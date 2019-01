Kramp-Karrenbauer: „Gelbwesten“-Bewegung in Deutschland ohne Chance

In unregelmäßigen Abständen erscheint auf einer grünen Wiese bei Schopfheim ein riesiger See - nur um wenige Wochen später wieder zu verschwinden. Und mit ihm seine seltenen Bewohner, die Kiemenfußkrebse, die es nur dort in Baden-Württemberg gibt. Ein Schauspiel, das viele Besucher anlockt.

Die Geschichte des ungewöhnlichen Gewässers, seiner einzigartigen Bewohner sowie sagenumwobener Männlein in einem unterirdischen Palast - zusammengefasst in einer Multimedia-Reportage.