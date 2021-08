Kurzsichtige Machtpolitik der Regierung kommt Polen teuer zu stehen

Polen gilt als einer der engsten Verbündeten der USA in Europa. Doch der private Fernsehsender TVN, der dem amerikanischen Medienkonzern Discovery gehört, war den regierenden Nationalpopulisten in Polen zunehmend ein Dorn im Auge. Anders als der ehemalige öffentlich-rechtliche Rundfunk Polens, der von der Recht und Gerechtigkeit (PiS) bereits 2016 übernommen und in den Propagandasender „Nationale Medien“ umgestaltet wurde, lässt sich TVN nach wie vor von journalistischen Kriterien leiten.

Mit einem speziellen Gesetz, der sogenannten „Lex TVN“, wollte die PiS dem verhassten Sender den Garaus machen. Darüber zerbrach sogar die Regierungskoalition, die die PiS die absolute Mehrheit im Sejm, dem polnischen Abgeordnetenhaus, kostete. Zudem droht eine dramatische Verschlechterung der polnisch-amerikanischen Beziehungen, gehört doch der Kauf des Senders im Jahr 2015 zu den größten amerikanischen Investitionen in Polen. In Gefahr gerät nun auch die Sicherheit ausländischer Investitionen in Polen, kann die PiS doch jederzeit eine „Lex XY“ gegen jedes beliebige Unternehmen beschließen.

Die Regierungspartei nimmt also den Polen und Polinnen nicht nur die Freiheit der Presse, die diese vor Jahrzehnten mit so großen Opfern erkämpft hatten, sondern stößt auch den treuesten Bündnispartner – die USA – vor den Kopf. Diese kurzsichtige Machtpolitik der PiS könnte am Ende alle Polen und Polinnen teuer zu stehen kommen.