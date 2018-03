Konservatives Rumoren

Angela Merkel hat für ihren Satz, dass der Islam zu Deutschland gehöre, nicht gerade viel Beifall bekommen. Schon für ihre harsche Pegida-Kritik in der Neujahrsansprache hat sie Lob vor allem von Grünen und Linken geerntet, während es in den eigenen Reihen ruhig blieb.

Die Ansicht, dass der Islam zu Deutschland gehört, hatte Christian Wulff als Bundespräsident 2010 gesagt. Er hat dafür den Tutzinger Toleranzpreis bekommen, in den eigenen Reihen aber Sympathien verloren und aus der Bevölkerung fast nur negative Reaktionen erfahren. Angela Merkel hat den Satz kürzlich gegenüber dem türkischen Premier wiederholt und letzte Woche in ihrer Regierungserklärung noch einmal unterstrichen. Zu diesem Kurs passend hatte sich CDU-Generalsekretär Peter Tauber für ein Einwanderungsgesetz starkgemacht. Doch so viel Weltoffenheit missfällt vielen in der Partei. Hinter den Kulissen wird von wütenden E-Mails und auch von einigen Parteiaustritten berichtet.

Die Begeisterung über Merkels Satz, dass der Islam zu Deutschland gehöre, „hält sich an unserer Basis in Grenzen“, stellte der CDU-Abgeordnete Wolfgang Bosbach fest. Der Sigmaringer Abgeordnete Thomas Bareiß hatte im Interview der „Schwäbischen Zeitung“ festgehalten, dass Deutschland von der christlich- jüdischen Tradition geprägt sei. Und Fraktionsvorsitzender Volker Kauder hat nach Merkels Ausführungen gesagt, die Muslime gehörten zum Land, „der Islam aber nicht“.

Hinter dem Unmut über Merkels Satz verbirgt sich vor allem bei den Konservativen die Unzufriedenheit mit der Gesamtrichtung, in welche Merkel die Partei führt – von der Frauenquote über den Kernenergieausstieg bis zur Zuwanderungsgesellschaft.

Einer derjenigen, die sich immer wieder unermüdlich zu Wort melden, ist Eugen Abler aus Bodnegg. Er hat auf dem CDU-Parteitag im Dezember seine Partei vor Beliebigkeit gewarnt. Warum gehen Wähler zur AfD? Abler hat darauf eine Antwort: Die Konservativen in der CDU seien heimatlos geworden, sie suchten eine neue Heimat. „Der Preis des Modernisierungskurses, Frau Bundeskanzlerin, auf den Sie uns geführt haben, ist die zunehmende Aufgabe konservativer Positionen“, sagte Abler in Köln.

An der Basis wird in den letzten Tagen natürlich verstärkt über den Islam und die Pegida diskutiert, über die Frage, ob die Demonstrationen nicht berechtigt sind. Die Pegida ist längst zum Vehikel der AfD geworden, seit deren stellvertretender Vorsitzender Alexander Gauland den Schulterschluss mit den Demonstranten vollzog. Den etablierten Parteien entgleite die politische Lage zusehends, sagt AfD-Sprecherin Frauke Petry, weil sie sich dem Phänomen Pegida nicht richtig näherten. Der frühere CSU-Innenminister Hans-Peter Friedrich gab schon Ende des Jahres Angela Merkel eine Mitschuld am Erstarken von Pegida und AfD. Merkel habe sich entschlossen, SPD und Grünen die Themen wegzunehmen, das sei ein Fehler und könnte zur Spaltung und Schwächung des bürgerlichen Lagers führen, warnte Friedrich sehr zur – wenn auch klammheimlichen – Freude seiner konservativen Parteifreunde. Friedrich, der noch eine Rechnung mit Merkel offen hat, ist freilich der Einzige, der die Kanzlerin sehr deutlich kritisierte.

Der baden-württembergische CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl empfiehlt seiner Partei, das Thema Asyl und Zuwanderung ernst zu nehmen. Die Menschen seien bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, besonders Hilfesuchende aus Syrien und dem Irak. Aber es gebe eben auch Flüchtlinge, die vor allem wegen der Sozialleistungen kämen. Strobl vergleicht die Situation gerne mit der Notaufnahme des Krankenhauses in seiner Heimatstadt Heilbronn, die schon stundenweise wegen Überlastung schließen müsste, weil die Leute sonntags auch mit Schnupfen kämen. Ähnlich sei es beim Asyl. Um denen zu helfen, die es wirklich bräuchten, müsse man die anderen schneller ablehnen. Doch da hilft seiner Ansicht nach nicht die AfD, die sich vor allem mit ihren „Pöschtle“ beschäftige, sondern eine gute CDU-Politik. „Ich weiß auch ohne Pegida, wo die Menschen der Schuh drückt“, hat Wolfgang Bosbach gesagt.