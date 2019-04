Kommunalwahl Türkei: In Istanbul liegt die Opposition vorne

Von Jan Dirk Herbermann

Ein Dröhnen schreckte gegen 10.50 Uhr die Menschen in Schaffhausen auf. Das dumpfe Geräusch näherte sich der friedlichen Stadt. Es vermischte sich mit Sirenen. Fliegeralarm. Über Schaffhausen öffneten 15 schwere Maschinen der US-amerikanischen Luftwaffe ihre Bombenklappen. Angriff. Das 30 bis 40 Sekunden dauernde Bombardement am 1. April 1944 richtete furchtbare Schäden an – und es brachte das Grauen des Zweiten Weltkriegs wie nie zuvor und nie mehr danach in das kleine neutrale Land in der Mitte des umkämpften Europas: In Schaffhausen starben ...