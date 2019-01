Kretschmann will Geld ohne Grundgesetz-Änderung

Das Ringen um den Digitalpakt Schule geht in die nächste Phase: Eine Einigung zwischen Bundestag und Bundesrat gab es nicht, deshalb beschäftigt sich ab Mittwochabend der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern mit dem Thema. Die Bundesländer lehnen eine Grundgesetzänderung für den Pakt ab. Darauf pocht indes der Bund. Dieser will den Ländern bis 2023 fünf Milliarden Euro für schnelles Internet und Tablets im Klassenzimmer geben, dafür will er mehr Einfluss. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretsch-mann (Grüne) und vier weitere Länderchefs wollen zu Beginn der Sitzung einen Vorschlag einbringen, durch den diese gleich wieder beendet werden könnte.

Der Digitalpakt ist nur einer von vier Teilen eines Gesetzespakets. Die anderen drei Bereiche – sozialer Wohnungsbau, Gemeindeverkehrswegefinanzierung und Autobahngesellschaft – sind unstrittig. Kretschmanns Ziel ist es, den Digitalpakt gesondert zu verhandeln. „Das wird der erste Anlauf sein von unserer Seite“, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen unterstützen dieses Vorgehen laut Kretschmann. Die CSU-geführte Staatsregierung Bayerns äußert sich indes reservierter. „Die Gespräche laufen, wir wollen den Verhandlungen nicht vorgreifen“, sagt ein Sprecher.

Zankapfel Grundgesetzänderung

Sollte die Mehrheit im Vermittlungsausschuss der Idee der fünf Länder folgen, würden die Kultusminister der Länder alles weitere mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) verhandeln, erklärte Kretsch-mann. Eine Grundgesetzänderung entfiele.

Die sei nicht nötig, so die Überzeugng der Südwest-Landesregierung. Dass der Bund den Ländern Geld im Bildungsbereich geben darf, sei auch durch den Grundgesetzartikel 91c gedeckt, hatte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) mehrfach erklärt. Im Bereich IT können Bund und Länder zusammenwirken, heißt es da. Verfassungsrechtler äußern zu dieser Sichtweise indes Bedenken.

Eisenmann stellt sich klar hinter ihren Regierungschef. „Ich unterstütze das“, sagte sie. Auf eine schnelle Lösung des Konflikts hofft sie auf alle Fälle – die Schulen im Land warteten auf das Geld. Eisenmann spricht von 125 000 Euro für jeden Schulstandort in Baden-Württemberg.

Für sehr realistisch hält Kretsch-mann seinen Regieplan jedoch selbst nicht. Denn: „Wenn der Bund dem zustimmt, hat er kein Druckpotenzial mehr“, so Kretschmann. Als überzeugter Föderalist kämpft er lange schon gegen die vom Bund geplante Grundgesetzänderung. Dass Schulpolitik einer der wenigen Bereiche ist, die noch allein Ländersache sind, mag Kretschmanns Kampfeswillen noch stärken. Sollten Bund und Länder ihre Beziehungen neu zuschneiden wollen, dann wäre eine Föderalismus-Reform der richtige Weg. „Das kann man natürlich machen“, sagte Kretschmann. „Aber man kann nicht im Vorbeigehen die Grundstruktur der föderalen Ordnung schleifen.“

Am meisten stört sich Kretsch-mann daran, dass der Bund Geld „zur Sicherstellung der Qualität und der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens“ zahlen will. Das böte dem Bund die Möglichkeit, in die Bildungshoheit der Länder hineinzuregieren – etwa in die IT-Fortbildungen für Lehrer, befürchten Kretschmann und weitere Länderchefs. Ausgerechnet Kretschmanns Grüne im Bund haben zusammen mit der FDP darum gekämpft, diesen Passus in der neuen Version des Grundgesetzartikels 104c zu verankern. Der ursprüngliche Vorschlag der schwarz-roten Koalition im Bund ging deutlich weniger weit. Sie wollten den Artikel lediglich so ändern, dass der Bund nicht mehr nur „finanzschwachen“ Gemeinden Geld für die Bildungsinfrastruktur geben darf, sondern allen.

In der abgespeckten Version könnten wohl die meisten Ministerpräsidenten mit der Grundgesetzänderung leben. Kretschmann stünde als Totalverweigerer dann weitgehend allein. Anderen Ländern, vornehmlich denen unter SPD-Führung, macht noch ein anderer Punkt zu schaffen. Der Bund will nur zahlen, wenn die Länder die gleiche Summe drauflegen. Das soll aber erst 2020 greifen – die Zeit drängt also.

Zweidrittelmehrheit nötig

Was also, wenn die fünf Länder am Mittwochabend keine breite Unterstützung im Vermittlungsausschuss finden – wie zu erwarten ist? Dann erarbeitet eine Arbeitsgruppe Kompromissvorschläge. Bleibt es bei einer Grundgesetzänderung egal welcher Art, müssen Bundesrat und Bundestag mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Sollten diese keine Mehrheit finden, könnte der Digitalpakt Schule scheitern – zum Ärger von Lehrern, Schülern und Eltern, die seit inzwischen drei Jahren auf die aus Berlin versprochenen Milliarden warten.