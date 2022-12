Krankenhäuser in Not – Was sich Politiker und Pfleger wünschen

Es betrifft jeden, früher oder später: In vielen Kliniken in Deutschland herrscht Alarmstufe rot. Es fehlt allerorten an Geld und Pflegepersonal, die Debatte, welche Krankenhäuser überhaupt eine Zukunft haben, ist in vollem Gange. So auch bei einer Diskussionsrunde in Ravensburg.

„Wenn nicht notwendige Reformen angestoßen werden, dann wird in es in Teilen Deutschlands keine Krankenhausversorgung mehr geben“, sagte der CDU-Politiker Sepp Müller, der in der Spitze der Unionsfraktion für Gesundheitspolitik zuständig ist, am Freitagabend im Heilig-Geist-Spital in Ravensburg.

Dort diskutierten auf Einladung des CDU-Abgeordneten Axel Müller Politiker und Besucher über die Frage, was passieren muss, um die Lage in den Kliniken zum Besseren zu wenden.

Krankenhäuser in Not – eine Debatte dazu ist schon seit Längerem im Gange. (Foto: Claudia Kling / SZ)

Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender der Baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft, forderte neben einer besseren Finanzierung der Kliniken vor allem den Abbau unnötiger bürokratischer Vorgaben.

Karin Maag, Maag, unparteiisches Mitglied beim Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA), der die Gesundheitsversorgung in Deutschland organisiert, räumte ein, dass der Bürokratieabbau ein wichtiges Thema sei. Gleichzeitig verwies sie aber darauf, dass es bei Dokumentationspflichten in den Kliniken auch um die Qualität der Behandlung ginge.

Die Pflegerinnen und Pfleger, die gekommen waren, hatten vor allem einen Wunsch: Dass ihre Arbeit endlich wertgeschätzt werde, dass die Arbeitsbedingungen sie nicht aus ihrem Beruf „vertreiben“ sollten, wie es ein Besucher formulierte. Viele Pfleger gingen in Teilzeit, nicht weil sie es wollten, sondern weil sie nicht mehr anders könnten.