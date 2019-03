Kosten für Polizisten bei Fußballspielen: Entscheidung der Richter ist zu kurz gedacht

Es gibt Gerichtsurteile, die leuchten vielen sofort ein – hierzu dürfte jenes des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts vom Freitag zählen: Die Richter sind überzeugt, dass es richtig ist, Fußballclubs an den Kosten der Polizeieinsätze bei Hochsicherheitsspielen zu beteiligen. Die überwältigende Mehrheit der Bürger sieht dies wohl ähnlich: Clubs, die bereit sind, Millionen Euro für mittelmäßige Mittelstürmer zu bezahlen, und alljährlich fette Gewinne verbuchen, sollen gefälligst auch Geld berappen. Schließlich müssen Beamte, die an anderer Stelle dringend benötigt werden, im Umfeld der Stadien den Kopf hinhalten – nur um friedliebende Fußballanhänger vor fehlgeleiteten Hooligans zu schützen. Viele Menschen, die mit Fußball gar nichts am Hut haben, ärgern sich, dass ihre Steuergeldern hierfür genutzt werden.

Und dennoch ist dies zu kurz gedacht. Denn das Gewaltmonopol liegt in dieser Republik noch immer beim Staat. Es ist eine seiner originären Aufgaben, für die Sicherheit der Bürger zu sorgen – beim Fußball, bei Konzerten, überall im öffentlichen Raum. Nur theoretisch: Was, wenn die Schläger sich künftig darauf einigen, im Umfeld von Hardrock Open Airs, Flohmärkten oder auf dem Parkplatz des lokalen Baumarkts aufeinander loszugehen? Wer zahlt dann: Rammstein, Organisator Paul und Obi? Alle machen Gewinn.

Für den Fußball gilt: Weder der steinreiche FC Bayern München noch der fünftklassige SSV Reutlingen sind dafür verantwortlich, dass es diese Risikospiele gibt. Kein Gericht kann sie für gesellschaftliche Entwicklungen haftbar machen. Es wird nicht eine Schlägerei weniger geben, wenn die Vereine ab sofort mitzahlen. Wäre es nicht viel sinnvoller, die Clubs würden verpflichtet, mit diesem Geld Präventionsmaßnahmen zu fördern? Fanbeauftragte, Fanprojekte und Sozialarbeiter – mit einem Betrag, der sich nach dem jeweiligen Gewinn richtet?

Baden-Württemberg, Bayern und all jene Bundesländer, die von den Clubs weiterhin kein Geld eintreiben wollen, liegen richtig. Wirksamer wäre, überführte Schläger rigoros zur Kasse zu bitten – und sie konsequenter aus dem Verkehr zu ziehen.