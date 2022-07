Konzertierte Aktion: Scholz auf Schillers Spuren

FRANKFURT – Mit einer Konzertierten Aktion will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versuchen, die Inflation einzudämmen. Konkrete Ergebnisse sind wohl noch nicht zu erwarten, sondern eher im Herbst.

Was ist eine Konzertierte Aktion?

Die Bundesregierung bringt damit Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Konkret haben sich am Montag Vertreter der Tarifparteien mit dem Bundesbank-Präsidenten Joachim Nagel und den Wissenschaftlern des Sachverständigenrats für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Kanzleramt getroffen. Vorbild ist ein entsprechendes Treffen 1967, als der damalige Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller Vertreter der Sozialpartner einlud, eine Anti-Krisenpolitik mit der Regierung abzustimmen. Ähnliche folgten noch in den 1970er Jahren. Das möchte auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Motto: „Wir müssen uns unterhaken und zusammenhalten.“

Was möchte Scholz erreichen?

Die steigenden Energiepreise treiben den Bundeskanzler um. „Wenn plötzlich die Heizrechnung um ein paar Hundert Euro steigt, dann ist das eine Summe, die viele wirklich nicht bewältigen können“, sagte er in einem Interview mit der ARD: „Das ist sozialer Sprengstoff.“ Deshalb sollen die Gesprächspartner gemeinsam nach Auswegen suchen, damit die Preise nicht noch weiter anziehen.

Gibt es Ideen, wie man das erreichen kann?

Scholz hatte im Vorfeld eine steuerfreie Einmalzahlung vorgeschlagen. Damit würden die Löhne nicht weiter dauerhaft nach oben getrieben. Nun revidierte der Kanzler das. Denn die Gewerkschaften hatten deutlich gemacht, dass sie sich mit einer Einmalzahlung nicht abspeisen lassen wollten – zumal sie in den Jahren zuvor deutliche Lohnzurückhaltung geübt hatten.

Was wollen die Gewerkschaften?

Die IG Metall fordert in der im Spätsommer anstehenden Tarifrunde wahrscheinlich acht Prozent mehr Lohn. Die endgültige Forderung wird erst in einer Woche festgelegt. Die IG Metall begründet das damit, dass man so die hohe Inflation zumindest zum Teil wieder ausgleichen und damit die Kaufkraft stärken könne. Damit helfe man auch, die Wirtschaft anzukurbeln. Verdi-Chef Frank Werneke ist ebenfalls skeptisch: Dauerhaft steigende Preise müssten durch dauerhaft wirkende Tariflohnsteigerungen ausgeglichen werden. So sieht das auch DGB-Chefin Yasmin Fahimi, die zudem eine gezielte Unterstützung von Menschen ohne Arbeit fordert. Die Bundesregierung könne in der Konzertierten Aktion darlegen, welche Beiträge sie weiter leisten wolle, hatte Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, schon vor einigen Tagen gesagt: „Aber die Tarifverhandlungen finden definitiv nicht im Kanzleramt statt.“

Sehen das alle Gewerkschaften so?

Einige wie die IG Bergbau, Chemie Energie (IG BCE) haben mit den Chemiearbeitgebern schon im Februar eine Einmalzahlung vereinbart. Die 580 000 Chemiebeschäftigten erhalten demnach eine Pauschalzahlung von 1400 Euro. Das soll aber nur die Zeit bis Oktober überbrücken, dann nämlich kommen die Tarifpartner wieder zusammen in der Hoffnung, mehr Klarheit zu haben, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Dann geht es also auch bei ihr um Lohnerhöhungen.

Wie steht die Wissenschaft zu Einmalzahlungen?

Die Wissenschaftler sind sich uneins. Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), hält sie für ein „probates Instrument“ in den aktuellen Tarifverhandlungen. Etwas Ähnliches habe man schon mit der Corona-Prämie versucht, sagte er im Deutschlandfunk. Man könnte sich an dieser Summe orientieren, die 1500 Euro betragen habe. Einmalzahlungen seien eine „gute Idee“, meint auch Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland. Denn sie könnten Kaufkraftverluste teilweise kompensieren und das Risiko von Arbeitsplatzverlusten reduzieren. Doch Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), lehnt sie ab. Eine solche Unterstützung erreiche vor allem Arbeitnehmer, sagte er ebenfalls im Deutschlandfunk. Rentner, Selbstständige oder Studierende seien jedoch davon ausgenommen.

Was kann die Bundesbank beitragen?

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sieht seine Rolle bei der Konzertierten Aktion darin, die analytische Expertise der Notenbank einzubringen, sagte er bei einer Finanzkonferenz in Frankfurt. Der Austausch und die Diskussion zwischen Politik und Tarifpartnern könnten hilfreich sein: „Klar ist aber auch: Die Hauptverantwortung für die Sicherung von Preisstabilität liegt in den Händen des unabhängigen Eurosystems.“

Was fürchten die Geldpolitiker?

Sie haben die Sorge, dass sich Preise und Löhne immer weiter hochschaukeln, dass es also zu einer Lohn-Preis-Spirale kommen könnte. Dieser Entwicklung entgegenzuwirken ist deutlich schwieriger als zügig die Inflation zu bekämpfen. Damit aber haben sowohl die Geldpolitiker in den USA als auch im Euroraum zu spät begonnen, weil sie eigentlich nichts gegen steigende Energiepreise tun können. Doch diese greifen nun auf andere Bereiche über. Die Notenbanker müssen nun also doch die Zinsen erhöhen, um die Inflation nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen.

Kann die Politik durch weitere Entlastungspakete helfen?

Die Belastungen sind jetzt schon hoch. 30 Milliarden Euro kosten die beiden schon beschlossenen Entlastungspakete. Vom kommenden Jahr an soll die Schuldenbremse wieder greifen. Die Last könne nicht mehr allein auf den Staat abgewälzt werden, meinen die Regierungsparteien. Denn der Staatshaushalt hat in den vergangenen Jahren hohe Hilfsleistungen in der Corona-Krise geschultert. Nun kommen milliardenschwere Hilfen für die Ukraine hinzu.

Müssen also die Verbraucher und Unternehmen die stark steigenden Energiepreise allein tragen?

Diese Frage wird aktuell in den Bundesministerien diskutiert – mit noch offenem Ausgang. Dabei geht es etwa darum, die Preise auch außerhalb der Verträge weiterzugeben, also Preisanpassungen nicht nur zum neuen Vertragsjahr umzusetzen. Das ginge nur, wenn die Bundesnetzagentur eine „erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen nach Deutschland“ formal feststelle. Das ist aber noch nicht geschehen. Eine schnelle Preisanpassung würde aber einzelne Verbrauchergruppen besonders hart treffen. Auch ein „Umlageverfahren“ wird offenbar im Bundeswirtschaftsministerium diskutiert, wie das aber geschehen könne, das sei noch überhaupt nicht geklärt, hieß es im Ministerium.