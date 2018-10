Kopf-an-Kopf-Rennen wenige Tage vor der Hessen-Wahl

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Unfall am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, ist eine Radfahrerin bei Andelfingen tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr die Frau die Straße von Pflummern in Richtung Andelfingen, als sich von hinten ein Auto näherte. Das Fahrzeug erfasste die Frau und schleuderte sie in den Graben. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen. Am Donnerstagmorgen konnte die Polizei die Identität der Frau ermitteln. Es handelt sich um eine 78-Jährige aus dem Raum Riedlingen.