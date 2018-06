Kreml rüstet medial auf

Er war eines der großen Gesprächsthemen bei der Münchner Sicherheitskonferenz: der Informationskrieg um den eigentlichen Krieg in der Ukraine.

Der Kampf zwischen der Kiewer Führung und der russischen Staatsmacht um die Sichtweise des Konflikts, das gezielte Pflanzen von Zweifeln in die westlichen Gesellschaften, die den Sinn der Russland-Strategie der EU hinterfragen sollen.

Die Bundesregierung ist besorgt über den wachsenden Einfluss von Moskaus Propaganda in Deutschland. Es geht um das neue, staatlich kontrollierte Nachrichtenportal „Sputnik International“ und um Sendungen wie „Der fehlende Part“ im deutschen Programm des russischen Auslandssenders RT. Beide Kanäle lassen nichts unversucht, um westliche Zeitungen als Lügenpresse darzustellen, das deutsche Fernsehen der angeblichen „Russland-Hetze“ zu überführen und die Öffentlichkeit über angebliche „Nato-Geheimarmeen“ zu alarmieren, die einen „westlichen Putsch in Kiew“ mitorganisiert haben.

Teil dieser Propagandaoffensive ist auch eine hübsche Frau mit langen braunen Haaren. Jasmin Kosu-bek arbeitet für den 2014 gegründeten Kanal RT Deutsch. Das Motto des von Moskau finanzierten Propagandasenders lautet: „Wir zeigen den fehlenden Teil zum Gesamtbild.“

Das bedeutet nach Vorstellung der Berliner RT-Redaktion, jenen Teil der Wahrheit darzustellen, den der Westen angeblich gern verschweigt. Und so erzählt Kosubek in ihrer Sendung, wie bei Donezk die „Aufständischen“ versuchen, die ukrainische Armee mit ihren „berüchtigten Freiwilligen-Bataillonen“ abzudrängen und „unter Beschuss die Einwohner in Sicherheit zu bringen“. Das Hauptziel der sympathischen Sprecherin: den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko als den Schuldigen für das Leid der Zivilisten zu benennen.

Nach vier Monaten auf Sendung ist Kosubek nicht mehr so steif, ihre Moderation hört sich weniger monoton und atemlos an. Das mögen ihre Anhänger. Die junge Frau hat bereits eine Fangemeinde in der Bundesrepublik, die in den sozialen Netzwerken aktiv ihre Auftritte kommentiert und sie als „fescheste Moderatorin der westlichen Welt“ feiert.

Die deutsche Fernsehjournalistin mit brasilianischen Wurzeln lernt schnell, sie wirkt immer professioneller. Das ist wichtig für RT Deutsch. Die neue russische Propaganda im Westen soll nach dem Willen der Macher vor allem authentisch und glaubwürdig wirken.

Man müsse deren „zerstörerisches Narrativ“ entlarven, sagte am Rande der Münchner Konferenz Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Das wird nicht einfach, werden, denn der russische Staat steckt enorme Ressourcen in seine Informationsoffensive. 263 Millionen Euro hat der Medienkonzern „Rossija Segodnja“ allein für das Jahr 2015 für den Ausbau seines internationalen Angebots bekommen. Das sind 41 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das Portal „Sputnik“ soll schon bald in 34 Ländern mit seinen Online-, Video- und Radioangeboten verfügbar sein. RT wird bisher von 664Millionen Menschen weltweit gesehen. Auch die EU ist alarmiert. Auf Wunsch Lettlands denkt Brüssel darüber nach, einen eigenen Gegenpropaganda-Fernsehkanal in russischer Sprache einzurichten.