Kretschmann bekräftigt Ende der Isolationspflicht im Südwesten – und plaudert über viele andere Dinge

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) findet das Ende der Isolationspflicht in Baden-Württemberg sinnvoll. Das sagte Kretschmann am Dienstagabend in der ARD-Sendung „maischberger“. Die gleichnamige Moderatorin und Gastgeberin Sandra Maischberger löcherte Kretschmann mit vielen Fragen.

Großes Thema war aber die Abschaffung der Isolationspflicht ab Mittwoch in Baden-Württemberg: Der Südwesten ist neben Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein vorangeprescht und hat die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufgehoben. „Ohne eine Testpflicht sind wir sowieso auf die Verlässlichkeit der Menschen angewiesen. Da wir aber keine Testpflicht mehr haben, macht es auch keinen Sinn mehr, das Isolieren zu verpflichten“, sagte Kretschmann bei „maischberger“.

Auch Maskenpflicht auf dem Prüfstand

Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält die Aufhebung der Isolationspflicht für einen schweren Fehler, er befürchtet eine große Winterwelle. „Man kann immer unterschiedlicher Meinung sein. Aber wir sind gerade an einem Übergang von der Pandemie zur Endemie und da gilt dasselbe wie bei einer Grippe“, erklärte Kretschmann seinen Vorstoß.

Jeder sei für sich selbst verantwortlich im aktuellen Stadium der Corona-Pandemie. Mit Impfungen und Maske hätte jeder die Möglichkeit sich ausreichend gut zu schützen. Auf die Nachfrage von Sandra Maischberger, ob in Baden-Württemberg nun auch die Maskenpflicht fallen würde, verwies Kretschmann auf seinen Parteikollegen Manne Lucha. „Das lasse ich meinen Gesundheitsminister entscheiden. Aber die Maskenpflicht ist aktuell noch die Restmaßnahme, die wir haben.“

Er halte diese Maßnahme aber auch für sinnvoll. In engen Bussen und Bahnen Maske zu tragen, schütze andere Menschen, wie bei anderen Infektionskrankheiten wie der Influenza auch, so Kretschmann.

Übers Kiffen und Merkel

Kretschmann wurde in der Sendung von Moderatorin Maischberger auch noch zu ganz viele anderen Dingen gefragt. So musste der Ministerpräsident Fragen über die Debatte ums Bürgergeld, die radikalen Klimaprotesten (Kretschmann: „Kunstwerke zu bewerfen mit Ketchup, also das ist doch völlig sinnfrei.“) oder den trägen Ausbau von Windrädern im Südwesten unter seiner Amtszeit beantworten.

Sie ist Naturwissenschaftlerin wie ich - das ist eine untergründige Verbindung. Winfried Kretschmann über Angela Merkel

In einer schnellen Kurzfrage-Runde am Ende des Interviews mit Maischberger war Kretschmann dann aber recht offen und in Plauderlaune. So gab er zu, in jungen Jahren einmal gekifft zu haben. Außerdem wünsche er sich den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer wieder in der Grünen-Partei zurück. Und er offenbarte, dass er die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel mehr mag als den derzeitigen Amtsinhaber Olaf Scholz. „Ich habe gut mit ihr zusammengearbeitet. Sie ist eine Naturwissenschaftlerin wie ich – das ist so eine untergründige Verbindung.“ Beim Studiopublikum sorgte der Ministerpräsident damit für einen Lacher.