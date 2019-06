Kompletter Supermarkt leer: Bürger kaufen aus Protest gegen Neonazis Biervorräte auf

Mit einer ungewöhnlichen Idee haben Einwohner von Ostritz in Sachsen gegen das „Schild und Schwert Festival“ demonstriert, für das Hunderte Neonazis für das Wochenende angereist sind. Mehr als 100 Kästen Bier wurden in einer Aktion von Bürgern und des IBZ (Internationalen Begegnungszentrum des Kloster Sankt Marienthal) im lokalen Supermarkt aufgekauft.

Das ganze Bier des Supermarktes wurde in einer Aktion von Bürgern und des IBZ (Internationalen Begegnungszentrum des Kloster Sankt Marienthal) aufgekauft und in einen Hänger verladen. (Foto: dpa)

Seit 2018 findet das Festival in Ostritz statt aber viele Bürger stören sich an der Veranstaltung. Viele Ostritzer wollen die ungebetenen Gäste am liebsten sofort loswerden. „Könnt ihr nicht einfach wieder wegfahren?“, ruft ein Einwohner zwei Besuchern zu, die sich in den Ort verirrt haben. Hier sei einfach kein Platz für sowas, sagt er. Seit dem ersten Festival im April 2018 kommt es daher immer wieder zu Gegenproteste.

Könnt ihr nicht einfach wieder wegfahren? Ein Einwohner

Im ostsächsischen Ostritz ist der Protest gegen ein Neonazi-Treffen friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen. Bis zum frühen Samstagabend habe es keine Probleme gegeben, sagte ein Polizeisprecher. An einer Demonstration gegen das rechtsextreme „Schild und Schwert Festival“ beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 300 Menschen. Der Aufzug durch die Stadt sei laut und friedlich, sagte der Polizeisprecher.

Demonstranten gegen Nazis und für eine bunte Stadt gehen durch die Innenstadt von Ostritz, dabei schwenkt eine Frau eine Regenbogen-Fahne. Mit dem 4. Ostritzer Friedensfest will die Stadt Ostritz auf ein neuerliches Treffen von Neonazis zum Schild und Schwert Festival in der ostsächsischen Stadt reagieren. (Foto: dpa)

Bei dem Rechtsrock-Festival auf dem Gelände eines Hotels hatten sich laut Polizei zwischen 500 und 600 Teilnehmer versammelt. Vor der Veranstaltung war mit 750 Teilnehmern gerechnet worden. Die Polizei setzte auch am Samstag das Alkoholverbot für die Neonazi-Veranstaltung um. Nachdem bereits am Vortag 4200 Liter Bier beschlagnahmt worden waren, zogen die Beamten nach eigenen Angaben noch einmal rund 200 Liter an mitgebrachten alkoholischen Getränken ein.