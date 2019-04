Konkurrenz verunsichert

Christian Lindner hat eine harte Zeit mit viel Arbeit hinter sich. Er hat die FDP aus der außerparlamentarischen Opposition hinaus wieder in den Bundestag geführt. Doch Dankbarkeit ist keine politische Kategorie, und der FDP-Chef muss mehr kämpfen als früher. Was der neuen Generalsekretärin Linda Teuteberg so mühelos gelingt, in der Flüchtlingspolitik den Mittelweg zwischen Weltoffenheit und geordneter Einwanderungspolitik zu formulieren, fällt Lindner schwerer. Immer wieder geht er zu sehr in die Offensive, zum Beispiel gegen die Kinder von „Fridays for Future“, die glaubwürdiger seien, wenn sie keine Schule schwänzten. Das wirkt etwas bieder, umso mehr, als der Grüne Robert Habeck, obgleich älter als Lindner, diesen in der politischen Arena plötzlich alt aussehen lässt. Die Grünen liegen im Trend, die freien Demokraten weniger.

Da aber im Land und vielleicht auch im Bund die Notwendigkeit wächst, für Dreierbündnisse offen zu sein, tut die FDP gut daran, sich auf ihren Markenkern zu besinnen. Christian Lindner hat eine klare Stoßrichtung für mehr Innovationen und mehr Wettbewerb in der Wirtschaft vorgelegt – von der Abschaffung des Solidaritätszuschlages bis zum Abbau der neuen Bürokratie durch die Datenschutzgrundverordnung. Dass die freien Demokraten auch zum Klimaschutz ihre eigenen Vorstellungen auf den Tisch legen, um Alternativen zu den Grünen zu präsentieren, ist gut. Es geht auch auf diesem Gebiet darum, im Wettbewerb die beste Lösung zu finden.

Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber offensichtlich verunsichert sie auch die Liberalen. Schließlich ist es einer Partei wie der FDP nicht würdig, aus dem Wettbewerb mit den Berliner Grünen heraus in der Enteignungsdebatte jetzt die Abschaffung des Artikels 15 des Grundgesetzes ins Spiel zu bringen. Dieser Artikel macht Enteignungen grundsätzlich möglich – wohlgemerkt gegen Entschädigung –, wenn das Wohl der Allgemeinheit es erfordert. Kein Mensch geht davon aus, dass dies in Berlin passiert. Und der FDP sollte das Grundgesetz zu schade sein, um auf dem Rücken desselben Parteikämpfe auszufechten.