Krieg in der Ukraine: G7-Staaten sichern Selenskyj anhaltende Unterstützung zu

Das Weiße Haus reagierte mit eisigem Schweigen auf den Testballon, den der russische Außenminister Sergej Lawrow im russischen Staatsfernsehen steigen ließ. Moskau sei offen für ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Joe Biden am Rande des G20-Gipfel auf Bali in Indonesien.

Sollte das Weiße Haus einen solchen Vorschlag unterbreiten, so Lawrow, würde der Kreml diesen nicht automatisch ablehnen. Der Vorstoß am Tag nach dem russischen Raketenschlag auf Infrastruktur und zivile Ziele weit von der Front entfernt, kam, als die Regierungschefs der G7-Staaten unter Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Schaltkonferenz über die neue Lage berieten. Zu dieser hatte die deutsche G7-Präsidentschaft auch den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj eingeladen.

Verurteilung der neuesten Angriffe

Das Weiße Haus hat seit dem Überfall der Ukraine durch Russland darauf bestanden, dass die USA nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg verhandeln werden. US-Präsident Biden sicherte Selenskyj in einem Telefongespräch vom Montag jede erdenkliche Unterstützung zu. Die jüngsten russischen Raketenangriffe auf zivile Ziele stellten eine Eskalation des Konflikts dar und zeugten von „äußerster Brutalität“.

Auf der Wunschliste der Ukraine ganz oben stehen NASAMS- und Patriot-Luftabwehrsysteme, MIM-23 Hawk-Raketen sowie Drohnen. Deutschland lieferte am Dienstag das Erste von vier zugesagten Luftverteidigungssystemen vom Typ IRIS-T SLM an die Ukraine. Washington widerspricht derweil der Darstellung Russlands, es habe sich bei den Angriffen um Vergeltungsschläge für die Teilzerstörung der Krim-Brücke gehandelt.

Angst vor atomarer Auseinandersetzung

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, erklärte, solche schweren Luftangriffe könnten nicht kurzfristig koordiniert werden. „Das war schon seit geraumer Zeit geplant.“ Der US-Präsident hatte bereits vor dem Raketenhagel auf die Ukraine Putin gewarnt, taktische Atomwaffen einzusetzen. Dies werde massive Konsequenzen haben. Die Welt stehe so nah vor einem nuklearen „Armageddon“ wie seit der Kuba-Krise im Jahr 1962 nicht mehr.

Trotz der starken Worte an die Adresse Putins hält das Weiße Haus an seinem Kurs fest, der darauf setzt, die breite internationale Koalition und Unterstützung in den USA zu sichern. Hinter den Kulissen arbeiten die Amerikaner mit Hochdruck daran, blockfreie Staaten Lateinamerikas, Asiens und Afrikas dazu zu bewegen, am Mittwoch einer Resolution in der Vollversammlung der Vereinten Nationen zuzustimmen, die das Vorgehen Russlands verurteilt.

Ukraine entscheidet über Verhandlungen

Dass sich die US-Regierung auf einen langen Konflikt einstellt und die Lawrow-Offerte als Ablenkung wertet, machte ein hoher Mitarbeiter des Außenministeriums gegenüber der Washington Post deutlich.

Trotz der erfolgreichen Gegenoffensive der Ukraine im Osten und Süden des Landes sei es wenig wahrscheinlich, dass eine der beiden Seiten diesen Krieg eindeutig für sich entscheiden könne. „Unser Job besteht darin, ihnen zu helfen, militärisch in die bestmögliche Position zu kommen.“ Wann der Zeitpunkt für Verhandlungen gekommen sei, „ist eine Entscheidung, die die Ukraine treffen muss.“