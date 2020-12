Krankenkassen-Verbandschefin: „Zusatzausgaben kommen zumeist nicht bei Versicherten an“

In den Häusern der Oberschwabenklinik (OSK) hat sich über die Weihnachtstage und das Wochenende die Zahl der Patienten, die auf den Intensivstationen versorgt werden müssen, weiter erhöht. Am Montagvormittag lagen in den Krankenhäusern in Ravensburg und Wangen insgesamt 60 Betroffene mit einem positiven Corona-Befund. Fünf weitere Menschen im Landkreis Ravensburg sind in den vergangenen Tagen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben, allerdings keiner davon in einer Klinik.