Kurz und schmerzhaft

Seit vergangener Woche steht auf der Liste mit Menschen, die besonders kurz ein Amt bekleideten, ein neuer Name: Liz Truss. Sie geht in die Geschichte Großbritanniens als Sechs-Wochen-Premier-ministerin ein. Und zwar, weil sie erkannt hat, dass sie das nötige Vertrauen von Partei und Volk verloren hat. Bei vielen Politikern ist es ja so, dass die Leute und Parteikollegen viel länger brauchen, um deren Unfähigkeit zu erkennen. Der Amtsvorgänger Boris Johnson muss zum Beispiel ebenfalls gewusst haben, dass ihm eigentlich niemand so richtig über den Weg traut. Für Johnson war das aber eher Ansporn weiterzumachen statt frühzeitig zurückzutreten.

Was marginale Amtszeiten betrifft, so ist Frau Truss’ kurze, aber schmerzhafte Regierung sicherlich vorne dabei. Doch es geht noch erheblich kürzer. Der Rekordhalter, der sogar Eintagsfliegen um Längen schlug, heißt Ludwig XIX. Er war König von Frankreich, allerdings weniger als eine halbe Stunde lang. Nach diesen schweren Minuten gab er das Amt an seinen Neffen ab.

Für einen Vertreter Gottes auf Erde war Papst Urban VII. äußerst kurz Oberhirte der Katholischen Kirche. Im Jahre des Herrn 1590 war er gerade mal 13 Tage im Amt, als ihn der Herrgott von seinem Dienst im irdischen Jammertal abberief.

Zum Glück ist es bei britischen Regierungen unüblich, dass man sein Amt erst mit dem Ableben verliert, sodass Liz Truss nun wieder völlig neue Pläne schmieden kann. Sie ist ja erst 47 Jahre alt. Hätte sie sich mal lieber ein Beispiel an Queen Elizabeth II. genommen. Die hat sich 70 Jahre im Amt gehalten. (nyf)