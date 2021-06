Kramp-Karrenbauer in Ankara eingetroffen

Hinter den Kulissen der Klosterstadt ist eine heftige Debatte um deren Wissenschaftlichkeit entbrannt.

Die führt so weit, dass der „Living-History“-Experte Andreas Sturm dem Projekt Ende März die Zusammenarbeit aufgekündigt hat. Sturm war von Klosterstadt-Initiator Bert M. Geurten in der Vergangenheit immer mal wieder als „Mittelalter-Tüv“ bezeichnet worden – also als derjenige, der durch seine Expertise die Authentizität des Projekts gewährleisten sollte.