierigsten Sätze seiner bis dahin so erfolgreichen Laufbahn: Deutschland brauche einen uneingeschränkt handlungsfähigen und vom breiten Vertrauen der Bürger getragenen Präsidenten. Dies sei bei ihm aber nachhaltig beeinträchtigt. Er könne seine Aufgabe nicht mehr im erforderlichen Maß wahrnehmen. „Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge frei zu machen.“

Alles fing Wochen zuvor mit einem Bericht der „Bild“-Zeitung über einen günstigen Kredit über 500000 Euro zum Kauf eines Hauses durch eine befreundete Unternehmergattin an. Als die Staatsanwaltschaft Hannover die Aufhebung seiner Immunität beantragt, tritt Wulff tags darauf zurück. Es folgen weitere Vorwürfe der persönlichen Vorteilsnahme – die einer nach dem anderen in sich zusammenfallen. Am Ende steht 2014 ein Freispruch vor dem Landgericht Hannover. Bundespräsident ist da längst Joachim Gauck.

Darüber nachzugrübeln, dass er jetzt noch ein Jahr lang Bundespräsident wäre, falls er 2015 wiedergewählt worden wäre, hält Wulff für „völlig vertane Zeit“. Nach vorne schauen, lautet seine Devise. So hält Wulff heute wieder Reden, trifft sich mit Botschaftern, pflegt internationale Kontakte – fast so, als wäre er weiter Staatsoberhaupt. Auch die Bundesrepublik vertritt er noch hin und wieder – so im Mai bei der Amtseinführung des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew.

Was bleibt von zwei Jahren Staatsoberhaupt? Es ist vor allem der Satz „Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.“ Er klingt wie eine Selbstverständlichkeit. Manche Politiker können sich darüber aber noch immer echauffieren. (dpa)