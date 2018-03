Krachende Niederlage für die Politik

Das Diesel-Urteil aus Leipzig ist klar: Städte können und müssen Fahrverbote gegen schmutzige Diesel verhängen, wenn es der Gesundheit der Bürger dient. Dass dieser Richterspruch überhaupt notwendig wurde, ist eine schallende Ohrfeige für Politiker in Kommunen, Land und Bund. Seit Jahrzehnten halten viele Städte die Grenzwerte für Stickoxid-Ausstöße nicht ein. Dennoch bessern sich die Werte erst langsam und erst, seitdem Gerichte in ganz Deutschland den Druck auf die Politik erhöht haben. Die Bundesregierung spielt eine besonders unrühmliche Rolle. Sie hat nach dem Diesel-Skandal den Druck auf die Automobilhersteller nicht so verstärkt, wie es deren Betrug am Käufer erfordert hätte. Schließlich stoßen zahlreiche Fahrzeuge mehr Schadstoffe aus, als die Käufer dachten und als es Gesetze erlauben. Mit dem Argument, man wolle Fahrverbote verhindern, blockierte vor allem die CSU die Blaue Plakette. Nun, da Gerichte Fahrverbote für notwendig erachten, spielt man den Schwarzen Peter an die Länder zurück.

Grüne wälzen Verantwortung ab

Doch wer wie die Grünen nun alle Schuld auf den Bund abwälzen will, redet seine eigene Macht und Verantwortung klein. Zum einen sind in Baden-Württemberg und Stuttgart seit Jahren Grüne an der Macht. Sich da mit Versäumnissen in Berlin herauszureden, überzeugt Bürger nicht, die den Stickoxiden ausgesetzt sind. Außerdem bremsen Grüne und ihnen nahestehende Verbände Straßenbau- und andere Infrastrukturprojekte gerne dadurch, dass jede einzelne Eidechse Naturschützer auf den Plan ruft. Nicht umsonst dauern Genehmigungsverfahren in Deutschland ewig. Ja, es gibt EU-weit strenge Vorgaben für den Naturschutz. Doch ein pragmatischerer Umgang damit wäre durchaus angesagt.

Fahrverbote kommen nicht sofort und nicht überall

Doch bevor es zu Fahrverboten in Stuttgart und anderen Städten kommt, wird sicher noch viel Zeit vergehen. Kleine Kommunen werden durch andere Maßnahmen die Luft verbessern könne, sie brauchen dann auch keine Fahrverbote. Und selbst die Leipziger Richter haben eine Frist bis September eingeräumt und den Städten aufgegeben, ihre Pläne zur Luftreinhaltung auf Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Solche Pläne aufzustellen, dauert schon unter normalen Bedingungen seine Zeit. Die Landespolitik wird diesen Prozess nun nicht beschleunigen. Die Hoffnung: Je länger es dauert, desto mehr neue, saubere Pkw werden auf den Straßen unterwegs sein. Außerdem dürften die übrigen Maßnahmen gegen schmutzige Luft wirken. Damit wären dann, wenn Fahrverbote umgesetzt würden, nicht mehr so viele Fahrer betroffen.

Ignorieren ist keine Option

Doch Gerichtsurteile ignorieren und einfach Zwangsgelder zahlen, wie es derzeit die CSU in Bayern tut, kann sich eine grüne Landesregierung nicht leisten. Deswegen sollten sich Pendler mit älteren Diesel schon einmal mit der schmerzhaften Wahrheit beschäftigen: Über kurz oder lang brauchen sie ein Bahnticket oder ein neues Auto.

